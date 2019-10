Mindent begyűjtött – Horváth Ádám a motokrossz junior magyar bajnoka

Horváth Adám, a Kanizsa Moto­cross SE versenyzője újabb trófeát gyűjtött be, ugyanis kategóriájában (65 köbcm) megnyerte a juniorok között a magyar bajnokság 2019-es sorozatát.

Nemrég még egy másik sorozatban elért sikeréről tudósíthattunk (motocross junior Magyar Kupa), és a fiatal versenyző továbbra sem lazított. A 11 éves, a kanizsai Zrínyi-iskolában tanuló versenyző keményen készült az újabb versenyre, ami az elmúlt hétvégén zajlott le. Horváth Ádám kategóriájában az élről várhatta Ajkán, a Baumidex-pályán rendezett magyar bajnokság utolsó futamát, amire húszpontos előnnyel érkezett. Ez pontosan egy futamgyőzelemért járó pontmennyiség, ám a zalai tehetség nem akart semmit sem kockáztatni, szerencsére az időjárás és a pálya is ideális feltételeket biztosított a felszabadult versenyzésnek.

A fiatalok egyébként párhuzamosan versenyeztek a felnőttekkel és ugyanitt zajlott a csapatverseny is, úgyhogy volt mozgás rendesen a pályán.

Horváth Ádámot viszont semmi sem zavarta, és az egész napos gyors, illetve technikailag pontos versenyzéssel, jobbnál jobb köridőket motorozva megnyerte az időmérő edzést és mind a két futamot is. Mindez újabb 50 pontot hozott számára és nem is lehetett vitás, hogy a kupagyőzelem után nagy fölénnyel a magyar bajnokságot is megnyerte. A futamain elért első helyezéseivel nagyban segítette az Ács I. együttesét, mellyel a junior csapatversenyben a harmadik helyezést érték el.

Az ifjú motoros az idén szinte minden trófeát begyűjtött, nemcsak idehaza, de a nemzetközi versenyeken is.

– Nagyon boldog vagyok, hiszen idehaza kupagyőztes és bajnok lettem egy éven belül, de nem vallottam szégyent a külföldi versenyeimen és az Európa-bajnoki sorozatban sem – nyilatkozta Horváth Ádám, aki persze nem feledkezett meg a családjáról sem, akik teljes mellszélességgel mögötte állnak és segítik a versenyzését. – Apának különösen köszönöm, hogy versenyeimre kitűnően felkészített motorral mehettem, de a motoros edzőm, ifj. Kerner László, a nagybátyám, Horváth Zsolt erőnléti edzőm felkészítő munkája is kellett ezekhez a sikerekhez. Köszönöm az iskolámnak is, hogy támogatnak, és az intézmény alapítványának is a segítségét.

Az idén elért eredmények után abban bíznak Ádám szülei és segítői, hogy tudnak további támogatást szerezni az ifjú motorosnak Nagykanizsán, hogy a fejlődése töretlen maradjon. Technikai sportról lévén szó, ez fontos tényező, de bíznak benne, hogy ezek a sikerek ráirányították a figyelmet Ádámra, akinek a családján továbbra sem múlik majd semmi.