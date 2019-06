Megyei II. osztály Déli csoport: értékelnek a csapatok edzői

A megyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Északi csoportjában dolgozó edzők szerdai számunkban értékelték csapataik bajnoki szereplését. Sorozatunk második részében a Déli csoport szakvezetői (illetve van, ahol a sportköri elnök) öszszegzéseit közöljük.

Letenye

Tamás Tamás: – Úgy gondolom, igazi csapatként működve sikeresen idényt zártunk, melynek köszönhető, hogy megnyertük a Déli csoport küzdelmeit. A játékosaink fizikálisan és mentálisan is fejlődtek, ha kellett, hátrányból is fel tudtak állni, ráadásul labdarúgóink nagy része az utánpótlásunkból való. A külföldi munkavégzés végett a csapattól a szezon korábbi szakaszában távozó edző, Takács Árpád után vettem át az irányítást. Mindig is szívügyemnek tekintettem az utánpótlást, egyben a letenyei labdarúgásért is bizonyítani szerettem volna. Bár a csapategységet hangsúlyozom, azért Őri Csaba szereplése előtt nem mehetünk el szó nélkül, hiszen a csoportban gólkirályi címet is szerzett, egyben pedig köszönet mindenkinek, aki városunk futballja mellett áll. Az első osztályú tagságot most még nem vállaltuk, mivel úgy vagyunk vele, a mostani fiatal mag érjen még egy ideig, illetve mi, a klubnál ténykedők is erősödhetünk. S hogy mit jelent nálunk az egység? Az együttes tagjai azt kérték tőlem, ha megnyerik a bajnokságot, akkor menjünk el közösen egy hétre a Balatonra. Örömmel mondhattam a srácoknak: fiúk, pakoljatok, irány Balatonmáriafürdő!

Gelse

Tóth Zoltán: – A bajnokság elején az 1–3. helyezést tűztük ki célul és a kimondottan jó ősz után vezettünk négy ponttal az üldözők előtt a tabellán. Összességében így a második hely kicsit csalódás és a viszszacsúszás annak is betudható, hogy tavasszal inkább volt hullámzó a teljesítményünk. Azt kell mondjam, nem is a közvetlen riválisokkal szembeni produkciónkkal volt a gond, hanem a hátrébb álló csapatok ellen ment időnként kevésbé. A Bak gárdájával szemben elhullajtott öt pont például nagyon hiányzott. Mindenesetre a teljes keretnek és támogatóinknak is csak köszönettel tartozom. Amennyiben a következő szezonban egycsoportos lesz a második vonal, akkor még több erős legénységgel kell majd felvennünk a versenyt.

Gutorfölde

Varga Róbert: – Ezúttal harmadikak lettünk, de az U19-es csapatunknak sikerült megvédenie a bajnoki címet. Tavaly a felnőttcsapat is bajnok lett, most elmaradt a duplázás, de a bronznak is örülünk. Az ősszel voltak gyengébb produkcióink. Továbbá, ami tavaly összejött, hogy sérülések nélkül megúsztuk a bajnokságot, ez most nem sikerült. Volt, hogy négy-öt alapember is hiányzott, vagy éppen tanulmányaik miatt nem voltak velünk, de a tavaszi szezon már jobban sikerült. A jó eredmények még jobban összekovácsolták a csapatot, az előttünk végzett Letenyétől és Gelsétől egyszer sem kaptunk ki a szezon során. Csapatunk továbbra is a legfiatalabb átlagéletkorú az osztályban, sok U 19-es játékos is helyet kapott a felnőttek között és helytálltak. Lehet számítani rájuk, de a futballnak ez lenne az értelme mindig. Jöjjenek a fiatalok, amikor az idősebbek már kevésbé bírják, így kellene ennek működnie. Ahogy hallani, lehet, hogy egycsoportos lesz a következő kiírásban a megyei II. osztály, aminek én örülnék, kellenek ugyanis az új impulzusok. Csapatunk továbbra is remek közösség, igazi baráti társaság. Gratulálok a fiúknak, az önkormányzatnak és a sportegyesületnek pedig köszönjük a támogatást.

Zalaszentmihály

Szabó Balázs: – A bajnokság előtt két célja volt a csapatnak és a vezetőségnek. Az egyik, hogy az U19-es csapat megfelelő létszámmal ki tudjon állni minden mérkőzésre, ez hellyel-közzel sikerült. Örömteli még az, hogy az U19-es bajnokságban a Zalaszentmihály adta a gólkirályt Kocsis István személyében, aki 34 gólig jutott. A másik cél az volt, hogy a felnőttcsapat a dobogó valamelyik fokán végezzen. Sajnos ez nem sikerült, de sérülések, eltiltások miatt a 4. helyet reálisnak tartom. A csapatban sokkal több van, remélem ezt a következő szezonban meg tudja mutatni. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában segítette a csapatot és hozzájárult a működéséhez. Gratulálok a Letenyének a bajnoki címhez. Reméljük, hogy a csapat gerince egyben marad, egy-két játékost szeretnénk igazolni, és továbbra is az a célkitűzés, hogy a dobogón végezzünk.

Bak

Eszter Róbert: – Egy teljesen átalakított kerettel, hét új játékost igazolva vágtunk neki a bajnokságnak. Sorsolásunk kedvezőtlen volt, az erőviszonyok tudatában topcsapatokkal kezdtük, mely mérkőzéseken kikaptunk, és a hasonló kaliberű csapatok ellen sem tudtunk eredményt elérni. Igaz, néha csak kis szerencsén múlt. Ekkor egy pont volt a nevünk mögött. Közben három játékos távozott, őket az utánpótlásból pótoltuk. Jól kezdődött a második kör, beindult a gépezet, jöttek az eredmények. Magabiztosabbá vált a csapat, és a játékunknak is volt tartalma. Télen nem volt játékos mozgás és a tavaszra átnyúló második harmad végére öt győzelem, egy döntetlen, két vereséggel már kedvezőbb volt a pozíciónk. Aztán két meghatározó, falubeli játékos hagyott el bennünket előzmények nélkül. Megnehezítve célkitűzésünk, az 5. hely megszerzését, de ez végül sikerült. Hiányérzet csak a miklósfai mérkőzés után volt, ahol négy rúgott gól ellenére is pont nélkül tértünk haza. Így mindent egybe vetve elértük számunkra az elérhető legjobb helyezést. Köszönet annak a 13-14 játékosnak egész éves kitartó munkájához, teljesítményéhez, akik sokszor sérülten, vagy betegen, olykor csere nélkül, de felemelt fejjel, tisztességgel játszotta végig a szezont. Jó pihenést kívánunk mindenkinek a vezetőknek pedig sikeres nyári munkát!

Felsőrajk

Nagy Gábor: – Elöljáróban annyit, hogy nem tett jót a bajnokságnak, hogy kilenc csapat szerepel benne, mert így foghíjas a mezőny. Ami minket illet, a lehetőségeinkhez mérten jól teljesítettünk. Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, sok az egyforma csapat, így bárki legyőzhet bárkit. Szeretném megköszönni minden játékosomnak a munkáját és azoknak az embereknek is, akik tettek valamit, hogy legyen futball Felsőrajkon. Külön kiemelném Vigh László sportköri elnöknek az odaadó, elszánt munkáját, aki 39 éve vezeti a sportegyesületet. Köszönöm neki azt is, hogy 1996 óta dolgozhattam vele együtt sportvezetőként, játékosként és edzőként is a csapat sikeréért. Az én munkám itt véget ért, a jövőben a pacsai futball sikereiért dolgozom. Ugyanakkor sok sikert kívánok a felsőrajki egyesületnek és csapatnak is a következő bajnokságban.

Ada-Nova

Szekeres Zoltán elnök: – Nagyon érdekes és viszontagságos szezonon vagyunk túl amellett, hogy szakmailag mindenképpen előreléptünk a tavalyi évhez képest. Ezt a bajnoki táblázat végeredménye nem feltétlen mutatja, hiszen két helyezéssel hátrébb zártunk, amely tulajdonképpen két ponton múlt. A szezon számunkra sajnálatos és súlyos sérülésekkel kezdődött, így meghatározó játékosaink estek ki a teljes évadra. Ezt a létszámbeli és szakmai deficitet a „csonka” csapatunk megpróbálta a lehető legnagyobb alázattal és energiabefektetéssel ellensúlyozni, ami helyenként jól sikerült. A pályafelújítási munkálatok elhúzódása miatt tavasszal nem tudtuk otthon játszani. A csapat ezúton is szeretné megköszönni a Pákai SE, a Mumori SE illetve a Lenti TE vezetőségének, hogy minden alkalommal tökéletesen előkészített pályával fogadtak minket. A fentiekben részletezett körülmények figyelembevételével nem lehetünk elégedetlenek, még akkor sem, ha csak vegytisztán az eredményeket vesszük alapul. Ha pedig arra fókuszálunk, ami az öltözőben, illetve a csapaton belül zajlik arra kimondottan büszkék lehetünk. Bízom benne, hogy az, amit immáron ötödik éve építünk az hosszú távon meghatározó és progresszív lesz.

Sava-Borsfa Borsfa

Tóth Péter: – Három esztendeig voltam a csapata edzője, de az utolsó félév, vagyis a tavasz már úgy zajlott, hogy tulajdonképpen a télen elköszöntem az együttestől. Próbáltuk tenni a dolgunk, de be kell látni, annyit nem tudtunk beletenni, mint amennyit hosszú-hoszszú évek óta a klubelnökünk, Sulyok Gábor. Ő az, aki a foci világában tényleg tesz egy kis közösségért. Egyébként pedig az idényről azt mondhatom, hogy a csoport vezető triója, a Letenye, Gelse, Gutorfölde hármas mögött a többiek gyakorlatilag egymással kellett, hogy vívjanak a minél jobb helyezésekért. Az első három egymás között döntötte el az igazán fontos kérdéseket. Mivel úgy érzem, hogy nem folytatom edzői tevékenységemet a Borsfánál, ezért arról, hogy melyik osztályban indulhat a gárda, már amúgy sem az én hatásköröm nyilatkozni.

Miklósfa

Gyulai Attila: – Először is a Miklósfa SE vezetésének köszönet, hogy elvégezték a rájuk eső, egyben fogalmazhatok úgy is, hogy a tavalyi hatékonyságú munkát. Ugyanez – sajnos – az idén nem sikerült a csapatnak. Legénységünk nem tudta hozzátenni azt, melyet a korábbi szezonban, amikor is negyedikek lettünk, hiszen utolsó helyünk mindenről árulkodik. Így csak azt mondhatom, hogy mindez óriási csalódás. Hogy aztán mit hoz a jövő? Nos, ha maradhatunk a megye kettőben, akkor négy-öt játékost mindenképpen hozni szükséges. Ők egyébként már képben is vannak, jelezték, hogy érkeznének, ebben az esetben egy viszonylag új gárdát szükséges építeni. A megye három esetében pedig csak azt mondhatjuk, ott is a lehető legjobban szeretne a Miklósfa szerepelni, vagyis meghatározó csapatként futballozni. A gárdánkból mindenképpen kiemelném Puskás Sándort, aki elszántságával, hozzáállásával, illetve edzésmunkájával mindenkinek példát mutatott