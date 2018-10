Megyei I. osztály: az éllovas Hévíz Teskándra látogat

A megyei labdarúgó bajnokság I. osztályának hét végi, 8. fordulóját ezúttal „elkerülik” a rangadónak nevezhető párosítások, ami nem jelenti azt, hogy ne következnének még érdekesnek ígérkező mérkőzések.

Nézzük mindjárt azt a találkozót, melynek szereplői közül a Technoroll-Teskánd az előző fordulóban hat gólt lőtt idegenben (0–6) az FC Keszthely Lazzarin Café legyőzésekor. A teskándiak jó formában vannak, hiszen továbbjutottak a Magyar Kupában is. A keszthelyi vendégség alkalmával a hat gólból Pergel Dávid és Pergel Bence jó testvérek módjára két-két találatot jegyzett, s a vasárnapi vendégüknek, az éllovas Hévíznek kettejükre biztosan figyelnie kell. Merthogy, a Hévíz lesz a Teskánd vendége. Damina László együttese továbbra is menetel, hiszen hibátlan a bajnokságban, hétből hétszer győzött. E mérkőzés tehát sok érdekességet hozhat.

A legutóbbi forduló másik hatgólos csapata a Semjénháza, amely nem akármilyen mérkőzésen győzött 6–4-re Gellénházán. A Semjénháza villámrajtot vett, hiszen az első húsz percben már 3–0-ra vezetett. A Gellénháza ugyan felzárkózott, de a vendégek vitték el a három pontot. A hét végi fordulóban a Semjénháza vasárnap a Zalalövőt fogadja, a Gellénháza pedig a Femat-Csesztreg vendége lesz, amely párosítás a Zala megyei labdarúgó bajnokságban egyáltalán nem hangzik rosszul…

Az ötödik Gyenesdiási Kinizsi SK stabilan az élmezőny tagja. Kocsis Norbert együttese szombaton a Csács-Nemesapáti együttesét fogadja, az edző pedig bizakodó.

– Eddig valóban jól sikerült a bajnokság, de keményen dolgoztunk és jól sikerültek az igazolásaink is – mondta el érdeklődésünkre Kocsis Norbert, aki a nyáron vette át a csapat irányítását. – Öten jöttek Keszthelyről, a kapus Szabó Ádám pedig Kanizsáról érkezett. Két nagyobb arányú vereségünk volt a Hévíz (4–0) és a Gellénháza (5–0) ellen, de aki látta ezeket a mérkőzéseket, tudja, hogy játékban nem volt ekkora a differencia. Dolgozunk tovább, szerencsére a keret rutinosabb játékosai – Szőcze Csaba, Kiss Balázs, Mátó János, Balogh Gergő – és a fiatalok között remek az összhang. Most egy kicsit nehezebb a dolgunk, hiszen van hat egyetemistánk, akik a hét eleji edzéseken nem tudnak részt venni. Most a Csács-Nemesapáti érkezik, s nehéz azt mondani, hogy kötelező a győzelem, de tény: nagyon fontos lenne, hogy stabilizálni tudjuk a helyünket az első ötben. Ezért kellene mind a három pont, hiszen szeretnénk a 3–6. hely között végezni majd a legvégén is.