Mindkét zalai NB III-as labdarúgócsapatunk vereséget szenvedett

A labdarúgó NB III. újabb fordulójában nem termett babér a zalai csapatoknak. A ZTE FC II. idegenben kapott ki, míg az FC Nagykanizsa hazai pályán szenvedett súlyos vereséget.

FC Nagykanizsa – Mol Fehérvár FC II 1-5 (1-3) Nagykanizsa, 270 néző. Jv.: Bana G. Nagykanizsa: Horváth M. – Bagó B. (Szabó P.), Papp Sz., Major, Horváth B. – Kretz, Kovács Gy., Béli M. – Ekker, Péntek (Vass Gy.), Vlasics. Vezetőedző: Koller Zoltán. Gólszerzők: Vlaics (11-esből), illetve Hajdinger, Papp M., Géresi.

A Nagykanizsára érkező Fehérvár II legénységében ott volt Elek Ákos és Futács Márkó is, igaz, gondosan kerülve a rivaldafényt, s ahogy az a meccs menetéből kiderült, mondhatni, rájuk nem is volt szükség ahhoz, hogy a fehérváriak a nagykanizsai legénység fölé kerekedjenek. Már a 2. percben az FCN hálójába került a labda, amit egy 11-essel nem sokkal később a Kanizsa ki tudott egyenlíteni. Azt követően a hazaiak előtt is felcsillanhatott a vezetés megszerzésének lehetősége, de mivel azok kimaradtak, ezért a félidő végén bekapott két találat gyakorlatilag padlóra is küldte a vendéglátókat. A második játékrészben érdemben annyi történt, hogy a Fehérvár II még jegyzett két gólt (az egyiket büntetőből), majd 1-5 után még egy kis dulakodás is „színesítette” a mérkőzést, melynek eredménye egy dél-zalai és két Fejér megyei kiállított lett, illetve a székesfehérvári vezetőedzőt, Toldi Gábort is kiállítással „jutalmazta ” a játékvezető.

Koller Zoltán: „Ilyen meccs után nehéz mit mondani, el kell ismernem, ez tényleg váratlanul ért engem is. Az első félidő végén egymás után kapott két góllal gyakorlatilag vége is volt a találkozónak.”

Ménfőcsanak – ZTE FC II. 3-1 (0-0 Ménfőcsanak, 200 néző. Jv.: Leél-Őssy. ZTE FC II: Köcse – Németh E., Sebestyén, Hegedüs, Abért (Szántó) – Szökrönyös D., Kiss Á., Simó (Bedő), Szökrönyös Z. (Jóna) – Földvári, Fehér. Vezetőedző: Bozsik József. Gólszerzők: Füleki (48., 80. p.), Gelencsér (67.), illetve Sebestyén (89. p.).

Ezúttal visszajátszók nélkül szerepelt a ZTE FC csapata. Az első félidőben fokozatosan került fölénybe a vendégcsapat, a zalaiak uralták a játékot, és számos gólhelyzetet hagytak ki. Fordulás után egy védelmi hibát követően megszerezte a vezetést a házigazda A ZTE fiataljai mindent egy lapra feltéve támadtak, egy újabb kontraakció végén mégis a Ménfőcsanak növelte előnyét. Az újabb gól után megnyugodott a hazai csapat, biztosan őrizte előnyét. A hajrában még történt gólváltás, amely már nem befolyásolta a hazai csapat győzelmét. A ZTE fiataljai ezúttal is hadilábon álltak a gólszerzéssel.

Bozsik József: „Sajnos ezúttal is elhibáztuk a lehetőségeinket. Ismét megbüntetett minket a foci örök szabálya, az a csapat, amely kihagyja lehetőségeit, vereséget szenved.”

További eredmények: Nagyatád-Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 2-3, III. ker. TVE- Puskás Akadémia FC II 2-0, Lipót Pékség-BKV Előre 3-3, Bicske-Credobus Mosonmagyaróvár 1-3, Sopron-Balatonfüred 2-0. A Pápai Perutz-Komárom mérkőzés lapzártánk után ért véget.