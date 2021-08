Michelisz Norbert WTCR-bajnokunk volt a vendég a ZalaZONE-ban

Szerdán Michelisz Norbert túraautó-világbajnokunk és csapata, a M1RA volt a Zala-ZONE tesztpálya vendége, ám, mint kiderült, nemcsak „öncélú” tesztelést tartottak, hanem az eredmények és mérések több szempontból is hasznosak lehetnek.

A ZalaZONE Kutatás & Innovációs Team vendégeként érkezett Zalaegerszegre a magyar autósport egyik legismertebb és legsikeresebb versenyzője, a 2019-ben túraautó-világkupát (WTCR) nyert Michelisz Norbert és a M1RA. A cél pedig nem volt más, mint a Hyundai i30 N TCR versenyautó extrém körülmények közötti kipróbálása.

A rendezvény első részében három pályaelemen zajlott a tesztelés, de – mint kiderült – igazából ez egy háromnapos programot takart, hiszen a ZalaZONE és Budapesti Műszaki Egyetem (BME) kutatói végre magyarországi helyszínen is megfelelő szakmai környezetben tudnak kompetens mérnöki háttértámogatást nyújtani az autósport legfrissebb fejlesztéseinek kipróbálásához.

A tesztelés után pedig a sajtó képviselői arról hallhattak, hogy milyen tapasztalatokat szereztek az egerszegi pályán. A moderátori szerepet Szujó Zoltán töltötte be.

Bári Dávid, a M1RA csapatfőnöke arról beszélt, honnan jött az ötlet, hogy a ZalaZONE-ban is teszteljenek.

– Az autósportban fontos, hogy minél több adat álljon rendelkezésre, így ez egy kiváló alkalom volt erre is – mondta. – Ezenfelül persze szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire hasznos dolgokat lehet elvégezni egy-egy ilyen alkalomkor.

Michelisz Norbert szerint hasonló munkát tudtak elvégezni most, mint a Hyundai Motorsportnál.

– Örülök, hogy itt lehettem – jelentette ki. – Alapvetően elemző versenyzőnek tartom magam, vagyis az autósport mérnöki része is érdekel. Amiket ma teszteltünk, azok hasonlóan voltak a szünetekben tapasztaltakhoz.

A beszélgetésen részt vett a M1RA csapat tesztmérnöke, Widner Attila, valamint Hamar Zoltán, a ZalaZONE ügyvezető igazgatója és dr. Szalay Zsolt kutatási és innovációs vezető. Mindhárman kihangsúlyozták, hogy együttműködésükkel a hazai mérnökképzést is szeretnék népszerűsíteni, és a közös kutatómunka is ezt a célt szolgálja.

A beszélgetés során egy érdekes témát is feldobtak a résztvevők, nevezetesen, hogy az önvezető járművek és az autósport miként „közeledhetne” egymáshoz. Michelisz Norbert elmondta, ő is használ szimulátorokat, de megjegyezte: alapvetően más a cél az utcai közlekedésben és a versenypályán. Viszont kifejtette, szerinte „az önvezetői technológia előbb lesz, mint később, ahogy azt gondolják”. Egyre kevesebb a szabadidő, és az utazással eltöltött idő egy részét is ki lehetne használni, ha utazásaink során átadhatnánk egy szakaszt a mesterséges intelligencia által vezérelt járműnek. De aztán gyorsan hozzátette:

– A versenypályán egyelőre nem szívesen adnám át az irányítást… Alapvetően ma még hús-vér szereplőket akar látni a közönség is az autósportban.

Ennek ellenére Hamar Zoltán azt is elmondta, hogy egyre több versenycsapat tesztel a ZalaZONE-ban is, ami kifejezetten az önvezető járművek fejlesztésére akar specializálódni, és ebben különleges. Szeretnék is, hogy minél több ilyen csapathoz jussanak el, ugyanis az itt szerzett adatok és tapasztalatok mindenki számára hasznosak a fejlesztések területén.