Nagy hajrá után egy újabb fontos kanizsai győzelem

A Kanizsai Vadmacskák női amatőr NB I-es kosárlabda-együttese mondhatni három negyednyi előnyt adott a szolnoki házigazdáknak a bajnokság 13. fordulójában, a végén azonban mégis Fuisz Viktóriáék örülhettek.

Szolnoki MÁV SE – Kanizsai Vadmacskák SE 57-69 (20-18, 16-12, 16-15, 5-24)

Szolnok, 50 néző. Jv.: Simon T., Komáromi P.

Kanizsai Vadmacskák: Fuisz 24/3, Zsámár P. 9/9, Baa 16/6, Bánhegyi D., Budai 6. Csere: Bánhegyi B. 6, Füredi 4, Horváth L. 4/4, Csuha.

Edző: Gábor Erzsébet.

A hazaiak jobban kezdtek a Tiszaligeti Sportcsarnokban és az elején megszerzett előnyük a 7. percig tartott ki, onnantól viszont már a kanizsaiak is vezettek, kétszer is. A második tíz percben néhány percig egymás nyomában voltak a felek, majd a Szolnok ugrott meg tíz ponttal is (32-22), és ebből próbáltak meg a hazaiak mind jobban „gazdálkodni”.

Nagyszünet után sem ígért sok jót a meccs a vendégeknek, hiszen a mezőny hátsó felében tanyázó Tisza-partiak kosaraztak összeszedettebben (22. perc: 42-30), ugyanakkor Gábor Erzsébet tanítványai igyekeztek behozható távolságon belül maradni. Fuisz Viktória és Baa Dominika duplája, valamint Zsámár Panna triplája a legjobbkor jöttek, így az utolsó etapnak mindössze hét pont mínuszból gyürkőz­hettek neki Bánhegyi Beatrixék. Horváth Lili két közelije, valamint Baa triplája meg is hozta az egyenlítést immár az utolsó felvonásban, és 52-52-től a dél-zalaiak nagy hajrába kezdtek – Fuisztól Zsámárig mindenki hozzátette a magáét a nagykanizsaiak teljesítményéhez.

Összességében ebben a szakaszban 19 ponttal szereztek többet, mint ellenfelük, aminek köszönhetően tizenkettővel nyerték is azt a mérkőzést, mely végül nehezebb lett a vártnál a KVSE számára.

A Vadmacskák a sikerével tartja harmadik helyét csoportjában a tabellán, a februárt pedig szombaton rögtön egy felsőházi rangadóval nyitja, hiszen a második Szekszárd II látogat Nagykanizsára.

Gábor Erzsébet: „Nagyon egyszerű a magyarázat, el kell ismerni, a negyedik negyedben ébredt fel a csapat, akkor volt egy olyan öt percünk, mellyel a magunk javára fordítottuk a meccset!”

Jó: Fuisz.