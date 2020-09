Minden meccsét nyerte és tizenharmadszor bajnok a Tungsram Aquaprofit

Története tizenharmadik bajnoki címét szerezte az NB I-es sakk csapatbajnokságban a Tungsram Aquaprofit NSK, miután az utolsó, kilencedik fordulóban idegenben legyőzte az ASE Paksot.

A kanizsai klub zsinórban tizenkettedik elsőségét gyűjtötte be, míg az első címet még 2007-ben ünnepelhette.

– Amíg csak lehet, egy ilyen együttest meg kell tartani – fogalmazott a kanizsaiak csapatvezetője, Papp Nándor. – Ha egy ilyen társaságot engednek szétszéledni, ki tudja, össze lehet-e verbuválni ismét. Egyáltalán nem biztos, hogy ugyanezt a szellemiséget képesek lennénk újra megteremteni. Mintha létezne Nádasi Tamással az élen ennél a klubnál egyfajta szent őrültek köre, akik mindig újra és újra nekiállnak. Pedig időnként azért nem egyszerű munka ez sem. Sőt, egyre nehezebb, a mai világban sokszor azzal is szenvedni kell, hogy egy-egy meccset magas színvonalon le tudjunk hozni. És nem árt kicsit távlatokban is gondolkodni és idővel a magyar vonalat is tovább erősíteni.

A sakk NB I-es magunk mögött hagyott szezonja egyedi volt abból a szempontból, hogy ilyen hosszúra még nem nyúlt magyar bajnokság. A hajrára több csapatnál is meg kellett variálni az összeállításokat, elvégre a légiósok utaztatását a járványügyi szabályok igencsak megnehezítették. Más kérdés, hogy az utolsó két körre a bajnoki címet gyakorlatilag már elhódította a nagykanizsai klub.

Ahogy az egyesület elnöke, Nádasi Tamás korábban a szövetség alelnökeként elmondta: a sportág irányítóinak kimondottan nehéz hetei, hónapjai voltak a nyáron.

– Szerintem a záró két fordulót talán le sem kellett volna már játszani, nagy változás a tabellán már nem történt – fogalmazott Nádasi.

– Persze a paksiak biztosan sajnálják, hogy a Haladás végül elvette tőlük a 2. helyet, de ennél most sokkal fontosabb a jövő. Új lapot nyitunk majd a következő szezonnal, addig pedig szusszanunk egyet, illetve elemezzük is a történteket.

Nagy sorozatok idén is akadtak egyébként a kanizsaiaknál, bár alig maradt már rekord, amit ne döntött volna meg a dél-zalai bajnok.

– Érdemes megjegyezni, hogy valamennyi meccsünket megnyertük a 2019–2020-as idényben, és ennek következtében 12 táblapont előnnyel zártunk, gyakorlatilag nyolc találkozó is elég lett volna az elsőségünkhöz – folytatta Nádasi Tamás. – Az összes bajnoki címünket számolva is nagy szériában vagyunk, hiszen a sorozatban tizenkettő sem mindennapi teljesítmény. Mindezt ahhoz lehetne talán hasonlítani, amikor például szünet nélkül 55 találkozót nyertünk meg a bajnokságokban 2008 és 2013 között. Összefoglalva tehát: igaz ugyan, hogy évről évre nehezebb a bizonyítás, de a sorozat kötelez is a folytatásra.