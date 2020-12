Megyei I. osztály: így értékelik az őszi szezont az edzők (II.)

A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában szereplő együttesek edzőinek értékelését a második résszel folytatjuk. Ezúttal az ősszel a 8–15. helyen végzett csapatok szakemberei összegeznek.

8. Semjénháza

Kovács Imre: – Azzal nagy újdonságot nem mondok, hogy csonka őszt tudhattunk magunk mögött, bár erre azért már a nyár folyamán valamilyen szinten számítani lehetett. Végül tizenegy mérkőzést sikerült lejátszani úgy, hogy az utolsó három hazai bajnokink már elmaradt. Úgy érzem, ettől elvonatkoztatva is vállalható eredménysort produkáltunk, hiszen a legfontosabb feladat az volt, hogy stabillá tegyük – elsősorban a védekezésre értve – a csapatot. Azt mondanám, inkább a négy döntetlen sok kissé, de dolgozunk még azon is, hogy ezek a számok mind kisebbek legyenek. Emellett arra is hangsúlyt kell fektetnünk, hogy a már meglévő stabilitásunkra építve az előrejátékunkat még hatékonyabbá tegyük. Erre pedig a legjobb módszer: a jövőben többet és jobban szükséges edzenünk. Persze, jelenleg az a legfontosabb, hogy legyen és maradjon mindenki egészséges a megyei labdarúgásban is. Aztán az ünnepek után jöhet a közös munka a bajnokság további szakaszára készülődvén. Az ismert körülményeket figyelembe véve, maradjunk annyiban, konkrét helyezésekben gondolkodni jelenleg igencsak merész vállalkozás, de dolgozni kell a minél előkelőbbekért a tabellán.

9. Lenti TE

Koczor Szilárd: – Egy év edzői tapasztalat után 2020 nyarán kaptam egy felkérést Fehér Rudolf elnök úrtól, hogy egy ilyen nagy múlttal rendelkező klubnál, mint a Lenti TE vállaljak edzői szerepet a felnőttcsapatnál. Ami egyből szimpatikus volt számomra, hogy a csapat helyi és környékbeli fiatalokból és szintén zömében helyi nevelésű rutinosabb játékosokból áll. A felkészülés véleményem szerint jól sikerült, a tavaszi leállás miatti hosszú szünet azonban rányomta bélyegét az alapozás első időszakára. A fiúk két-három hét után már kezdték visszaszerezni régi formájukat, sőt, véleményem szerint a bajnokság kezdetére egy szintet ugrottunk is az előző bajnoksághoz képest. Az egész őszi bajnokságról elmondhatom, hogy szinte valamennyi mérkőzésen küzdelmes, helyenként rendkívül kombinatív, jó játékkal tudtuk szórakoztatni közönségünket. A vezetőség elvárása erre a szezonra a középmezőnyben való szereplés, amit jelenleg teljesítünk, de meggyőződésem, hogy ennél sokkal több van a csapatban. A jövőben azon fogunk dolgozni, hogy nemcsak jó játékkal vegyük fel a versenyt a nálunk erősebb csapatok ellen, hanem ponttal, pontokkal tudjunk távozni egy-egy rangadóról. Talán erre az útra épp az utolsó mérkőzésünkön, a Szepetnek elleni meccsen léptünk rá. Rengeteg munka szükséges még ahhoz, hogy a középmezőnyből a felsőházba kerüljünk, de a játékoskeret, a körülmények adottak hozzá. Reménykedve várjuk, hogy a tavaszi bajnokság egy jó felkészülés után normál ­körülmények között elindulhasson.

10. Femat Csesztreg

Őr József: – Sajnos az első félév nem az általunk elképzeltek és tervezettek szerint alakult. Kettő meghatározó tudású játékosunk összesen négy mérkőzést játszott az ősz folyamán, illetve ketten távoztak közvetlen a szezonkezdés előtt. Felkészülésünk elfogadható volt, de az általam megfogalmazott három elvárás – szorgalom, elhivatottság, alázat – közül csak a szorgalom volt elfogadható, a másik kettőben előrelépést várok. A csapat által képviselt „őszinte” futball látványos, de nem mindig volt eredményes. A szerzett gólok száma megfelelő, de sajnos sokat is kaptunk. Ha az általam gondolt kettő ki-ki mérkőzésen sikerül győznünk, akkor a célkitűzéseinket sikerült volna elérni. A szezon végére elfogytunk, a kialakult pandémiás helyzet – négy játékosunk is kiesett – miatt. Így ezek a körülmények is közrejátszottak eredményességünkben. Végül szeretném megköszönni a csapat körül tevékenykedők egész éves munkáját, és mindenkinek egészségben gazdag boldog új évet kívánok!

11. Flexibil-Top Zalakomár

Kutasi Tamás elnök: – A nyáron nehéz helyzetbe került egyesületünk, nagy esélye volt annak, hogy a másod-

osztályban folytassuk. Ha kívánságműsor lett volna, azt kértük volna, hogy ott tudjuk folytatni, ahol a tavaszi leálláskor abbahagytuk, hiszen úgy éreztük, végre tényleg megérkeztünk az első osztályba. Azonban ez nem kívánságműsor… Ugyanakkor, ha már elindultunk, szerettünk volna minél jobban szerepelni, még úgy is, hogy tudtuk, milyen gondokkal küzdünk. A fő támogatónk nagyon nehéz helyzetbe került a vírushelyzet miatt és ez mindenre kihatással volt. Igazolni is nehezen tudtunk, így próbáltunk ügyes fiataljaink közül minél több srácot beépíteni a felnőttgárdába. Horváth Tivadar és a szezon végére Tinó Ronald meg is felelt ennek a törekvésünknek, valamint Szőke Renátó is nagyszerűen illeszkedett be csapatunkba. Az eredmények igazolták félelmeinket, sajnos gyenge első féléven vagyunk túl. Otthon súlyos vereségeket szenvedtünk, ami nem volt jellemző eddig a csapatra. A helyezésünkkel elégedettek lehetünk, a megszerzett pontokkal viszont kicsit sem. Hogy mi az oka ennek, mi magunk tudjuk, a megoldást egyelőre még kevésbé. Tavasszal tovább fiatalítjuk a keretet, emellett pedig sokkal jobb hozzáállás is kell majd a jobb eredményekhez. Jó lenne nem csupán a bent maradásért küzdeni. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítségünkre volt ebben a nehéz helyzetben is, külön köszönöm Horváth Zsolt végig kitartó és áldozatos munkáját. Mindenkinek jó egészséget és kellemes ünnepeket kíván egyesületünk!

12. Szalai-Edelholz Zalalövő

Ostrom János: – Nem úgy kezdtük a bajnokságot, ahogy szerettük volna. Nem nagyon jöttek az eredmények, az első nyolc mérkőzésen mindössze egy pontot szereztünk. Ezt annak tudjuk be, hogy munkahelyi elfoglaltságok és a sok sérülés, betegség hátráltatta a játékunkat. Kicsit jobb helyre vártam a csapatot, hiszen végül csupán két győzelmet értünk el, így csak a 12. helyen zártuk az őszt. Dolgozunk tovább és a tavaszi szezonban majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A téli szünet során szeretnénk erősíteni is a csapaton, és a tavasszal megpróbálunk előbbre lépni a tabellán.

13. Letenye

Tamás Tamás: – Értékelésemet azzal kezdeném, hogy a minimális célt elértük az ősszel, hiszen nem vagyunk kieső helyen. Minden tiszteletem a játékosoknak, vezetőknek és támogatóinknak. Három részre osztanám a szezont, a bajnokságot jól kezdtük, majd sajnos elért bennünket egy olyan szintű sérüléshullám, amit a nálunk sokkal jobb kerettel rendelkező csapatok is megérezték volna. Voltak olyan meccseink, melyeken egyik kapusunk sem állt rendelkezésemre sérülés miatt, ráadásul éppen azokon a mérkőzéseken, melyeken pontot, pontokat szerezhettünk volna. Ebben a periódusban mentálisan is szétestünk. Az őszi szezon végére sokat fejlődtünk, már volt tartása a csapatomnak még úgy is, hogy újabb fiatal labdarúgókat kellett szerepeltetnem. Sajnos, a vírushelyzet is rányomta bélyegét a bajnokságra. Bízom benne, hogy a tavaszi felkészülést időben megkezdhetjük és a kitűzött céljainkat el tudjuk érni. Végezetül áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok minden sportbarátnak!

14. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Mutter Attila: – Bizakodva és viszonylag hamar megkezdtük a felkészülést az őszi idényre, már július első hetében. Az átigazolási időszakban volt persze mozgás a csapat háza táján, a négy távozó mellett hét új játékost igazoltunk. Az igazolások tudatában mindenki bizakodott, hogy az elmúlt évek gyengélkedése után eredményességben előre tudunk lépni. A felkészülési időszakban, illetve a bajnokság elején még megfelelő volt a hozzáállás, aztán a sorozatosan elszenvedett vereségek után egyre mélyebbre kerültünk. Megtört a lendület, a motiváció is alábbhagyott. A játékosok kezdték elveszíteni a hitüket. Mindezek mellett még így is nehéz magyarázatot találni néhány játékosunk teljesítményére. Sajnos, kevés olyan meccset tudtunk játszani, amikor pariban tudtunk lenni ellenfeleinkkel, némely találkozókon egyenesen kiábrándító teljesítmények után születtek a vereségeink. Összességében csalódott vagyok az ősszel mutatott produkciónk miatt, mivel úgy gondolom, ebben a keretben több van. Ugyanakkor a tabella nem hazudik, megmutatja, hogy hol a helyünk az őszi produktumunk alapján. Tavasszal csak akkor látok lehetőséget az előrelépésre, ha komoly változások lesznek egy-két játékosunk hozzáállásában.

15. Hévíz SK

Damina László: – Minden úgy alakult, ahogy elterveztük… Egy hároméves projektet kezdtünk meg, játékosaink szépen fejlődnek. A bajnokság első felében az volt a feladat, hogy lássuk, ezek a fiatalok felnőtt szinten hol tartanak. Erre rá is ment ez az időszak, és hadd jegyezzem meg, hogy ezek a srácok 17 és 19 éves futballisták, de van közöttük ennél fiatalabb is, akik közül sokan párhuzamosan az utánpótlás-bajnokságban is játszanak. Nem volt eredménykényszer rajtuk. Tavasszal azt várom, hogy ugyanez a fejlődés megmarad, ezáltal még erősebbek lesznek. A bajnokság végére pedig elérhetjük, hogy a nyárra már készen álljanak a megyei első osztályú felnőttbajnokság szintjére.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Andráshida SC 12 10 1 1 45 – 6 31 2. Andráshida TE 12 10 1 1 32 – 12 31 3. Gyenesdiás 13 9 1 3 44 – 20 28 4. Teskánd 12 8 2 2 57 – 12 26 5. Szepetnek 12 8 0 4 27 – 14 24 6. Csács-NSE 11 7 2 2 29 – 13 23 7. Zalaszentgrót 11 7 1 3 40 – 11 22 8. Semjénháza 11 5 4 2 24 – 9 19 9. Lenti TE 12 5 1 6 27 – 22 16 10. Csesztreg 11 5 0 6 32 – 31 15 11. Zalakomár 13 3 1 9 21 – 44 10 12. Zalalövő 12 2 1 9 7 – 33 7 13. Letenye 13 2 1 10 17 – 55 7 14. Kiskanizsa 13 1 0 12 14 – 62 3 15. Hévíz 14 1 0 13 6 – 78 3

