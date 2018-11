Mindkét női focicsapat pontot szerzett

Ugyan már közel volt az újabb három pont a Ziccer számára a női labdarúgó NB II Nyugati csoportjában, az ajkaiak viszont végül egyenlíteni tudtak a dél-zalaiak otthonában. A ZTE FC pontszerzése a Vidi FC ellen a bravúr kategóriájába tartozik.

ZTE FC–Vidi FC 0-0

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Gecző.

ZTE FC: Császár H. – Nagy, Szegedi, Császár F., Kerkai, Széplaki, Ferenczi, Bánfi (Bicsák), Gerencsér (Horváth L.), Horváth V., Sopronyi. Edző: Pergel Andrea.

Az éllovas, és a fordulóig még pontot sem vesztett vendégek ellen koncentráltan, jól játszott a ZTE. A hazaiak végig egyenrangú ellenfelei voltak a feljutásra pályázó Vidinek. A mérkőzés során mindkét oldalon akadt gólszerzési lehetőség, de végül nem született találat.

Pergel Andrea: „Le a kalappal a lányok előtt. A mérkőzés során végig betartották a megbeszélt taktikát, csúsztak, másztak a sikerért, és a döntetlenre mindenképpen rászolgáltunk.”

Ziccer NLSE

–FC Ajka 1-1 (1-0)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Dancs D.

Nagykanizsa: Balassa Sz. – Gelencsér L., Kondor, Bársony L., Boros, Farkas Cs., Szollár, Szabó Zs., Molnár L., Bécsi, Bogdán. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Szollár, illetve Szabó A.

A kanizsaiaknál az elvárás a három pont megszerzése volt és uralta is a játékot Benedek József együttese. A Ziccer vezetést szerzett, de a gól nem nyugtatta meg. A második játékrész is a küzdelemről szólt inkább, és a 88. percben egy ártalmatlannak tűnő ajkai lövés utat talált a kapuba.

Jók: Szollár, Szabó Zs.

Benedek József: „Közel álltunk a győzelemhez, amit megérdemeltünk volna, de be kellett érnünk egy ponttal.” BI, KL