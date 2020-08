Nagy küzdelem várható az alsóerdei hegyikerékpáros bajnokságon

A zalaegerszegi Alsóerdőn vasárnap délelőtt 9.15 órakor a legkisebbek, az U9-es korosztály futamának rajtjával elkezdődik a Restart MTB XCO Nemzeti Bajnokság, avagy a hegyikerékpárosok olimpiai szakágának magyar bajnoksága. A helyi ZKSE által rendezett versenynek rendkívüli jelentősége van a tokiói olimpia szempontjából.

Ez a rendkívüli jelentőség persze még nem a korosztályos versenyeken (délelőtt még az U11-17 korosztályokban, majd 12.30-tól 30, 40, illetve 50 év felett rendeznek viadalokat) domborodik ki, hanem az elit mezőny 14 órás rajtja után. A nőknél és a férfiaknál is óriási küzdelem várható Egerszegen: ez az összecsapás, valamint egy jövő évi, még csak tervezett viadal eredménye alapján dől el, hogy a magyar mountain bike már meglévő egy-egy női és férfi kvótáját ki használhatja fel Japánban.

– Gyalog és biciklivel is bejártam a pályát, már a múlt héten is voltam itt és nagyon tetszik – mondta Benkó László, az utánpótlás válogatottak szövetségi kapitánya, akit a szombat esti csapatvezetői értekezlet előtt a várakozásairól kérdeztünk. – Most egy kicsit saras a nyomvonal, és ki tudja, az éjszaka még érkezhet is újabb csapadék, ez alakíthatja a körülményeket, ráadásul a délelőtti versenyek során a pálya bizonyos részeit nyilván ki is járják majd a fiatalok. Nagyon izgalmas összecsapásokra számítok, és szerintem a versenyzők nem fognak végig nyeregben maradni, lesz, ahol le kell szállni és tolni a bringát, mert az lesz a gyorsabb. Döntő lehet, hogy az ilyen helyzetben ki hogyan reagál. A férfiaknál Parti András, Dina Márton és Palumby Zsombor az első számú esélyesek, a nőknél érzésem szerint Vass Kata Blanka és Benkó Barbara között dőlhet el a kvóta ügye.

A nőknél a 18 éves Vass Kata Blanka, az idei cyclocross világbajnokság U23-as ezüstérmese van kihívó pozícióban.

– Jelen pillanatban, az olimpiáig a moutnain bike áll a versenyzésem középpontjában – mondta az ifjú tehetség. – A zalaegerszegi pálya nagyon tetszik, nem bánom, hogy saras egy kicsit, számomra kedvezőek ezek a körülmények. Mindenképpen nyerni szeretnék vasárnap, de gondolom ezzel a többiek is így vannak.

A többiek között is leginkább a 30 éves Benkó Barbara, aki egyszeres olimpikonként és bajnoki címvédőként várja az ellenfeleket a vasárnapi rajthoz.

– Nagyon jók és egyre jobbak a fiatalok, ez természetes és örömteli – vélekedett. – A pálya tetszik, a külső körülményeket nem tudom befolyásolni, és különben is, ezek mindenkinek ugyanazok lesznek. Szeretnék újra, még egyszer eljutni az olimpiára, de ha nem sikerül, az se, fog összetörni. Még nem tervezem abbahagyni a versenyzést, de újabb olimpiára már nem hajtok: a következő ciklusban azon leszek, hogy segítsem megszerezni az országnak,és az utánam jövő versenyzőknek a kvótát.

A férfiaknál ugyancsak van egy „nagy öreg”, a 37 éves Parti András, aki három nyári játékokon is képviselte már a magyar színeket, és jövőre egy negyedikkel szeretné megkoronázni pályafutását.

– Nagyon nehéz lesz: én nem fiatalodom, a kihívók pedig talán sosem voltak olyan erősek, mint most – vélekedett. – Mögöttem volt egy jó nagy lyuk, ellenfelek jöttek ugyan, de végig sikerült elöl maradnom, most viszont renkívül erős, nálam 12-13 évvel fiatalabb riválisok vannak körülöttem. Ráadásul néhány hete volt egy kisebb betegségem is, amiből még nem lábaltam ki egészen, így mostanság a formám sem a legjobb. Plusz energiát ad viszont, hogy ha vasárnap én nyerek, minden bizonnyal enyém lesz a tokiói indulás joga.

Bajnoki címvédőként nagy ellenfélnek ígérkezik Dina Márton, aki tavaly 2009 utáne lőször tudta megverni Partit az ob-n. Ő azonban elsősorban országúti kerékpáros, így nehéz megmondani, mire lehet képes terepen.

– Vannak persze különbségek, de alapvetően ugyanaz a két szakág: nyomni kell a pedált – mondta ennek kapcsán. – Szombaton érkeztem, kipróbáltam a pályát, tetszik, és nagy izgalommal váro a versenyt. Ha Andris nyer, viszi a kvótát, ez a gondolat fokozza az elszántságomat.

A legnagyobb szurkolói szimpátiára viszont Palumby Zsombor számíthat talán a bajnoki cím esélyesei közül Egerszegen, hiszen ő a ZKSE-ből indult, 2016-ig itt is versenyzett, és a legutóbbi ob-n az Alsóerdőn a 4. helyen zárt.

– Az még az út másik oldalán, a napközis tábor körül zajlott, de ismerem ezt az erdőt is, sőt, nyertem is itt versenyt – mondta a hazai pálya előnyéről. – Nagyon kemény versenyre számítok, mindegyikünk nyerni szeretne, úgy vélem, apróságok dönthetnek: a napi forma, vagy hogy ki alkalmazkodik jobban a körülményekhez.

Zárszónak pedig álljon itt Benkó László véleménye: „Aki ezen az egerszegi pályán nyerni tud, biztosan méltán szerzi meg a magyar bajnoki címet”.