Nagy sikert aratott a Kanizsa, hajrágóllal kapott ki a ZTE II.

A labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában a 28. fordulót játszották a csapatok, zárt kapuk mögött. A két zalai alakulat közül a Nagykanizsa nagy győzelmet aratott.

FC Nagykanizsa–Mosonmagyaróvár 4-1 (1-0)

Nagykanizsa. Jv.: Gáspár A.

FCN: Borsi – Horváth B., Pál D., Papp Sz., Tóth G. – Vlasics, Szegleti, Bagó Be., Vass Gy. (Péntek), Ekker – Török. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Szegleti (19.), Vlasics (50.), Péntek (89.), Ekker (93.), illetve Czingráber (60.).

Két, a csoport élmezőnyéhez tartozó csapat találkozott Kanizsán. A vendégek tűntek aktívabbnak, de a megszerzett labdákkal a házigazda is villámgyorsan támadásba ment át – mint a 19. percben is, amikor Szegleti bal oldali beadását az MTE kapusa a rövid saroknál maga mögé ejtette. Szünetig a hazai térfélre tevődött át a játék, ám helyzetek nem alakultak ki. Fordulás után a vendégek igyekeztek még nagyobb nyomást gyakorolni ellenfelükre, de újabb remek kontra végén nőtt a zalai előny. Tíz perccel később, szöglet után szépített a tabella második helyezettje, a találkozó pedig ettől kezdve lett igazán élvezetes. Az MTE kezdeményezett, a Kanizsa pedig életveszélyes kontrákat vezetett. A feszültség több lökdösődős jelenetben is megnyilvánult a pályán. A szervezetten játszó házigazda a 89. percben eldöntötte a találkozót, de ezzel még nem volt vége, hiszen a hosszabbítás perceiben sikerült még meg is toldani az addig is magabiztos különbséget.

Koller Zoltán: „Nagy gratuláció jár a csapatnak, mely hozta az utóbbi időben megszokott stabilitást. Szervezettek és koncentráltak voltunk, a pályára lépők hét hiányzót pótoltak sikerrel.”

Bicskei TC–ZTE FC II. 1-0 (0-0)

Bicske. Jv.: Szommer.

ZTE II.: Köcse –Sebestyén, Kovács B., Németh D. (Kun), Szökrönyös D. (Csóka), Goncalves, Földvári, Szántó, Tanasin, Szalay Sz., Papp (Fehér). Vezetőedző: Bozsik József.

G.: Németh (85.).

Két tabellaszomszéd csapat alsóházi rangadóján kezdeményezően lépett fel a zalai, mely beszorította ellenfelét. A két felnőtt visszajátszót (Tanasin, Kun) bevető ZTE előtt több lehetőség is adódott, de ezek kimaradtak. A hazaiak kihasználták, hogy a játékvezető engedte a kemény játékot. Fordulás után is beszorította ellenfelét a ZTE, mely azonban a helyzetek kihasználásával hadilábon állt. A hajrában igazolódott a sportág örök szabálya: az elrontott lehetőségeket a hazaiak egy kontra végén megbüntették.

Bozsik József: „Rengeteg helyzetet elhibáztunk, a játék képe alapján egy pontra rászolgáltunk volna. A kiesés szempontjából kezünkben a sorsunk, a riválisainkat hazai pályán fogadjuk majd.”

További eredmények: Tatabánya–Nagyatád 1-0, THSE-­Szabadkikötő–BKV Előre 1-2, Fehérvár II.–Gárdony 3-0, Pápa–Érd 1-2, Lipót–Balatonfüred 3-3, III. Ker. TVE–Veszprém 3-0, Ménfőcsanak–Komárom 1-2.