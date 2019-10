Mindkét oldalon lehet egy Stieber a pályán

A Magyar Kupa újabb fordulója kerül szerdán a hazai labdarúgás célkeresztjébe, ugyanis ekkor rendezik a 32 közé jutásért kiírt párharcokat. A ZTE FC szerdán (12.30) az NB II-es Budaörs vendége lesz Csákváron, míg este 18 órától a Nagykanizsa a szintén NB III-as Dunaújváros otthonába látogat. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

Az NB I-es ZTE FC ugyan alacsonyabb osztályú együttessel mérkőzik, de nem mindenki örült akár a sorsolás pillanatában sem a Budaörsnek. Az NB II-ben elég sok borsot tört az egerszegiek orra alá, ám a továbbjutás a cél a ZTE FC-nél, és ezt tartotta a legfontosabbnak kiemelni dr. Dobos Barna, az egerszegiek vezetőedzője is.

– Revansra vágyunk a Budaörs ellen, és tovább akarunk jutni – jelentette ki a ZTE FC szakvezetője. – A Budaörs az elmúlt bajnokságban mind a hat pontot megszerezte ellenünk, és jelentősen megváltozott azóta a játékoskerete. Az elmúlt év tapasztalata alapján is nagyon óvatosnak és koncentráltnak kell lennünk a cél érdekében, ráadásul idegenben játszunk.

Méghozzá Csákváron, ami az elmúlt években szintén nem tartozott a ZTE FC „kedvenc” pályái közé. Pikánssá teszi a találkozót az is, hogy az egerszegiek korábbi játékosa, a klub tulajdonosának a fia, Végh Gábor is a Budaörs tagja. Na meg, náluk is van egy Stieber… Méghozzá Stieber András, aki a hét végén, a Soroksár 3-0-ás legyőzésekor két gólt lőtt. Szerdán pedig létrejöhet az, ami eddig még soha: Stieber Zoltán és Stieber András először nézhet farkas­szemet egymással a pályán egy tétmeccsen.

A találkozóval kapcsolatban Dobos Barna vezetőedző még elmondta, hogy a lehető legjobb összeállításban akarja pályára küldeni csapatát.

– Folyamatosan mérjük a játékosok fizikai állapotát, a mért adatok ismeretében döntjük el, hogy ki, mennyit szerepel majd, hiszen szombaton bajnokink is lesz – tette még hozzá Dobos Barna.

Szerdán 18 órától az FC Nagykanizsa labdarúgó-együttese a Dunaújváros PASE vendégeként lép pályára. Két NB III-as futballcsapatról van szó, ráadásul a csoportjukban mindkettő meghatározó együttes: az újvárosiak harmadik helyen állnak a Közép csoportban, míg a kanizsaiak a 4. pozíciót foglalják el a Nyugatiban.

– A csapatot nem nagyon tudjuk forgatni, hiszen amúgy is szűkös a keretünk, ettől függetlenül úgy vélem, kapnak lehetőséget azok a játékosok is, akik eddig kevesebbet játszhattak – mondta el Barna László, az FCN vezetőedzője. – Egy biztos, szeretnénk továbbjutni, ez a célunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy vendéglátónk remek formában van, hiszen az utolsó öt bajnoki összecsapását megnyerte. Persze, azt mondom, hogy elvileg mi sem vagyunk rossz szériában, tehát úgy vélem, jó meccs elé nézünk.

Arra a kérdésre, hogy a nagykanizsaiaknak okozhat-e fejtörést, hogy villanyfényes meccsen futballozhatnak, Barna László úgy felelt: felnőtt NB-s szinten ez már nem jelenthet problémát.