Mindkét zalai teke csapat az élen áll a bajnokságban

Minden más sportághoz hasonlóan a tekések bajnokságát is felfüggesztették, a folytatásról pedig egyelőre nincs új információ. A hazai szuperligában a férfiaknál a ZTK-FMVas vezet, a nőknél a ZTE-ZÁÉV TK áll az élen.

Mindkét csapatnál szünetelnek az edzések az újabb intézkedésig, és várnak. A nemzetközi szövetség elhalasztotta a Bajnokok Ligája négyes döntőjét (ebben már nem érdekeltek a zalai együttesek), ahogy a májusi világbajnokságot sem rendezik meg, itt viszont biztosan lettek volna zalai résztvevők is.

A két zalai klub vezetőjét kérdeztük arról, hogy van-e új információ a folytatást illetően, illetve mi a véleményük arról, hogy befejezhetik-e a szezont.

– Hivatalosan annyit tudunk, mint mások, vagyis várjuk a szövetség értesítését – mondta el kérdésünkre Takács László, a ZTK-FMVas elnöke. – Nem tudunk mást tenni, mint várunk. Jelenleg a Szegeddel azonos pontszámmal állunk, de vezetünk, s hátra lett volna még az egymás elleni meccsünk. Azt gondolom, hogy nem lenne igazságos, ha bajnokot hirdetnének így, ám nem tudjuk, mi lesz. Később meg lehetne rendezni az elmaradt fordulókat, azonban ez felvet egy másik kérdést is. Július közepéig le kell adni a nevezéseket a nemzetközi kupákra, s mi van, ha addig nem fejeződik be a bajnokság. Ez is mutatja, hogy sok a bizonytalanság, de várnunk kell.

A női szuperligában a ZTE-ZÁÉV TK együttese a címvédő, és jelenleg két ponttal vezet az Ipartechnika Győr SE előtt. A bajnokságból még három forduló lett volna hátra, de Borsos József sem tudja, mi lesz a folytatással.

– Egyelőre mi is várjuk a hivatalos állásfoglalást a bajnoksággal kapcsolatban – mondta. – A lányok sem edzenek, de jó esélyünk volt, hogy megvédjük címünket. A sorozat döntő része lement három forduló kivételével, pontelőnyünk van, mostantól a szövetség dönt minden továbbiról.