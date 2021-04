Muszil Ágnes úgy érzi, van még benne tartalék

Muszil Ágnes, a Zalaszám-ZAC középtávfutója tavaly duplázott, hiszen fedett pályán és szabadtéren is ifjúsági magyar bajnok lett a 800 méteres síkfutásban. Nem is volt kérdés, hogy a Zalai Hírlap év végi szavazásán őt választottuk meg az ifjúsági leány kategóriában az év legjobb zalai sportolójának.

Muszil Ágnes az idei évtől már a junior korosztályban szerepel, és tartja a formáját… A téli fedett pályás viadalokon Góczán István edző tanítványa sorozatban döntötte meg az egyéni csúcsait, mígnem a junior országos bajnokságon 2:12,81 perccel (egyéni rekord) új korosztályában is felállhatott a dobogóra, és bronzérmet szerzett. A fejlődése tehát folyamatos, de amikor találkoztunk vele, előbb arról kérdeztük: teljesen elégedett volt-e a tavalyi esztendővel.

– Természetesen elégedett vagyok, hiszen két aranyérmet szereztem, és az eredményeim tavaly is folyamatosan javultak – mondta Muszil Ágnes. – Jó év volt nagyon, és az év végi elismerés, hogy engem választottak meg a legjobb ifjúsági versenyzőnek, még boldogabbá tett.

A tehetséges versenyző nem csak korosztályt váltott az idén, de más fontos esemény előtt is áll, hiszen érettségizik és persze továbbtanul. Az, hogy jól indult számára ez az esztendő is, kissé meglepte, de nézzük, hogy miért:

– Nem gondoltam volna, hogy már most ennyit javítok az eredményeimen – ismerte el szerényen, de annál elégedettebben. – Szabadtéren szeretném megfutni a junior Eb-re a kiküldetési szintet, de most a tanulásra is nagyon figyelnem kell, hiszen érettségi előtt állok. Pécsre megyek tanulni, pszichológia szakra jelentkezem. Ha idén nem sikerül kijutnom az Eb-re, akkor jövőre mindenképpen újra megpróbálom. A fedett pályán elért bronzérem, és a folyamatos fejlődés biztató. Most az a cél, hogy 2:10-en belül fussak. Természetesen szabadtéren is dobogón szeretnék végezni, és négyszáz méteren is jobb eredmény akarok elérni.

Muszil Ágnes a 400 méteres síkfutásban is rendre szép eredményeket ér el, de elárulta, hogy kipróbálná magát hosszabb távon is.

– Szeretek négyszázat futni, csak túl hamar vége van… – jegyezte meg mosolyogva. – Azt tervezem, hogy ezerötszáz méteren is kipróbálom magam. Tavaly a csapatbajnokságon már futottam, és jól sikerült, tetszett ez a táv, és úgy érzem, hogy van még bennem tartalék.