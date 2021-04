Nagy szerepe lesz a taktikai felkészülésnek

A labdarúgó NB III. Nyugati csoportja 28. fordulójában a mezőny egyik élcsapata, a Credobus Mosonmagyaróvári TE 1904 legénysége érkezik vasárnap Nagykanizsára: az FCN 16.30 órakor kezd az Olajbányász-stadionban a Győr-Moson-Sopron megyeiek ellen. A ZTE FC II. ugyancsak vasárnap a Bicske vendége lesz.

Koller Zoltán vezetőedző ötödik helyen álló kanizsai gárdája fogadja tehát a második óváriakat, így felsőházi rangadóról is beszélhetünk, amit a vendéglátók kissé szűk kerettel várhatnak.

– Nos, a keretünket nem egyszerű összeállítani, hiszen alighanem 12 játékosra számíthatunk a felnőtt keretből – kezdte a nagykanizsaiak vezetőedzője, Koller Zoltán. – Major Máté sárga lapos eltiltott lesz, Béli Milán ugyan leülhet a padra, de nem siettetjük még a visszatérését, Szabó Patriknak a térde szúrt a legutóbbi meccs után, míg Lőrincz Bence meghúzódott az ominózus találkozón. Mindehhez azt is hozzátenném, hogy a Mosonmagyaróvár csinálja az egyik legkomolyabban az adott ellenfele feltérképezését. Ezen a téren is más már az NB III., mint korábban, amikor egy másik kanizsai csapattal ebben az osztályban dolgozhattam. Rögtön hozzáteszem, Horváth Gábor másodedző vezetésével mi is sokat videoelemzünk. Hogy aztán ebből adott helyzetben mit tudunk megvalósítani, az csak a mérkőzésen derül ki. Egy biztos, mi most is kellő magabiztossággal várjuk a meccset, s még ha lesznek is mondjuk U19-esek a mostani keretünkben, felkészülten várjuk a találkozót.

A ZTE FC II. ugyancsak vasárnap lép pályára egy közvetlen rivális, a Bicske vendégeként, hiszen a két együttest egy helyezés és egy pont választja el egymástól. Bozsik József csapata most is bátran játszhat, és a tavasszal azt is bizonyította, hogy stabilabb lett az ősz óta.