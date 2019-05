Miroslav Grumic is marad a ZTE FC-nél

Újabb játékossal egyezett meg a labdarúgó NB I-be frissen felkerült ZTE FC, így a télen érkezett Miroslav Grumic is meghosszabbította a szerződését a kék-fehéreknél.

Grumic szerződése is a nyárig szólt, ezt hosszabbították meg újabb egy évvel. A múlt héten, a lejáró szerződésű labdarúgók közül Babati Benjaminnal és Kocsis Gergővel is megegyezett a ZTE FC a folytatásról.

Miroslav Grumic esetében is erről van szó, aki a télen a haladás együttesétől érkezett és a tavasszal igazi erősségévé vált az NB II-ben bajnoki címet szerző ZTE-nek. A 34 éves középpályás több poszton is bevethető, és az NB I-ben is számítanak rá a zalaiaknál.