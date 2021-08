Mind a négy zalai együttes szeretne továbbjutni a Magyar Kupában

A labdarúgó MOL Magyar Kupa második fordulója előtt áll a mezőny, és a hét végén rendezik meg a 32 közé jutásért kiírt párharcokat. Zalából négy csapat érdekelt ebben a fordulóban, és valamennyi a továbbjutás reményében lép pályára, amire egyébként minden esélyük meg is van.

A 32 közé jutásért lépnek pályára a csapatok, de a 3. körben a mezőny létszáma „visszaugrik” 64-re, hiszen csatlakoznak akkor már az NB I. és az NB II. csapatai is.

A Technoroll Teskánd együttesének kell a legmesszebb utaznia, hiszen a Pest megyei Perbál SC vendége lesz szombaton 16.30 órától. A Teskánd jól erősített a nyáron, és jól is kezdte a szezont.

– A bajnokságban és a kupában is jól kezdtünk, ezt várom a folytatásban is – mondta Pergel Attila, a teskándiak edzője. – Szombati ellenfelünk tavaly jutott fel a Pest megyei harmadik osztályból a másodikba. Vannak korábbi NB III.-as és akadémiákról kikerült fiatal labdarúgóik is. Kissé sötét lónak tartom őket, de mindenképpen az a célunk, hogy továbbjussunk ellenük. Szerencsére valamennyi kulcsjátékosom hadrafogható, így bizakodva várom a kupameccset.

A Zalaszentgrót VFC az első fordulóban Esztergomban nyert, most pedig szombaton (16.30) a Veszprém megyei bajnokságban játszó Tihany FC-t fogadja.

– Szeretnénk továbbjutni! – szögezte le Jankovics Péter, a ZVFC edzője, amikor megkerestük az esélyekkel kapcsolatban. Sikerült élőben is megnéznem a Tihany csapatát, amely hasonló kaliberű együttes, mint a miénk. Két legjobb játékosuk viszont eltiltott lesz, köztük a Videotonban is játszott Nagy Dániel, és bevallom, nem bánom… Nálunk mindenki rendelkezésre áll, szeretnénk továbbjutni, hogy a következő körben meglegyen az esélyünk arra, hogy egy NB I.-es csapattal kerüljünk szembe, amit már régóta várunk.

Az FC Nagykanizsa NB III.-as együttese a Somogysárd után szombaton (16.30) újra Somogyba, ezúttal a Kadarkút VSK-hoz látogat.

– Elsődlegesen a továbbjutás a célunk természetesen – mondta el Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője. – Legyen zökkenőmentes minden, s kicsit persze már a jövő szerdai bajnoki forduló is fontos számunkra, tehát az is a lényeges lesz, hogy sérülés nélkül hozzuk le a meccset.

A nagykanizsaiaknál eltiltott Ekker Milán.

A Semjénháza SE-nél, amely egyedüli zalai csapatként vasárnap 16 órától lép pályára, ugyanakkor nem az eltiltásokkal van gond… A Pest megyei VSK Tököl lesz a vendég, amely az első körben egy zalai riválist, a Szepetneket búcsúztatta.

– A vasárnapi bajnokink után még a sebeinket nyalogatjuk, hiszen hárman is megsérültek, de bízunk abban, ha kicsi is az esély a kupameccsig, azért felépülhetnek – fogalmazott Kovács Imre, a Semjénháza trénere. – Szeretnénk persze továbbjutni, de azt is tudjuk, hogy jó csapatot fogadunk, mely a megyei versengésünkben alighanem valahol elöl végezne. A lényeg, hogy megpróbálunk a második fordulóból is továbbjutni.