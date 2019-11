Nagyot küzdött a ZTE, de a Pécs maradt veretlen

A mezőny egyik veretlen tagját, az 5 győzelemmel rendelkező Pécsi VSK-t fogadta szombat este a férfi kosárlabda élvonal 7. fordulójában a ZTE KK. És a baranyaiak Egerszegen sem hibáztak.

Zalakerámia-ZTE KK – PVSK-Veolia 86-89 (26-14, 16-29, 20-22, 24-24)

Zalakerámia Sportcsarnok, 1700 néző. Jv.: Földházi, Tóth C., Minár.

ZTE: Simon K. 1, Johnson 24/9, Williams 15/6, Szabó 9/3, Juric 8/6. Csere: Agafonov 20, Doktor 9/9, Gulyás. Vezetőedző: Bencze Tamás.

PVSK: Pongó 11/9, Aiken 16/3, Diggs 3/3, Smith 17/6, Budimir 9/3. Csere: Ruják 14/3, Horti 2, Antoni 2, Ciric 15/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Úgy tűnt, a hazai klub szurkolói a nekik rendezett, péntek esti ankéton nem beszéltek mellé, amikor ismét forró hangulatot ígértek a csarnokba. Igaz, a tábor – talán a futballmeccs miatt – kicsit késve érkezett, de teljes elánnal támogatta aztán az együttest. Mely egyébként a lelátói segítségért „cserébe” megalkuvás nélküli küzdelmet tervezett erre az estére, és mutatott is be az első perctől. A nagy akarás pedig az első negyedben remek távoli dobásokkal és jó védekezéssel párosult (2. p.: 6-0, 5. p.: 13-6, 8. p.: 17-10), majd Doktor a szurkolók érkezésének tiszteletére bevágott még két hármast, kellemes helyzetbe hozva csapatát. A második negyedben a Pécs elkapta a ritmust, és rohamosan olvadni kezdett a hazai előny (14. p.: 30-26). A vendégek nem egy bravúros kosarat szereztek (Budimir, Aiken), miközben zalai részről sorra maradtak ki a dobások. ZTE időkérés után a mezőnyből elsőként 10 pontig jutó Agafonov kosarai mozdították ki a kék-fehérek szekerét (16. p.: 36-30), de az egyenlítést így is csak elodázni sikerült (18. p.: 38-38). Hazai részről Johnson vállalt sokat, a PVSK viszont így is minimális előnnyel vonult szünetre (42-43).

Johnson triplával, labdaszerzéssel és zsákolással, majd 2+1-es akcióval nyitott fordulás után, de közben persze a Pécs sem tétlenkedett (24. p.: 50-49). Éles küzdelmet, váltott vezetést láthatott a közönség, mely díjazta a ZTE elszántságát (28. p.: 56-55). A hazai védekezést dicséri, hogy a Pécs sok eladott labdát vétett, míg a zalaiak részéről a közeli és középtávoli dobások pontatlansága volt szembeötlő. Ettől függetlenül a hazaiak szempontjából az is fegyvertény volt, hogy a nemzetközi színtéren is eredményesen vitézkedő baranyaiak ellen pariban tudtak maradni (35. p.: 70-71). Az utolsó 3 percnek pécsi szökés után vágtak neki a felek (72-78), de a ZTE innen is visszajött (76-78). A kék-fehérek fault problémákkal is küzdöttek (Johnson, Simon és Agafonov is 4 hibával volt a pályán a végén), de ettől függetlenül igazi egylabdás meccset vesztett el végül, minimális különbséggel.

Bencze Tamás: „Egyéni védekezésben elég sokat hibáztunk, de ettől függetlenül nem tudom nem dicsérni a játékosokat. A meccs előtt ezzel a játékkal elégedett lettem volna, de most van egy kis hiányérzetem, mert akár nyerhettünk volna. A dobószázalék döntötte el ezt az összecsapást. A lelkesedésnek ezt a szintjét fent kell tartanunk, játszani pedig tudunk még jobban. Mindez meg kell hozza a győzelmet legközelebb.”

Csirke Ferenc: „Lehet gratulálni mindkét csapatnak, de még inkább a szurkoló táboroknak. A kulcs momentum a második negyedben bemutatott fordításunk volt.”