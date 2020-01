Nagylengyel: nem elvárás, de elérhető az arany

A labdarúgó megyei III. osztályban a 2019-2020-as szezonban északnyugaton a Nagylengyel várhatja az élről a tavaszi folytatást.

Az Északnyugati csoportban szoros maradt a versenyfutás, az élen álló Nagylengyel mindössze egy ponttal előzi meg a második Botfát, és hárommal a harmadik Németfalut. A nagylengyeliek a tavalyi 9. helyezés után most jó szezont futnak: a lejátszott 13 mérkőzésből 11-et megnyertek. Az ősz folyamán mindössze egyszer kaptak ki, a csoport egyik favoritja, a Botfa ellen szenvedtek 4-0-s vereséget, míg döntetlent is csupán egyszer játszottak, hazai pályán a Németfalu ellen végeztek 1-1-re. Az ősz során 69 gólt szereztek – ebből a két támadó, Füle Attila és Szalai Balázs együtt 43-at vállalt –, náluk csak a Botfa talált be többször. Az őszi szezonról Nagy István, az együttes vezetőedzője beszélt lapunknak.

– A tabellán elfoglalt pozíció alapján is egyértelműen sikeresnek mondható a csapat őszi szereplése, aminek egyik fő összetevője, hogy a szezon előtt jól sikerült erősíteni – kezdte az értékelést az edző. – A csapat magja évek óta együtt játszott, a nyáron érkezett játékosok pedig hamarosan beilleszkedtek, ennek is köszönhető, hogy végig sikerült egyenletes teljesítményt nyújtani. Ha valakinek esetleg nem úgy ment a játék, a többiek átlendítették a holtponton. A hiányérzet talán az egyetlen vereség miatt lehet. A csoport egyik legnagyobb favoritját, a Botfát nem sikerült megszorítani, ott hiányzott a kellő önbizalom. Bízunk benne, hogy tavasszal hazai környezetben összejöhet a visszavágás. Egyelőre teremben folyik a felkészülés, aztán három-négy edzőmérkőzést tervezünk hasonló képességű, vagy erősebb csapatok ellen, hogy az esetleges hibák még időben javíthatóak legyenek. Amennyiben nem lesz távozó télen, maximum két meghatározó tudású játékost szeretnénk igazolni, akik segítenek céljaink elérésében, ám, ha együtt marad a keret, akkor igazolás nélkül sem lehet különösebb probléma. Ősszel a támadó szekcióban nem volt gond, két csatárunk, Füle Attila és Szalai Balázs együtt 43 gólt termelt a 13 mérkőzésen. A védelmünk is többé-kevésbé jól teljesített, a kapott gólok döntő többsége akkor jött, amikor a mérkőzés már eldőlt a javunkra. Kapusunk, Fülöp Gergő a harmad­osztály legjobbjai közé tartozik, a középpályánk meg talán a csoport egyik legerősebbje. Ha jól sikerül a téli felkészülés, és a sérülések elkerülnek bennünket, szurkolóink pedig továbbra is így támogatnak minket, akkor remélhetőleg hozni tudjuk a jó eredményeket tavasszal is. Nem konkrét célkitűzésünk a bajnoki cím, de az eddigi szereplés után mindenképp szeretnénk érmet szerezni a bajnokság végén. Minden csapatnak sikeres felkészülést, eredményes szereplést, közönség szempontjából is élvezetes, jó mérkőzéseket kívánok tavaszra.

A csapat házi góllövőlistája:

26 gólos: Szalai Balázs.

17: Füle Attila.

6: Király Kevin.

5: Halász Péter, Vinkó Balázs.

3: Déri Attila.

1: Csöndes Dániel, Fülöp Gergő, Halász Pál, Kókány Martin, Lévai Jácint, Szalai Krisztián.