Nagy siker volt a Fradi–Ljubljana edzőmeccs

Bajnokok Ligája-környezetben érezhették magukat azok a szerencsések, akik bejutottak tegnap a Tungsram-csarnokba a Ferencváros és a Ljubljana női kézilabdacsapatainak felkészülési mérkőzésére.

Ferencvárosi TC-Rail Cargo Hungaria–RK Krim Ljubljana 35-25 (16-10)

Nagykanizsa, 450 néző.

Jv.: Marton Zs., Szabó E.

Ferencváros: Szemerey – Lukács V. 6, Malovic, Snelder 1, Háfra 4, Kovacsics A. 3, Schatzl 2. Csere: Bíró B. (kapus), Klivinyi K. 3, Christensen, Klujber 2, Pásztor, Márton G. 7, Tóth N. 5, Bánfai 2, Mészáros R. Vezetőedző: Elek Gábor.

A Fradi női kézilabdázói­nak kanizsai vendégjátéka kapcsán az is felmerült, hogy a zöld-fehér csapat a mérkőzés után felkeresi majd a város egyik ismert fagyizóját is, de a szakmai stáb végül úgy döntött, hogy a találkozó után kiad két szabadnapot a csapatnak. A felkészülés e röpke szünetét pedig aki tehette, kihasználta közülük, és a lefújás után szűkebb pátriája felé vette az irányt.

Felfedezhettünk kanizsai kötődést a játékvezető párosnál is, hiszen Marton Zsófia a dél-zalai város szülötte, de Szabó Eszter is a régióból származik, lévén csurgói.

– A Tungsram-csarnok felújított állapotában, főleg felnőttmérkőzésen ez a bemutatkozásom hazai környezetben – mondta el a fiatal játékvezető, Marton Zsófia. – De mindig szívesen jövök Kanizsára, amikor csak tudok.

A lelátók – ahogy az előzetes hírek szerint arra számítani is lehetett – már a kezdés előtt bőven csordultig teltek, nem volt hát semmi akadálya, hogy jó hangulatú, mondhatni „BL-es” összecsapást vívjanak a csapatok. Azért a „hazai” együttes, vagyis a Fradi játékán is érződött, hogy még csak felkészülésről beszélünk, aztán az első félidő hajrájára Lukács Viktóriáék elkapták a fonalat, és meg sem álltak hatgólos félidei vezetésig.

A második harminc percben aztán a magyar klub cseréi közül is mindenki lehetőséget kapott, illetve bemutatót tartottak a kicsit keményebb játékból is. Sőt, szövegért még állítottak is ki ferencvárosi játékost ebben az időszakban. A vége pedig magabiztos ferencvárosi győzelem lett.

Elek Gábor: „Jól szolgálta a felkészülésünket a találkozó, ennek ellenére egyáltalán nem vagyok elégedett. Kimondottan enerváltan játszottunk az összecsapáson, időnként pedig puhán védekeztünk. Természetesen tudjuk, hogy a felkészülésnek ebben az időszakában még bőven benne van a pakliban, hogy hullámzó a produkciónk, ettől függetlenül többet vártam a csapattól.”