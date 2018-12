Nagyszerű kanizsai győzelem született a futsal NB II-ben

A férfi futsal NB II 15. fordulójában értékes sikert könyvelhetett el a Nagykanizsai Futsal Club, mely harmadik helyezett vendégét verte, már-már fölényesen.

Nagykanizsai Futsal Club–ETO SZC Futsal Club 9-5 (2-2)

Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Kovács G. (Wittner, Szabó D.).

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Horváth E., Nagy T., Koronczai, Szakmeiszter J. Csere: Kollár, Szalai D., Novák, Pesti, Budai L. Edző: Bagó Gábor.

G.: Nagy T. (1., 4., 29., 32.), Szalai D. (36., 37.), Horváth E. (37.), Kollár P. (38., 38.), illetve Püspök (2., 33.), Hegyesi (10., 40.), Harnisch (40.).

A kanizsai vendégségbe érkező győri csapat nemrég még magyar bajnok volt, majd anyagi problémák miatt csúszott vissza a második vonalba. Ennek megfelelően a vendégek közt akadt olyan, aki tavasszal még az UEFA Futsal Cup négyes döntőjében szerepelt Zaragozában, illetve a felnőtt és az utánpótlás válogatottakban megfordult futsalos is játszott a zöld-fehéreknél. Ettől függetlenül nem volt megilletődött a hazai brigád, melynek tagjai összeszedett, koncentrált játékkal kétszer is vezetést szereztek az első játékrészben. A vendégek ugyan mindkétszer egyenlítettek, de a második félidő is kanizsai gólokkal indult. A meccs háromnegyedéhez érve még úgy tűnt, szoros állásra van kilátás, a hazaiak viszont két perc alatt ötször mattolták ellenlábasukat, és így fölényes sikert arattak a győriek felett, és ismét beszálltak az első hat hely valamelyikéért folytatott csatározásba.

Bagó Gábor: „Úgy érzem, eddigi legnagyobb sikerét érte el a kanizsai futsal, hiszen nem kis dolog legyőzni azt a Győri ETO-t, melynél korábbi és jelenlegi válogatottak is szerepelnek. Véleményem szerint az NB II legerősebb csapatának tudtunk kilenc gólt lőni. Minden elismerésem a csapaté, mert a játékosok most tényleg szívüket-lelküket kitették a pályára. Voltak nálunk kimagasló egyéni teljesítmények, de csapatként is remekül működtek a srácok, csak gratulálni tudok nekik.”

