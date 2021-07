Mostanra állt készen az olimpiára Major Veronika

Zalai színekben két sportoló képviseli hazánkat a pénteken kezdődő tokiói nyári olimpiai játékokon, s mindketten elmondhatják magukról: az álmuk, az olimpiai részvétel úgy vált valóra számukra, hogy nevelőklubjaik sportolóiként jutottak el eddig. A sportlövő Major Veronika ráadásul eddigi eredményei alapján sokak szerint érem­esélyesnek is mondható, ám a döntőt ő maga is elvárja.

Jó kezekbe került Keszthelyen

Igazából csak lőni szeretett volna… Major Veronika 12 évvel ezelőtt lépett be a keszthelyi lövészklub ajtaján, ami aztán egy sokkal nagyobb világot nyitott ki előtte. A BEFAG Keszthelyi Erdész LK-ban pedig a lehető legjobb kezekbe került, ahol Keczeli Zoltán nagyon hamar felismerte, hogy mekkora tehetség lakozik tanítványában.

Kezdetben a keszthelyi hagyományoknak megfelelően futócéllövészettel kezdett el foglalkozni, de idővel kiderült, hogy benne ennél még több van. Ő ugyanis univerzális sportlövő.

– Emlékszem, 2009 szeptemberében lőttem először, akkor iratkoztam be a lövészklubba – elevenítette fel a kezdeteket lapunknak még a tokiói elutazás előtt Major Veronika. – Ami úgy történt, hogy unokatestvérem, Sándor István, aki szintén futócéllövő, ment le előbb edzésre. Aztán szólt nekem is, hogy menjek vele. Először letörős csövű légpuskával lőttem, majd egy-két hónap után már távcsöves puskát is vehettem a kezembe. Aztán januárban már futócéllövő lettem. Szóval így kezdődött.

13 évesen már országos bajnokságon szerepelt

Abban az évben – 2010-ben – még „csak” az országos bajnokságra jutott el az akkor 13 esztendős Major Veronika, és a következő esztendőben is. Viszont az eredményei ekkor már önmagukért beszéltek. Az, hogy tehetséges, igazából szóba sem került – merthogy annyira nyilvánvaló volt és annyira magától értetődő. A 2012-es futócéllövő világbajnoki csapatba egyedüli juniorversenyzőként került be 15 esztendősen. És akkor sok minden eldőlt. A nála idősebbek között egy év múlva már világbajnoki ezüst- és bronz­érmet nyert.

– Hogy mekkora élmény volt ez? – kérdezett vissza, amikor erről kérdeztük. – Hatalmas. És persze motivált. Mert, ha lehet ezt így is csinálni, akkor lehet még jobban is! A 2015-ös Európa-bajnokságon arany- és ezüstérmet is szereztem, utána pedig jöttek a junior-világbajnoki aranyak és érmek. De persze ezért sokat dolgoztam. Ugyan alapjában véve fehér bőrű vagyok, de Zoli, az edzőm szokta rám mondani: amikor mások a strandon vannak én a lőtéren napozom…

Keczeli Zoltánnál maradva. Az egykori világbajnoki ezüst­érmes futócéllövő, majd később edző, akinek a kezei közül számos nemzetközi szintű eredményt elérő versenyző került ki, érezte, hogy Verának több is van a kezében. A futócél nem olimpiai szám, Major Veronika pedig gyorsan pisztolyt is fogott.

– A lövészklub vett három légpisztolyt, én pedig kipróbáltam… – mesélte Major Veronika. – Kezdetben persze csak hobbiként lőttem vele, aztán éreztem, hogy ez lehet számomra a fő irány. 2016-ban már bekerültem az Európa-bajnokságra készülő csapatba, és junior-Eb-5. helyezést értem el. Viszont akkor debütált a sport­ágon belül a vegyes szám, amit Mariborban Agárdi Vilmossal megnyertem, és kontinensbajnoki aranyéremmel térhettünk haza. Nem sokkal később junior-világbajnokságon a női légpisztolyos csapatversenyt megnyertük.

Az egyik legígéretesebb magyar sportlövő

Sportágon belül ekkor már Major Veronikáról azt tartották, hogy az egyik legígéretesebb magyar sportlövő. Az a versenyző, akit „fel lehet építeni” a magyar sport számára is, és az élet ezt visszaigazolta. Győrik Csaba szövetségi kapitány is bekapcsolódott Vera felkészítésébe. Erről annak idején mi is kérdeztük Keczeli Zoltánt, aki akkor azt mondta: mindenképpen kell, hogy már egy pisztolyos szakember is foglalkozzon vele, hiszen egyértelművé vált, hogy nem a futócéllövészet lesz számára a fő szám.

– Igazából a dolog akkor vált komollyá, amikor már nemcsak légpisztollyal, hanem sportpisztollyal is elkezdtem lőni. Addig fele-fele arányban szerepelt a programomban a futócéllövészet és a pisztolyos szám, de aztán ez átbillent egyértelműen az olimpiai szakág felé – említette.

Magyar bajnoki címeket szerzett, aztán 2019 februárjában az Új-Delhiben rendezett sportlövő-világkupán, amely már kvalifikált a tokiói olimpiára, gyakorlatilag „robbantott”. Megnyerte a légpisztolyos és a sportpisztolyos számot és negyedik magyar sportolóként kvótát szerzett mindkét számban. Pár héttel később sportpisztolyban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, légpisztolyban pedig bronzot. És 2019 nem csak emiatt volt emlékezetes számára: Gyenesdiáson rendezték meg a futócéllövő Európa-bajnokságot, Major Veronika pedig nem hagyhatta ki, hogy induljon. Ahol megkapta azt az ajándékot, hogy ott ünnepelhetett először felnőtt Európa-bajnoki címet, ahol a lövészettel is megismerkedett. Bevallottan, az egy nagyon érzelemdús kontinensvetélkedő volt számára… 2019-ben Major Veronikát választotta meg a Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) az esztendő női pisztolyosának.

Még egy év az olimpiáig

Az élet aztán átírta az eredeti forgatókönyvet, a koronavírus-járvány miatt 2020 tavaszán már érezni lehetett, hogy a tokiói olimpiát is elhalaszthatják, ami végül bekövetkezett. Ez pedig már Major Veronikának is egy új korszakot jelentett, amit át kellett vészelni, s úgy készülni tovább, hogy még egy év van az olimpiáig.

– Hosszú várakozás volt való­ban, amíg eljutottunk mostanáig, mégis, szinte gyorsan el is ment – említette a maga optimizmusával, a mindig megoldást találó életszemléletével. – Tavaly márciustól augusz­tusig nem is lehetett mit csinálni. Jó, voltak online versenyek, de azok nem voltak az igaziak. Az az időszak tényleg lassan telt, de aztán a nyár végétől már nemzetközi viadalokat is rendeztek, és idén januártól kezdett az élet lassan visszaállni a megszokott kerékvágásba. Gyakorlatilag egy hetet a fővárosban töltöttem edzőtáborban, egy hetet itthon Keszthelyen, voltak versenyek, most pedig itt is van az olimpia.

Az olimpia, amely szinte minden sportoló álma, hogy egyszer eljusson oda. Ahol egy ország, de mondható, az egész világ figyelmének középpontjában állnak a játékok, és most tegyük félre, hogy Tokió minden szempontból különleges lesz. Legfőképp, mert nézők nélküli lesz. Megmaradt a tűz, van titkos célkitűzés?

– Szerintem igen – zárta gyorsan rövidre a kérdés első felét. – Tavaly, amikor éppen az én számaim következtek volna, itt a lőtéren beálltam lőni. Mintha éppen Tokióban lennék. Magamnak lőttem és közelítettem a csúcsformához. Azt gondolom, hogy teljesen fel vagyok készülve, az utolsó napokba már egy kis pihenés is beleférhet, hiszen most már nem a mennyiség a lényeg, hanem ezek amolyan emlékeztető edzések lesznek. A legfontosabb célom, hogy az egyik számomban döntőt lőjek, de lehetőleg mindkettőben. Zárójel: úgy is érzem, sikerülni fog. Egészséges önbizalommal várom az olimpiát, ha lenne mondjuk hullámvölgy, a család és a párom gyorsan helyre tennének… Főleg a párom, akivel mindent megbeszélek. Amikor először légpisztolyt vettem a kezembe, nem gondoltam volna, hogy eddig eljutok. A riói olimpiát követő nemzetközi eredményeim már elgondolkodtattak, de akkor még nem voltam megérve, ez a kis plusz idő kellett ahhoz, hogy erre a szintre eljussak. Úgy is mondhatnám: Rióra még nem voltam kész, Tokióra viszont teljesen.

Arra a kérdésre, hogy kiknek köszönheti mindazt, amit eddig elért, ugyan elkezdte sorolni a neveket, de aztán azt kérdezte: „Mennyi hely van rá? Mert nagyon sok lenne…”

Abban maradtunk: Tokió után visszatérünk a kérdésre.

MAJOR VERONIKA Születési idő, hely: 1997. március 19., Keszthely

Klubja: Keszthelyi ELK

Versenyszáma: légpisztoly, sportpisztoly

Legjobb eredményei: pisztoly Európa-bajnoki 2. (sportpisztoly egyéni, 2019.), Eb-3. (légpisztoly egyéni, 2019., sportpisztoly csapat, 2021.), futócél Eb-1. (40 vegyes, 2019.).

