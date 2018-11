Megyei női bajnokság: még két meccset pótolnak idén

A hét végén a 11. fordulót rendezték a megyei női csökkentett pályaméretű labdarúgó-bajnokságban. A Police-Ola tizedik mérkőzését is megnyerte, ezzel már biztosan az élről várhatja a tavaszi folytatást. Az őszi szezonból még két korábbról elhalasztott mérkőzés van hátra, szombaton 14 órakor Zalaapáti–Police-Ola és Teskánd–Türje találkozókat rendeznek.

A Zala megyei női bajnokságban az ősz rangadóját Gyenesdiáson játszották, ahol a forduló előtt élen álló Balaton-partiak a második helyezett Police-Olát látták vendégül. Az egerszegiek hibátlan mérleggel érkeztek, csak amiatt szorultak a második helyre, mert egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Gyenesdiáson aztán a rangadóhoz méltó játék kerekedett a találkozóból. A Police-Ola a később is főszerepet vállaló Vitusz Nikoletta góljával korán megszerezte a vezetést, de jött a hazaiak válasza Hozlár Edina révén. Horváth Kitti újra a Police-Ola csapatát juttatta előnyhöz (1-2), de még a szünet előtt egyenlített a Gyenesdiás, azonban innentől már elkezdődött Vitusz Nikoletta sorozata. A vendégek támadója háromszor volt eredményes (közben született még egy hazai találat), eldöntve ezzel a rangadót is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Zöld Elefánt Étterem Zalaapáti–Ada Nova 3-2 (0-1)

Zalaapáti. Jv.: Kubicsek M.

Zalaapáti: Óvári B. – Benczik R., Kaszás N., Bődör N., Gagyi T., Molnári N., Bránát A., Laczkó E. Cserék: Csákány Zs., Kövesi P., Horváth K., Polgár A.

Nova: Gerencsér B. – Szentes C., Varga F., Horváth V., Köröcz B., Varga L., Melles T., Soós N. Csere: Orbán V.

Gólszerzők: Molnár N., Bránát A., Csákány Zs., ill. Horváth V., Varga L.

Gutorfölde–Szepetnek 1-6 (1-5)

Gutorfölde. Jv.: Vörös L.

Gutorfölde: Kósa K. – Bécs P., Németh A., Schmaltzlné Németh Zs., Bédy K., Farkas L., Farkas A., Kása Zs. Csere: Schmaltzl L.

Szepetnek: Horváth T. – Buczkó Zs., Lang I., Vizi Sz., Csárdi D., Egeresi T., Horváth C., Ködmön K. Cserék: Kucs K., Szekeres K.

Gólszerzők: Farkas A., ill. Buczkó Zs. (3), Szekeres K. (2), Ködmön K.

Türje–Lets Do It Technoroll Teskánd 0-7 (0-5)

Türje. Jv.: Kondákor P.

Türje: Magyar J. – Horváth A., Dadai A., Dóczi E., Haga T., Nagy N., Virág N., Kolompár D.

Teskánd: Dezső K. – Molnár R., Németh N., Borbély E., Rinczki A., Szekér R., Nagy I., Nyakó R. Cserék: Németh M., László V.

Gólszerzők: Németh N. (4), Nyakó R. (2), Szekér R.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Police-Ola 3-5 (2-2)

Gyenesdiás. Jv.: Borbély A.

Gyenesdiás: Propszt V. – Hozlár E., Pintér-Vincze B., Kovács S., Hegedűs V., Vida A., Szabó A., Takács D. Cserék: Benkő R., Szeibert N., Bor G., Benes N., Torma Sz.

Police-Ola: Köves B. – Horváth K., Szép L., Vitusz N., Góczán K., Sziráczki E., Luczi E., Marton A. Cserék: Montag E., Lempeg D.

Gólszerzők: Hozlár E., Szeibert, Vida A., ill. Vitusz N. (4), Horváth K.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS