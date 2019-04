Moszkvában is bemutatkozott az egerszegi Press Dance

Az egerszegi Press Dance Táncsport Egyesület néhány tagja a közelmúltban igencsak hosszú utat tett meg, hiszen Moszkvában, a World Artistic Dance Federation (WADF) szervezet európai bajnokságán tehették próbára tudásukat.

Magyarországról mind­össze három egyesület érkezett a viadalra, köztük a Press Dance Táncsport Egyesület, ezért is örömteli az a sok szép helyezés, amit az egerszegi táncosok elértek.

A Meretei-Simon Beáta által felkészített csoportok több dobogós eredményre lehetnek büszkék, illetve további értékes helyezésekkel is gazdagodtak a seregszemlén. Mindemellett a fiatalok számos élménnyel is gazdagodtak az orosz fővárosban, hiszen Moszkva nevezetességeivel is megismerkedhettek.

A Press Dance által elért helyezések: Káldi Lara (akrobatikus szóló 5. hely), Press Dance Latin-Ameno (3. hely), Horváth Ádám–Leposa Dóra (standard kűr 7. hely), Press Dance Standard Vampire (2. hely), Kocsmár Martin–Hári Anett (latin kűr 5. hely), Baksa Natália–Hári Anett (caribbean kűr 7. hely), Bangó Milán–­Bucsi Fanni (chacha 4. hely, rumba 5. hely, szamba 6. hely, jive 6. hely), Káldi Lara (con­temporary 5. hely).