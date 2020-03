Mitrovic most igazi vezér volt

A ZTE FC a saját szempontjából talán a legjobbkor szerzett bravúrgyőzelmet az elmúlt hétvégén Mezőkövesden. A labdarúgó NB I-ben való megkapaszkodáshoz még hosszú lesz a harc, de az a hozzállás, amit a zalai klub játékosaitól most láttunk, mindenképpen biztató.

A legfontosabb persze a 2-1-es győzelem volt, hiszen ezért adják a három pontot, a szép játékért, az akaratért nem „fizetnek”. Viszont most lényeges volt a hozzáállás is: a ZTE FC játékosain talán most lehetett először látni, hogy úgy küzdenek, mint egy kiesőjelölt együttes tagjai, akiknek azonban eltökélt célja a bennmaradás. A mezőkövesdi mérkőzés utolsó perceiben is jöttek a becsúszások, amelyek kellettek az előny megőrzéséhez. Az esélyesebb Mezőkövesd ekkor már nagyon nyomott, benne volt a játékában, hogy a legkisebb hibát is kihasználja, de ez a hiba most nem jött.

Ne feledkezzünk meg róla, hogy a ZTE FC sikeréhez kellettek a jó egyéni teljesítmények is. A Nemzeti Sport osztályzatai alapján négy zalai labdarúgó került be a 23. forduló válogatottjába. A kapus Demjén Patrik, a két védő, Bedi Bence és Bolla Bende­gúz, valamint a középpályás Nikola Mitrovic. Négy olyan labdarúgó, akik az előző heti, Fehérvár FC elleni találkozón nem éppen a legjobb formájukat mutatták. Ezért is örömteli, hogy nem estek össze, és tudtak újítani.

Nikola Mitrovic külön eset. A játékmester talán a legjobb meccsét játszotta, mióta a ZTE-ben szerepel. Az ő bombagólja hozta meg csapatának a vezetést még az első félidő hajrájában, aztán a szünet után azonnal egy remek gólpasszt adott Bőle Lukácsnak, s így lett már kétgólos a zalai előny.

– Köszönöm, ha így látták – hangzott Nikola Mitrovic válasza a felvetésre, ami az ő teljesítményére vonatkozott, de azonnal evvel folytatta: – Nagyon fontos mérkőzés volt ez a csapatnak, a nemrég érkezett szakvezetőnek, de mindannyiunknak is. Nem volt jó szériánk mostanában, de hittünk benne, hogy ez megfordulhat. Bíztunk magunkban, és ez hozta meg ezt a sikert. A legfontosabb, hogy a három pont a miénk lett.

Azt is megemlítettük a rutinos légiósnak: úgy tűnt, mintha igazi vezér szerepét is betöltötte volna a pályán, hiszen irányított, szinte „vezényelte” a többieket, ki hova menjen, hova induljon.

– Mindig úgy próbálok játszani, hogy segítsem a többieket – mondta. – Sok a fiatal játékos az együttesben, akiknek jó, ha az ember át tudja adni a tapasztalatát. Továbbra is azt mondom, hogy jó csapatunk van, de nem mindig volt szerencsénk, s talán emiatt is van kevesebb pontunk. De dolgozunk, napról napra, meccsről meccsre fejlődünk, és ez a cél. Ugyanez a helyzet az önbizalommal: ezt is erősíteni kell, folyamatosan.

És hogy volt-e titka a mezőkövesdi győzelemnek?

– Csak követtük az edzőnk utasításait – válaszolta Nikola Mitrovic. – Betartottuk a taktikát, fegyelmezettek voltunk. A hétvégén érkezik hozzánk a Ferencváros a bajnokságban, de én előbb még a szerdára gondolok. Ismert, hogy a Magyar Kupában a Fehérvár FC lesz az ellenfelünk, szerdán az első meccset idehaza vívjuk, és fontos, hogy jó eredményt érjünk el. Semmit nem adtunk fel. Ami az FTC elleni meccset illeti, tudjuk, hogy mennyire fontos ez az összecsapás a kluboknak és a szurkolóknak is. Most sem mondhatok mást a soron következő két találkozóra, csak azt: mi mindent megteszünk a jó eredményért.