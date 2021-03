Nagyon simán kapott ki a ZTE NKK...

Hibába készült a ZTE NKK NB I A-csoportos női kosárlabda csapata, hogy szoros meccset vívhat a BEAC otthonában: a 9-12. helyért zajló rájátszásban a gyengén dobó zalaiak súlyos vereséget szenvedtek.

ELTE BEAC-Újbuda – ZTE NKK 83-43 (22-6, 16-12, 18-14, 27-13)

Budapest, zárt kapuk mellett. Jv.: Csabai-Kaskötő, Balogh, Varga-Záray,

BEAC: Czank 4, Koch 9/9, Boros 4, Smith 12, Mérész 17. Csere: Szabó II. D. 7/3, Galántai 3, Zsámár L. 2, Juhász 7, Dusanic 11. Vezetőedző: Balogh Judit.

ZTE NKK: Dzombeta 10, Mányoky 8/6, Kulcsár, Tuschrerer 11/3, Szabó P. 8. Csere: Horváth Fru., Saad 8/6, Dömötör, Horváth Fa. Vezetőedző: Ambrus Péter.

Nagyon készült erre a mérkőzésre a ZTE NKK, hiszen az alapszakaszban nem nyert mérkőzést, viszont a kiesésért zajló rájátszást nem szeretné győzelem nélkül zárni. Talán a túlzott akarás, vagy azz idegesség volt az oka, de a ZTE NKK gyengén kezdte a találkozót, hiszen képtelen volt betalálni, holott a lehetőségei megvoltak. A BEAC, amely azért sokkal jobban szerepelt a zalaiaknál az alapszakaszban sem igazán villogott. jellemző a játék képére, hogy a 7. percben is még csak 9-0 volt az állás. Egy idő után tényleg az volt a kérdés, hogy a zalaiak egyáltalán képesek lesznek- e betalálni a gyűrűbe az első tíz percben. a 8. percben Mányoky büntetői törték meg a jeget, de a BEAC már 16-2-re vezetett. A folytatásra tényleg az volt a krdés, hogy a ZTE képes lesz.-e változtatni a játékán, hiszen anélkül ez egy sima vereségnek nézett ki, s messze volt attól, hogy szorosan alakuljon bármi is. Szép lassan elkezdett zárkózni, a zalai csapat, amelynek hatékonyabb lett a játéka. Annyit elért a ZTE NKK, hogy kiegyenlítettebb második negyedet produkált, és 28-15-nél úgy tűnt, hogy feljöhet tíz pont környékére is, de a sokkal jobban lepattanózó BEAC egy 10-0-s sorozattal tudott újítani (38-18).

Fordulás után az egerszegiek próbáltak javítani helyzetükön és annyit elértek, hogy megzavarják a házigazdát. Jobban lepattanóztak, pontosabb is lett a játékuk, de a BEAC így is biztosan vezetett (46-29). Az, hogy nem tudott szorosabb állás kialakulni, elsősorban az volt az oka, hogy a zalaiak a tiszta helyzeteiket (Dzombeta, Kulcsár) is kihagyták, amit Koch egy hármassal büntetett (49-29). Ha voltak is jó pillanatai a ZTE NKK-nak, ezt nem igazán tudta állandósítani, így pedig esélye sem volt arra, hogy közelebb kerüljön. Az utolsó negyedre tetemesre nőtt a különbség (62-34), eldőlt minden. Egy kérdés maradt csupán, hogy mekkora lesz a különbség…

Ahogy a ZTE NKK kezdte a találkozót, az már sok mindent előrevetített. A zalaiak nagyon gyengén dobtak ezen a találkozón és esélyük sem volt egy szoros mérkőzésre.