Minden zalai klub indult a viadalon

A Zalaegerszegi Göcsej Sportlövész Egyesület több elmaradt megmérettetés után a minap az Ebergényi úti létesítményben megrendezte a hagyományos Szent István Kupa pontlövő versenyét.

A jó hangulatú viadalra 65 nevezés érkezett, a megye valamennyi klubja képviseltette magát.

– A lövészsportban is rengeteg versenyt töröltek, illetve halasztottak el a koronavírus miatt, most igyekszünk újra felvenni a ritmust – tájékoztatott Gerencsér Miklós, a Göcsej SE elnöke, aki egyébként a jövőben már nemcsak versenyzőként lehet ott nemzetközi viadalokon. Megkapta ugyanis a Nemzetközi Lőtisztviselők Szövetségének legmagasabb játékvezetői rangját, és mint „Range Master”, világversenyek vezető főbírája is lehet. Magyarországon vele együtt csupán hárman büszkélkedhetnek hasonlóval.

Dobosók. Légpuska (40 lövés), serdülő lány: 1. Kobra Fruzsina 375, 2. Széll Petra (mind PLSE Nagykanizsa) 375. Serdülő fiú: 1. Tankovics Tamás (PLSE) 377, 2. Kovács Máté (Göcsej SE) 286. Ifjúsági lány: 1. Borsos Eszter (PSLE) 380. Légpisztoly (20 lövés), felnőtt férfi: 1. Hévézi Sándor (ZTE SKK) 189, 2. Magyar László 182, 3. Szabó Béla (mind PLE Zalaegerszeg) 175. Felnőtt nő: 1. Benczéné Döme Noémi (PLE) 167, 2. Simon Anita (Göcsej SE) 165. 60 év felett: 1. Nagy István 183, 2. Ruzsin Pál 174. 3. Cajnkó Alfréd László (mind PLE) 167. Légpisztoly (40 lövés), serdülő fiú: 1. Molnár Levente 321 kör; 2. Soós Bendegúz 317, 3. Németh Mátyás (mind Befag Erdész Lövész Klub Keszthely) 314. Serdülő leány: 1. Lenner Vanda (Befag ELK) 343. Légpisztoly (20 lövés), ifjúsági fiú: 1. Molnár Levente 167, 2. Lancz Domokos 148, 3. Klunzer Balázs (mind Befag ELK) 146. Serdülő leány: 1. Lenner Vanda (Befag ELK) 167. Légpisztoly (60 lövés), felnőtt férfi: 1. Hévézi Sándor (ZTE SKK) 549. Mozgáskorlátozott felnőtt férfi: 1. Magyar László (PLE) 523. Sportpisztoly (20 lövés), felnőtt férfi: 1. Szabó Béla (PLE) 182, 2. dr. Dobos Ferenc 178, 3. Tóth Gyula (mind Göcsej) 177. Férfi, 60 év felett: 1. Ruzsin Pál (PLE) 184, 2. dr. Bertus Mihály (Befag Vadász Lövész Klub Keszthely) 175, 3. Nagy István (PLE) 175. Mozgáskorlátozott felnőtt férfi: 1. Magyar László (PLE) 163. Felnőtt nő: 1. Gerencsérné Molnár Gyöngyi 176, 2. dr. Horváth Helga 164, 3. Simon Anita (mind Göcsej) 123. Központi gyújtású pisztoly (20 lövés), felnőtt férfi: 1. Szabó Béla (PLE) 189, 2. dr. Dobos Ferenc 174, 3. Tóth Gyula (mind Göcsej) 171. Férfi, 60 év felett: 1. Nagy István 182, 2. Ruzsin Pál (mind PLE) 182, 3. dr. Bertus Mihály (Befag VLK) 172. Mozgáskorlátozott felnőtt férfi: 1. Magyar László (PLE) 163. Felnőtt nő: 1. Gerencsérné Molnár Gyöngyi (Göcsej) 167. Kispuska (30 lövés), felnőtt férfi: 1. Szobolics János 257, 2. Horváth Károly 243, 3. Borsos Attila (mind PSLE) 239. Standard puska (30 lövés), felnőtt nő: 1. Galambos Éva (Göcsej) 273, 2. Borsos Eszter 252 (PSLE). Felnőtt férfi: 1. Tankovics Tamás (PSLE) 284. Standard puska (60 lövés tizedelt), felnőtt nő: 1. Galambos Éva (Göcsej) 577,6. Felnőtt férfi: 1. Tóth Gyula (Göcsej) 613,1.