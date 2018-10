Megyei II. osztály: hazai győzelmek mellett két vendégsiker és egy döntetlen született

A hét végén a 11. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó II. osztály Északi és Déli csoportjában. A forduló meglepetésgyőzelme a Baki SE nevéhez fűződik, hiszen a Déli csoportban sereghajtóként győzte le, ráadásul Gelsén a csoport egyik favoritját.

Északi csoport

Türje–Helsa Andráshida TE 1-7 (0-7)

Türje. Jv.: Nagy T.

Türje: Farkas T. – Baumann Do., Tóth M. (Mester, Balázs), Baumann J., Dankó, Szabatin, Kolompár, Pulya, Tóth G., Nagy A., Baumann Dá. Edző: Czémán Imre.

Andráshida TE: Kovács G. (Török) – Cseke, Kovács R., Balog, Doszpoth, Vincze, Boczföldi, Kovács P., Keszei (Májer), Agg (Sebők), Parrag. Edző: Szabó II Zsolt.

Az első játékrészben elvérzett a hazai csapat. A második félidei produkció már hasonlított a játékhoz a hazaiak részéről. Az Andráshida TE biztosan győzött, hiszen már a szünetben 7-0-ra vezetett.

Gólszerzők: Pulya, ill. Doszpoth (3), Kovács R., Boczföldi, Keszei, Farkas T. (öngól).

Jók: Kolompár, Baumann J., Dankó, Pulya, ill. Kovács P., Keszei, Doszpoth.

U19: Türje–Andráshida TE 0-2.

Böde–Pölöske

3-1 (2-0)

Böde. Jv.: Somogyi L.

Böde: Széplaki – Babati, Szita, Kósa N., Lepár, Molnár A., Anti (Péteri), Bedő, Szabó Cs., Vörös (Kiss Zs.), Turi. Edző: Kósa László.

Pölöske: Ódor – Srancz, Soós B., Gaál, Vida, Németh M., Soós M., Horváth L., Sali, Csilits, Mészáros.

A hazai csapat a mérkőzés során sok helyzetet alakított ki, míg a vendégek inkább a kontrákra alapoztak. A meccs összképe alapján megérdemelten nyert a bödei csapat a tabellaszomszédok össze­csapásán.

Gólszerzők: Molnár A., Szita, Bedő, ill. Vida.

Jók: Szabó Cs., Bedő, Kósa N., Molnár A., ill. senki.

U19: Böde–Pölöske 7-2.

Zalaszentiván–Zalaszentgyörgy 6-1 (1-0)

Zalaszentiván. Jv.: Kustán Cs.

Zalaszentiván: Illés – Csik, Csiszár (Kiss B.), Rumi, Tóth D., Zelko, Viola, Tóth B., Tóth M., Udvardi, Méhes. Edző: Konrád Péter.

Zalaszentgyörgy: Takács (Tuloki) – Millei, Radics, Németh A., Sári, Kalamár, Cserkuti, Bödör (Kálmán), Szabó D., Winkelbauer, Sebestyén. Edző: Varga György.

Sportszerű mérkőzésen magabiztos hazai győzelem született. A második helyezett Zalaszentiván tartja a lépést az éllovas Andráshida TE csapatával.

Gólszerzők: Zelko (2), Rumi (2), Tóth B., Tóth M., ill. Németh A.

Jók: az egész csapat, ill. Németh A.

U19: Zalaszentiván–Zalaszentgyörgy 7-1.

Cserszegtomaj–

Páterdomb 4-2 (2-0)

Cserszegtomaj. Jv.: Marton F.

Cserszegtomaj: Kovács G. – Boros, Kovács R., Kubicsek (Török), Kovács B., Ács N. (Kovács I.), Fellner (Csillag), Belina, Németh Sz., Ács G., Fekete (Árvai). Edző: Fejérvári Ferenc.

Páterdomb: Tuboly P. – Blaskovics, Tuboly B., Boronyák, Gyenese R., Sándor (Németh K.), Dén, Bedő, Csikós, Szerdahelyi, Gyenese T. Edző: Lukács László.

Egy összeszedett Páterdombbal találkozott a Cserszegtomaj. A jó iramú mérkőzésen sok helyzetet dolgozott ki a házigazda, és még úgy is, hogy a Páterdomb tizenegyest hibázott, mindez a találkozó végső kimenetelét nem befolyásolta. Megérdemelt hazai győzelem született, amiért Fejérvári Ferenc edző szerint jár a gratuláció a csapatnak, ám kizárólag az eredmény miatt.

Gólszerzők: Árvai, Németh Sz., Kovács B., Ács G., ill. Boronyák, Bedő.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

U19: Cserszegtomaj–Páterdomb 6-2.

Déli csoport

Letenye–Sava-Borsfa Borsfa 3-1 (1-1)

Letenye. Jv.: Zlatár Cs.

Letenye: Gazdag – Szilágyi, Balassa, Móricz, Kovács I., Bakonyi (Balazsin), Őri M., Karsai, Öri Cs., Csesztregi, Stropka (Horváth M.). Edző: Takács Árpád.

Borsfa: Harangozó – Karakai, Betlen, Czigány B., Szakony (Kalányos), Szabó S., Czigány K., Bekö, Farkas M. (Kodela), Mészáros, Szabó D. Edző: Tóth Péter.

A hazaiak mérsékelt teljesítménnyel is megnyerték a mérkőzést a szervezetten és jól küzdő vendég Borsfa ellen. A Letenye az éllovas, amely vezeti a csoportot, de ugyanannyi pontja van, mint a második Gelsének.

Gólszerzők: Öri Cs., Móricz, Karsai, ill. Harangozó.

Jók: Móricz, Kovács I., Szi­lágyi, ill. Harangozó, Czigány K., Szabó D.

U19: Letenye–Borsfa 0-2.

Gutorfölde–Felsőrajk

5-1 (1-1)

Gutorfölde. Jv.: Egyed P.

Gutorfölde: Józsa K. – Paucsa, Józsa M., Soós, Major Á., Jakab, Domján (Varga T.), Major G., Farkas P., Lecsek, Kiss B. Edző: Varga Róbert.

Felsőrajk: Kovács Á. – Horváth A., Luki, Zsoldos, Déri, Deák, Godina, Nagy G. (Mátyás), Losonczi (László), Lukács, Molnár K. Edző: Nagy Gábor.

A tartalékosan felálló hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott a lelkesen küzdő vendégek ellenében. A Gutorfölde három vesztett mérkőzés után győzött újra, és a három pont nagyon jól jött most a csapatnak.

Gólszerzők: Soós (2), Major G. (2), Major Á., ill. Zsoldos.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Farkas P. (33., Gutorfölde).

U19: Gutorfölde–Felsőrajk 3-2.

Gelse Termál–Baki SE 1-2 (1-1)

Gelse. Jv.: Kondákor P.

Gelse: Dömötör – Kőrösi, Kovács B., Balogh P., Mód, Kuzma (Kalinics), Kolperger, Budai, Horváth T., Csizmadia, Markotán (Kalamár). Edző: Tóth Zoltán.

Bak: Horváth Á. – Pencsov, Tóth T., Bohár, Pálfi, Zsoldos, Pencz, Réczeg, Sebők (Koltai), Zsuppány, Kocsis. Edző: Eszter Róbert.

A nagyon rossz napot kifogó hazai csapat elképzelés nélkül játszott, de így is több helyzetet dolgozott ki, ám ezek rendre kimaradtak. A vendégek két pontrúgásból elvitték a három pontot, így a hazaiak elvesztették veretlenségüket is. A Baki SE az idegenbeli bravúrral két egymást követő fordulóban is győzni tudott, és tovább közelített az előtte állókhoz.

Gólszerzők: Kolperger, ill. Réczeg (2).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Horváth T. (63., Gelse).

U19: Gelse–Bak 8-0.

Ada Nova–

Zalaszentmihály

2-2 (0-0)

Nova. Jv.: Földszin A.

Nova: Lendvai – Nunkovics R., Kocsis, Nunkovics S. (Kovács G.), Galamb (Bolla), Vitéz, Hajdu I., Németh B. (Süket M.), Hajdu G., Nagy G. (Horváth T.), Szekeres J. Edző: Domján Péter.

Zalaszentmihály: Kovács Z. – Szigeti Sz., Szentgyörgy­völgyi, Leberzipf, Janda, Sebestyén, Ujvári, Szigeti T. (Soós G.), Horváth M., Varga P., Soós B. Edző: Szabó Balázs.

A kifejezetten jó iramú, nyílt és izgalmas mérkőzésen a hazaiak a találkozó elején meglepték a Zalaszentmihályt. A vendégcsapat csak az első harminc perc után tudott kibontakozni. Mindkét kapu előtt szép számmal adódtak helyzetek, két alkalommal is a vendégeknél volt az előny, de az összecsapás összképe alapján a néhol parázs hangulatú derbin igazságos eredmény született.

Gólszerzők: Hajdu I., Horváth T., ill. Horváth M., Ujvári.

Jók: az egész csapat, ill. Soós B., Szentgyörgyvölgyi.

U19: Nova–Zalaszentmihály 1-5.