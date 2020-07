Molnár Flóra örült, hogy újra idehaza versenyezhetett

A kanizsai olimpikon, Molnár Flóra is részt vett a Margitszigeten lezajlott Négy Nemzet Úszóversenyen, szombaton pedig újra jön a búcsú, hiszen visszatér az Egyesült Államokba, ahol utolsó éves egyetemista. És persze úszik és készül, hiszen jövőre ismét olimpia lesz.

A riói olimpikon, Molnár Flóra május közepén érkezett haza, s mielőtt Nagykanizsára utazhatott volna, két hetet a fővárosban töltött karanténban. Amikor ismét úszhatott, beszélgettünk vele és itthoni edzőjével, Polgár Sándorral, akkor elhangzott: a kanizsai uszoda jelenti azt a helyet, ahol a Dél-Zalai Vízmű SE másik tehetségével, Varga Dominikával újra kezdhetnek mindent.

A múlt hét végi Négy Nemzet Úszóversenyen Molnár Flóra 50 méter pillangón döntőt úszott és a 6. helyen végzett, a magyar 4×100 méteres női gyorsváltóval (Gyurinovics Fanni, Verrasztó Evelin és Veres Laura oldalán) a lengyelek mögött a 2. helyen zártak.

– Nagyon hiányzott már az úszás, a versenyzés? – kérdeztük Molnár Flórától, aki az alabamai egyetemen az utolsó tanévére készül.

– Nagyon jó volt újra versenyezni, átélni ezt a hangulatot – válaszolta a Dél-zalai Vízmű SE kiválósága. – Ezenkívül végre újra találkozhattam a barátokkal, ez volt az, ami leginkább hiányzott a kényszerű leállás alatt.

– De, gondolom fontos volt a teljesítmény is. Hogyan értékelné önmagát?

– Az idei történésekhez, a karanténhoz, a kimaradt edzésekhez képest nem ért meglepetés. Az év elején három hónapig egyáltalán nem edzhettem, aztán itthon a karantén jött és készültem két hónapot. Mindenki tudta, hogy nem most leszek csúcsformában, de nem is lehetett ezt várni. Ötven méter pillangón délelőtt úsztam a jobb időt, pedig azt gondoltam, hogy a döntőben ennél is jobb leszek, de nem így történt. A százas váltóban viszont nem volt rossz az úszásom, nagyon odatettem magam és azt gondolom, hogy ez sikerült is.

– Milyen volt itthon készülni nevelőedzőjével, Polgár Sándorral?

– A hosszú kihagyás után ez az időszak arról szólt, hogy visszaszokjak az úszásba. A cél pedig az, hogy ebből a munkából tudjunk komolyabban építkezni, ami ezután következik.

– Várta már, hogy visszautazzon a tengerentúlra?

– Mostanra már vártam a visszatérést, az ottani csapatot és az edzéseket is hiányoltam. Sokféle módon készülünk, most előtérbe kerülnek majd a szárazföldi tréningek és van, hogy még bokszolunk is. A célom egyértelmű, a jövő évi Európa-bajnokságra kijussak, hiszen azon át vezethet az út az olimpiára is. Az idei országos bajnokságot a halasztás miatt decemberben rendezik, arra szinte kizárt, hogy haza tudjak utazni. Jövőre viszont tavasszal lesz az ob, azon mindenképpen részt akarok venni. Addig az egyetemi versenyek lesznek és más viadalok is. Remélem… Nagy a bizonytalanság még a versenyekkel kapcsolatban, hiszen a járványnak még nincs vége.

– Nem fél visszamenni? Az amerikai helyzet nem éppen biztató…

– Természetesen van bennem félsz, de azt gondolom, sajnos idehaza is megvan az esélye a megfertőződésnek. Elsődleges szempontom, hogy az iskolát be akarom fejezni, hiszen még egy évem van. Ezenkívül nekem az ottani edzések is nagyon tetszenek és bejöttek, szeretném folytatni a munkát, hogy a lehető legjobban felkészüljek.