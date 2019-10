Naturál testépítő versenyt rendeznek Egerszegen, nívós mezőny jön össze

Szombaton az egerszegi Keresztury Dezső VMK-ban rendezik meg az INBA Elite Tour idei magyarországi versenyét. Testépítésről van szó, ha mindez még nem derült volna ki, és nemzetközi mezőnyt láthat majd az egerszegi közönség.

Korbban már írtunk a verseny megszervezéséről, ám az előkészületek a finiséhez érkeztek. Az INBA (International Natural Bodybuilding Association) magyarországi szervezete által rendezendő viadal egyben kvalifikációt is jelent a novemberi Las Vegas-i Natural Olympiára, s az INBA Elite Tour egerszegi rendezésében főszerepet vállaló Liszli Erika már pontos számokkal is rendelkezett pár nappal a viadal előtt.

Összesen 99 testépítő jelentkezése futott be szerdáig, ami 134 kategóriajelentkezést takar, és hat ország versenyzői állnak színpadra.

– Színvonalas versenynek nézünk elébe, a mezőny névsorában kipróbált testépítőket és új felfedezetteket is megtalálhatunk – mondta el megkeresésünkre Liszli Erika arról, hogy mi várható a szombati versenyükön. – Szakmailag is érdekes viadal lesz, de persze a nézőket is várjuk, hiszen nem mindennap van Egerszegen ilyen jellegű és nívójú testépítőverseny. Egészen pontosan most lesz először. A programot úgy állítottuk össze, hogy az versenyző- és nézőközpontú legyen. Reggel fél nyolckor kezdődik a viadal és folyamatosan következnek a különböző kategóriákban színpadra álló versenyzők. Ennek csúcspontját jelenti az esemény záróakkordja, este hét óra előtt az úgynevezett overall-választás, amikor a kategóriák győzteseit is összevetik és hirdetnek ebben is győztest úgy a hölgyek, mint az urak között.

A verseny tehát szombaton fél nyolckor kezdődik és estig tart, s ami még fontos, hogy a Keresztury VMK-nál zajló felújítási munkák miatt a létesítményt a versenyzők és a nézők is a Kispest utca felől közelíthetik meg (a pénztár is itt lesz), a parkolóban pedig gasztronómiai és más bemutatókkal is várják az érdeklődőket.