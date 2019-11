Nagy egerszegi fölény: győzött a ZTE NKK

A női NB I A-csoportos kosárlabda bajnokság három hetes szünet után folytatódott. Szombaton a ZTE NKK együttese a sereghajtó PINKK Pécs vendége volt és a héten kinevezett Horváth Zsófia vezetőedző győztes találkozón debütálhatott.

PINKK Pécs – ZTE NKK 55-85 (11-19, 19-19, 18-25, 7-22)

Kozármisleny, 150 néző. Jv.: Győrffy, Rácz, Hervay.

PINKK: Tenyér 2, Szűcs 4, Stach 6, Zsilinszky 5, Landry 13. Csere: Jáhni 15/3, Kovács K. 8, Chroméj, Horváth Z., Pucz, Séra 2. Vezetőedző: Vanja Miljkovic.

ZTE NKK: Nagy D. 9, Kovács G. 2, Burkholder 16/6, Ndiba 10/3, Horti 15/3. Csere: Delic 10/6, Hayes 12/3, Kuttor 9/3, Jurkó 2, Dömötör, Preisinger. Vezetőedző: Horváth Zsófia.

Mindkét együttes edzőt váltott a közelmúltban, így Horváth Zsófiának ez volt az első mérkőzése vezetőedzőként a kispadon. A ZTE NKK korábbi másodedzőjét – ezen kívül – semmi más újdonság nem érhette, csapata viszont kissé döcögősen kezdett. Ám tartott ez az állapot csupán néhány percig, ugyanis az 5. percben már az egerszegiek vezettek (4-9), és akkor még Keyona Hayes pályára sem lépett. Az amerikai játékos, aki az eddigiek során a zalaiak legponterősebb kosarasa volt, csak később csatlakozott be a találkozóba. A csarnokba szűrődő napfény éppen azt a gyűrűt világította be, amelyre a ZTE NKK támadott, így fogjuk erre a zavaró tényezőre azt, hogy néhány vendéglehetőség kimaradt (egyébként tényleg zavaró volt…). Az egerszegiek biztosan vezettek, Hayes beszórt zsinórban öt pontot (13-24), s az is látszott, hogy a zalaiaké az erősebb csapat. A pécsiek – hiszen hivatalosan pécsi együttes a PINKK – azért nem adták könnyen magukat, volt hogy zárkóztak (18-26), de érdemben nem tudták megközelíteni a zalaiakat. Horti pontjaival megint nőtt a vendégelőny és Nagy D. is betalált (20-33), összességében nehéz volt elképzelni, hogy a PINKK esetleg meglepheti ezen a találkozón a ZTE NKK-t. Az első félidő zalai legjobbja egyértelműen Horti Dóra volt, aki ponterősen és a mezőnyben is hasznos mutatókkal játszott, akivel a másik oldalon csak Shenita Landry tudta felvenni a versenyt.

A második félidőre viszont joggal volt elvárható a ZTE NKK együttesétől, hogy felgyorsítsa a tempót és bebiztosítsa győzelmét, azonban inkább a PINKK kezdett belelkesülni (35-43) Jáhni pontjainak is köszönhetően. Burkholder hármasa persze azt jelezte, hogy túl nagy izgalmakat nem szeretnének ők sem ezen a napon. Igencsak töredezetté vált a játék, sok üresjárattal, nem volt éppenséggel egy szórakoztató találkozó. A harmadik negyed közepétől beállt a nagyjából 12-15 pontos biztos zalai vezetés, ezt a negyedet biztosan hozta Horváth Zsófia együttese. Sokkal látványosabb nem lett a játék az utolsó negyedben sem, a PINKK csaknem öt percig csupán egyetlen pontot ért el, amikor Kuttor egy hármassal 22 pontosra növelte a ZTE előnyét (49-71). Az egerszegiek még rátettek egy lapáttal (53-85), biztosan hozták ezt a találkozójukat, s talán most már lendületbe jönnek.