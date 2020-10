Műfüves pályát avattak Zalaegerszegen

Pályázati forrásból és saját önerőből új műfüves pályát avattak a megyeszékhelyi Városi Sportcentrumban, amely az egerszegi labdarúgó utánpótlást szolgálja majd.

A nyár elején kezdődött beruházással a ZTE FC a 2106/17-es tao-pályázatának terhére (a sportfejlesztési program lett meghosszabbítva) építette meg a pályát. Az eredeti elképzelések szerint, amihez az önkormányzat is hozzájárult, egy 22x44m-es méretű létesítmény lett volna, ám végül egy 38×57 m-es pálya épült meg, s 34 millió forintos összköltséggel került megvalósításra. A méret azért is lényeges, hiszen így nemcsak a csapatok edzéseire, hanem a Bozsik-programban szereplő együttesek (U7-U13) tornáin kívül az U 14-es korosztály bajnoki találkozóira is alkalmas.

Ami lényeges, hogy a pályázati forrás mellett a 30 százalékos önrészt a ZTE FC tulajdonosa, Végh Gábor biztosította.

– Régi tervünk volt, hogy megvalósuljon ez programunk is – mondta a vasárnapi avatáson Végh Gábor. – Több éve terveztük, s most, hogy a város a COVID-járvány miatt nem tudta az önrészt biztosítani, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a részét mi finanszírozzuk.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is kiemelte a ZTE FC tulajdonosának szerepét abban, hogy megépülhetett a pálya, hozzátéve, hogy a város pedig a területet biztosította ehhez. A város első embere arról is beszélt, hogy a ZTE százéves megalapításának centenáriumi évében a koronavírus-járvány miatt egy sor előre tervezett program nem valósulhatott meg, ezért is örömteli, hogy ezt a létesítményt mégis felavathatták. Továbbá, a hamarosan megújuló Ostoros Károly-csarnok is birtokba vehető lesz.

Vigh László országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy a zalaegerszegi labdarúgó-utánpótlás mindig is jó műhelynek számított, és ez a műfüves felület a mostani fiatalok fejlődését szolgálja majd, amely adottságai révén minden évszakban használható lesz.