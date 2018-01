A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság számokban és sorozatokban

Összeállításunkban a labdarúgó megyei I. osztály csapatainak őszi teljesítményét vesszük górcső alá a számok tükrében.

Veretlenség

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A 2017-2018-as szezon első felében két csapatnak is sikerült kilenc mérkőzéses veretlenségi szériát felépítenie. A 2. helyen álló Kaposi International Transport Csács-NSE az első kilenc fordulóban nem talált legyőzőre, a sorozatnak végül az egyre inkább formába lendülő Femat Csesztreg vetett véget. A nemesapáti ráadásul hazai pályán kapott ki 2-0-ra. A másik együttes, amelyik 9 mérkőzésen nem kapott ki, az Olajmunkás Gellénháza gárdája volt, ők a 6. fordulóban kezdték meg veretlenségi szériájukat, majd a záró játéknapon a Semjénháza tudott ellenük 2-1-re nyerni. Zsinórban nyolcszor szerzett pontot vagy pontokat a Szepetnek, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára három együttes is odafért, a Csesztreg, a Hévíz és a Nagykanizsa.

Hazai pályán, illetve idegenben is egy-egy csapat volt, akik egyszer sem hagyták el vesztesen a pályát. Előbbiben a listavezető kanizsaiak mondhatják magukénak ezt a dicsőséget, utóbbiban pedig a Csács-NSE szerepelt kiemelkedően.

Győzelmi széria

A győzelemeket tekintve a Nagykanizsa áll a legjobban, hét egymás utáni sikerrel. Ezt a teljesítményt kétszer is meg tudták ismételni, előbb az 1. és a 7., majd a 9. és a 15. forduló között, ez utóbbit akár még folytathatják is tavasszal. Tökéletes őszük csak azért nem lett a kanizsaiaknak, mivel a 8. játéknapon a Csács-NSE otthonában szenvedtek 2-1-es vereséget. A második helyen ebben az összevetésben a Femat Csesztreg áll, akik az első hét fordulóban csupán egyetlen győzelmet arattak, majd ezt követően hat meccsen is begyűjtötték a három pontot. A dobogó harmadik fokán a nemesapátiak állnak, zsinórban öt sikerrel.

Hazai pályán kiemelkedik a mezőnyből a Nagykanizsa, akik nemcsak veretlenek maradtak otthonukban, de mind a hét találkozójukat meg is nyerték. Sőt, ezeken az összecsapásokon összesen 36 gólt szereztek és csupán egyet kaptak – de akkor már 8-0-ra vezettek. Vendégként egymás utáni öt sikerével a Gellénháza együttese szerepelt a legjobban.

Rúgott gólok

Csupán egyetlen csapatnak, a Nagykanizsának sikerült elérnie azt a bravúrt, hogy az összes találkozójukon betaláltak az ellenfél kapujába. Nem panaszkodhatnak Gyenesdiáson sem, ők mindössze a listavezetőnél tett látogatásuk alkalmával nem szereztek gólt (0-4). Hasonló teljesítményt értek el a nemesapátiak is, ők a már említett Csesztreg elleni vereségükkor maradtak gólképtelenek. Vendéglátóként a kanizsaiak és a gyenesiek mellett a Szepetnek volt az a gárda, amelynél legalább egy hazai találatot láthattak a mérkőzésre kilátogatók, míg idegenben minden meccsen a listavezető és a Csács-NSE lőtt gólt.

Az ősz folyamán lejátszott 120 mérkőzésen összesen 479 alkalommal zördültek meg a hálók, ami 3,99-es meccsenkénti gólátlagot jelent. A legtöbb találatot a Nagykanizsa (59) szerezte, őket a Hévíz (48) és a Nemesapáti (44) követi.

Kapott gólok

Jól működött az ősz folyamán a Nagykanizsa védelme, mindössze nyolc gólt kaptak, de nem panaszkodhatnak Hévízen (10) sem. Rajtuk kívül még két csapatnak sikerült meccsenkénti 1-es átlag alatt tartani az ellenfeleket, a Gellénháza (12) és a Csács-NSE (13) hátsó alakzata is jól állt a lábán. Vendéglátóként a kanizsaiak mindössze egy gólt kaptak, míg idegenben a hévíziek és a gellénházaiak (6-6) védekeztek a legjobban.