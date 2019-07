Nagy-Britannia ellen az Eb-elődöntőért

A magyar női kosárlabda-válogatott csütörtökön 12.30 órától mérkőzik meg Belgrádban Nagy-Britannia legjobbjai ellen az Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

A Székely Norbert szövetségi kapitány által irányított magyar női válogatott eddigi szereplése várakozáson felüli. Együttesünk a csoportkörben legyőzte Szlovéniát, majd Olaszországot is, s ugyan az utolsó mérkőzésén egy ponttal alulmaradt Törökországgal szemben, az az eredmény már nem számított. Csapatunk ugyanis megnyerte a csoportját, így egyből a negyeddöntőbe került, s nem kellett újabb párharcot vívnia ezért.

Vasárnap óta tehát már a negyeddöntőre készülhet a magyar együttes, hétfő este pedig kiderült, hogy a mieink Nagy-Britanniával küzdenek meg a továbbjutásért. A csapat tagja Horti Dóra, a ZTE NKK bronzérmes együttesének centere is, aki az eddigi találkozók során nagyon jól teljesített. Az ő szerepe a britek ellen is fontos lehet, hiszen Székely Norbert az elmúlt napokban, miközben készültek a britek ellen, azt is elárulta, hogy különböző taktikai változtatások és szerkezeti módosítások is szükségesek az újabb csatában. A honosított Yvonne Turner csak egy héttel az Eb rajtja előtt csatlakozott a kerethez, azonban az látszik a játékán, hogy igazi vezéregyéniség. A korábbi magyar klasszis, 134-szeres válogatott Iványi Dalma, aki Székely Norbert segítője, még a csoportmeccsek alatt Yvonne Turnerről szólva kiemelte: a honosított kosaras évek óta Magyarországon játszik, ismeri a közeget, ezért könnyen beilleszkedett.

A csütörtöki, Nagy-Britannia elleni negyeddöntő nagy téttel bír, mert a győztes biztosan jogot szerez az olimpiai kvalifikációs selejtező tornán való indulásra. Az Eb első hat helyezettje jut ki, így a negyeddöntők veszteseinek is lesz még lehetőségük megszerezni az 5–6. helyezést, de ezért a két helyért óriási lesz a „tülekedés”.

A csütörtöki negyeddöntők menetrendje. 12.30: Magyarország–Nagy-Britannia. 15.00: Spanyolország–Oroszország. 18.00: Franciaország–Belgium. 20.30: Szerbia– Svédország.