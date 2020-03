Mindkét korosztályban nagykanizsai siker a Fincsi-kupán

Az elmúlt hétvégén az Arany János Általános Iskola tornatermében rendezték meg a Fincsi Pékség Kupa nemzetközi gyermek-labdarúgótornát két korosztályban, nyolc-nyolc csapat részvételével.

– Első alkalommal rendeztük meg ezt a téli teremtornát – tájékoztatott Fehér Rudolf, a Lenti TE elnöke. – Az előző években volt már hasonló, és ahogy akkor, most is nemzetközi mezőnyt fogadtunk. A 16 csapat 9, illetve 11 éves korosztályokban vetélkedett. Az egynapos program sokak összefogásának eredményeként jöhetett létre. Ezúton is köszönjük az önként jelentkező szülők támogatását. Célunk az előző évekhez hasonlóan idén is az volt, hogy minél több gyerekünket tudjuk megmozgatni a tornán. A helyszín ideális körülményeket biztosított a csapatok fogadására. Sok ügyes gyereket láthattunk az együttesekben, helyenként látványos megoldásokat mutattak be a srácok. Voltak a végletekig kiélezett küzdelmek, de egyoldalú mérkőzések is.

Végeredmények, U9: 1. Nagykanizsa A, 2. Nagykanizsa B, 3 Szentgotthárd. A korosztály legjobb kapusa Németh Barnabás (Szentgotthárd), a legjobb mezőnyjátékos Rodek Goran (Nagykanizsa), a gólkirály pedig Rostási Olivér (Lenti TE) lett. U11: 1. Nagykanizsa B, 2. Lenti TE, 3. NK Nafta Lendava. A legjobb kapusnak Lakos Mihályt (Nagykanizsa) választották, a legjobb mezőnyjátékosnak Kiss Csongor (Lenti TE) bizonyult, a gólkirályi címet pedig Becze Viktor (NK Nafta) szerezte meg.

A díjakat Fehér Rudolf, valamint a város polgármestere, Horváth László adta át a gyerekeknek.