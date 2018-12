Megyei I. osztály: az edzők értékelnek II.

A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában szereplő együttesek edzőinek értékelését a második résszel folytatjuk. Ezúttal az ősszel a 9–16. helyen végzett csapatok szakemberei összegeznek. Összeállításunkban felsoroljuk a góllövőlistán azon játékosok neveit is, akik legalább öt gólt szereztek az őszi szezonban

9. Creaton Lenti TE

Szarka Péter:

– A rossz szezonkezdés miatt sajnos negatív spirálba kerültünk, és ez nagyon rányomta bélyegét a csapat teljesítményére. Ennek ellenére persze vannak biztató jelek, és külön örömteli számomra, hogy nem széledt szét a csapat! Nyilván hosszasan lehetne ecsetelni minden tényezőjét ezeknek a dolgoknak, de ez jóval hosszabb összegzést kívánna. Mindezen felül természetesen bízunk abban, és dolgozunk tovább, hogy a befektetett munka meghozza az eredményét, és sokkal pozitívabb közegbe kerülünk.

10. Police-Ola LSK

Czigola Zsolt:

– A mi történetünket úgy kell kezdeni, hogy a legutóbbi bajnokságban harmadikok lettünk a II. osztályban, ám felkértek minket a magasabb osztályban való szereplésre. A csapat tagjaival megvitatva a kérdést arra a döntésre jutottunk, hogy vállaljuk az I. osztályt, hiszen az együttes számára ez biztosabb fejlődést jelent a 16 csapatos küzdelmekben. Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy meg kell szokni a gyorsabb ritmust és kevesebb lesz a sikerélmény is. A felkészülésünket jónak értékeltem, de aztán mégsem jöttek az eredmények. Csak a nyolcadik fordulóban sikerült megszerezni az első pontjainkat, s összesen hat győzelem jött össze az ősszel. Azt gondolom, hogy játékunk alapján 5-6 pont benne maradt az őszben, de fokozatosan fejlődtünk, és ez volt a lényeg. Célunk nem változott, vagyis a bent maradás kiharcolása a legfőbb szempont, ugyanakkor megpróbáljuk a középmezőnyhöz való felzárkózást is. Hosszú évek óta az utánpótlásra nagy hangsúlyt fektet a klub, s ebből próbálunk meríteni. Három-négy fiatalnak szeretnénk tavasszal már lehetőséget adni.

11. Csács-Nemesapáti SE

Csongár Péter:

– Nem éppen mondanám zökkenőmentesnek ezt a féléves időszakot, mégis két részre bontanám. Az első kilenc fordulóig a csapat viszonylag elfogadhatóan teljesített, bár itt is ütköztünk bőven akadályokba. Aztán az ősz második felében egy horrorisztikus időszak következett és ezt nehezen tudtuk megemészteni. Ennek ellenére pozitívan tekintek a jövőbe és remélem, a következő évben már egy új arcát fogja megmutatni a csapat. Ami az én játékomat illeti, hiszen játékosedzőként irányítok, nagyon remélem, hogy a későbbiekben már komolyabban tudok hozzájárulni a csapat eredményességéhez.

12. Zalalövői TK

Vaspöri Zoltán:

– Számomra ez volt az első alkalom, hogy a Zala megyei bajnokságban dolgozom, noha zalalövői származású vagyok, de Körmenden az utánpótlásban edzősködtem eddig. A nyáron öt játékos távozott, helyettük kellett megtalálni azokat, akikre számíthatunk az I. osztályban. Ami nehezen ment, mert inkább a megye kettőből sikerült igazolnunk. Több játékos érkezett, s először még össze is kellett szoknunk. A bajnokság viszonylag jól kezdődött, aztán jött egy négymérkőzéses idegenbeli sorozat, de ebből nem jöttünk ki jól. Mindössze egy pontot szereztünk ebben a szakaszban, noha játékban az ellenfelek nem minden esetben múltak felül bennünket. A támadójátékunk volt gyenge, amit mutat az ősszel elért 18 gól is, ami nem sok. A sérülések és az eltiltások sem kerültek el bennünket, aminek a következtében a csapat hangulata sem lett jobb. Volt olyan is, hogy edzés maradt el, mert kevesen voltunk. El kellett beszélgetni a csapattal, hogy ez kevés a megye egyben, ami után javult a helyzet. A jelenlegi helyezésnél többet szeretnénk. Jön a téli szünet, talán rendezzük a sorokat és egy jó felkészüléssel jobb lehet a tavaszunk.

13. ZNET-Telekom Becsehely

Mutter Attila:

– A bajnokság előtt a célkitűzésünk a biztos bennmaradás, vagyis a 10–12. hely valamelyikének megszerzése volt. Szerettünk volna előbbre lépni az elmúlt év tapasztalataival a hátunk mögött. A játékoskeretet lehetőségeinkhez képest próbáltuk kialakítani, ez mellett egy-két saját nevelésű játékost beépíteni a csapatba. Az őszi szezont két részre venném. Az első szakaszban sokkal meggyőzőbb teljesítménnyel sikerült előrukkolni, míg a másodikban különböző okoknál fogva, szinte teljesen elfogytunk, ami természetesen az eredményességben is megmutatkozott. Az ősz folyamán negatívumként említeném a gyenge edzéslátogatottság mellett, hogy egyénileg senkit nem tudok kiemelni. Nem volt olyan játékos a csapatban, aki állandósítani tudta volna formáját, illetve a tőle elvárható teljesítményt több mérkőzésen keresztül tudta volna nyújtani. Egy-egy jobb teljesítmény azért adódott. Pozitívumként talán azt tudnám felhozni az elmúlt évhez képest, hogy csapatszinten fejlődtünk, egységesebb csapat benyomását keltettük. A jövőt illetően, fiatal csapat lévén, nagyon sokat kellene dolgozni, hogy előrelépjünk, ami pontokban, illetve helyezésben is megmutatkozzon. A becsehelyi csapat és a klub az összes együttes vezetőinek, illetve játékosainak kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván.

14. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Lukács István:

– Sajnos, azt kell mondjam, nagy csalódás az őszi szereplésünk nem csupán nekem, de az egész csapat számára is, a nyári igazolásaink ismeretében. Jelenlegi helyezésünkhöz képest jóval előrébb kellene állnunk, mert tartom, hogy az első tízbe be tudnánk kerülni. Egyébként most is tartom, hogy a tavasszal van esélyünk arra, hogy ezzel az állománynyal ott lehetünk, ahova vágyunk. Több olyan meccsünk is volt, melyet nyernünk illett volna, de bravúros volt a Semjénháza elleni idegenbeli sikerünk. Egyszerűen az a helyzet, hogy az úgymond kiki meccseken, a közel azonos játékerőt képviselő csapatok elleni meccseinken szinte mindig alulmaradtunk. A végére pedig nem azt mondom, hogy teljesen elfogytunk, de a tizenhét fordulót mi már megéreztük. A szereplésünk ellenére Parragi Olivér és Boros Zoltán érkezése pozitívum volt, ők teljesítményükkel igyekeztek valami többletet adni többször is.

15. Flexibil-Top Zalakomár

Kutasi Tamás elnök:

– Tisztában voltunk azzal, hogy nehéz ősz elé nézünk, miután vállaltuk az első osztályt. Elsősorban az előrelépésben bíztunk, hogy egy helyes irányt tudjunk mutatni fiatal játékosainknak. A szezonkezdet remekül sikerült, hiszen hazai pályán a Lenti és a Zalalövő csapatát is sikerült legyőznünk. Sajnos viszont a folytatás nem sikerült. Az okokat sorolhatnánk. Bár az ősz közepén meglepetésként legyőztük a jó erőkből álló Szentgrótot, aminek az ára több sérült játékos lett. A kezdeti lendület, ami az edzéslátogatottságban is mutatkozott, a szezon előrehaladtával alábbhagyott. Az egyre több kudarc morális válságot is okozott, ami aztán ott teljesedett ki, hogy megköszöntük Kiss István edző munkáját. Az ezt követő meccsekre sem a siker lett a jellemző. Azt gondolom, nem vagyunk rosszabbak a többi, a mezőny hátsó harmadában lévő csapatnál, de ezt bizonyítani is kell. A mi lehetőségeink sajnos lényegesen szerényebbek, mint a többi csapatnak. Néha éreztük, hogy „ellenszélben” futballozunk, de erre számítottunk is. Most a pihenésé a főszerep, aztán januárban előrenézünk és megoldjuk aktuális problémáinkat.

16. FC Keszthely Lazzarin Café

Németh István:

– Két évvel ezelőtt, amikor tíz játékost Keszthelyre hoztam, az volt a cél, hogy megnyerjük a megye II-t, ami Lajtai Roland vezetőedző segítségével az első évben sikerült is. A második, illetve harmadik évben azt szerettem volna elérni, hogy megszilárdítsuk a helyünket az első osztályban, míg a negyedik évben egy jó élcsapatot terveztem. Az előző télen ez a csapat szétesett, a játékosok nem jártak edzésre, edzőmérkőzésre. Tavasszal mindöszsze nyolc pontot gyűjtött az együttes, ráadásul sokszor 4-5 ifjúsági játékossal tudtunk csak kiállni. A játékosok közül a nyáron a nem megfelelő szakmai munka hatékonyságára, minőségére hivatkozva tizenegyen más egyesülethez igazoltak. Július közepén szinte még az is bizonytalan volt, hogy el tudunk-e indulni a megyei I. osztályban. Szerencsére fiam, Németh Attila segítségével sikerült nyolc játékost igazolni, így vállalni tudtuk az indulást. Miután edzőt nem sikerült az elnökségnek találnia, ezért én vállaltam el ezt a feladatot.

– A célkitűzésünk a 10–12. hely valamelyikének megszerzése volt. Jól kezdtük az évet, hiszen a két, hatpontosnak is nevezhető mérkőzésen megvertük a Nemesapátit és a Kiskanizsát is. Sajnos csak egy kapusunk volt, akire a harmadik forduló után egy váratlan egészségügyi probléma miatt két hónapig nem számíthattunk, így a mérkőzéseken mezőnyjátékos állt a kapuban. Emellett legjobb támadónk, Németh István amerikai egyetemre kapott ösztöndíjat, míg több játékosunk sérülés, illetve budapesti tanulmányok miatt esett ki. Ezért úgy döntöttünk, hogy azokon a mérkőzéseken, ahol nincs győzelmi esélyünk, inkább ificsapattal álljunk ki, emiatt kaptunk ki ezeken több góllal. A nehézségek is mutatják, hogy nem volt könnyű ősze a csapatnak, de remélem, hogy tavaszszal egy új edzővel két-három együttest meg tudunk előzni a bajnokságban. Én természetesen mint ügyvezető, maradok a csapat mellett, és nemcsak szakmailag, hanem anyagilag is támogatom az egyesületet, mint eddig.

