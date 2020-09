Minden gól „egerszegi” lett...

Kihasználva a bajnoki szünetet, a ZTE FC labdarúgó csapata edzőmérkőzést játszott. Pénteken délben a Kaposvár volt a zalaiak vendége, Boér Gábor együttese pedig 3-1-es győzelemmel zárt, de megoszlottak a gólok a csapatok között...

ZTE FC – Kaposvári Rákóczi FC 3-1 (3-1)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Molnár A.

ZTE FC: Gyurján (Köcse) – Tanasin, Bobál D., Zivko, Hegedüs – Sankovic (Bedő) – Könyves (Abért), Favorov, Bedi (Szökrönyös Z.), Vass – Koszta. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Nagy T. (2. – öngól), Koszta (23. – 11-esből), Vass (33.), illetve Balázs Zs. (39. – 11-esből).

Utoljára a két csapat még az NB I-ben találkozott egymással, és emlékezetes volt az a csata, hisze május végén a ZTE FC 6-0-ra győzött Kaposváron. Az egerszegiek megkapaszkodtak az élvonalban, a somogyiak búcsúztak, ám pénteken mindkét edzőnek és csapatnak is jól jött a játék. Ami érdekesen alakult, hiszen a már a kezdés után a korábbi zetés Nagy Tamás fejelt a saját kapujába, aztán a félidő derekán Sankovic lövésébe vetődött bele Szabó Alex, de kézzel is hozzáért a labdához. A büntetőt Koszta Márk értékesítette (2-0), nem sokkal később pedig Vass Patrik kapott remek labdát, amivel ziccerbe került és nem is hibázott. A végeredmény már az első félidőben kialakult, amikor Balázs Zsolt (ő is volt egerszegi…) elébb Gyurjánba bombázott, de ne pár pillanat múlva Zivko kaszálta el Andric lábát, a büntetőt pedig Balázs Zs. félmagasan a kapuba lőtte. Amúgy érdekes volt ez a meccs… A Kaposvárnak az első félidőben nem is kis helyzetei voltak, az eredmény ilyenformán kissé csalóka volt, de a ZTE FC azért látszott, hogy jobb csapat, még akkor is, ha játékban a somogyiak tényleg egyenrangú ellenfelek voltak.

A második félidőben már nem hozott gólt, a ZTE FC élvonalbeli gólrekordere, Waltner Róbertnek (így hát ő is volt egerszegi…) most hosszabb kispad állt a rendelkezésére, mint Boér Gábornak. A ZTE FC-ből öten is a válogatottaknál vannak jelenleg (Babati a felnőtt, Demjén, Szánthó, Gergényi és Dragóner pedig az U21-es csapattal készül), Tajti és Szépe, valamint Lesjak is sérült és figyelembe kellett venni azt is, hogy a ZTE FC II. szombaton az NB III-ban az FC Nagykanizsa vendége lesz.

Összességében egy ilyen meccs után szokás mondani: a találkozó elérte a célját…