Megyei I. osztály: az edzők értékelnek

A hosszúra nyúlt ősz után, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a zárást követően arra kértük a megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában dolgozó edzőket, hogy értékeljék csapatuk őszi teljesítményét. Összeállításunk első részében a mezőny első felében végzett csapatok (1–8. helyezettek) szakvezetői összegeznek, holnapi számunkban következnek a többiek (9–16. helyezettek).

1. Hévíz SK

Damina László:

– A nyáron kilenc játékos távozott, öten érkeztek, két futballistát léptettünk fel kerettagnak a felnőtt csapatunkba az U19-es korosztályunkból. A keretünk létszáma 17 fő lett, plusz nyolc U19-es korú játékos készült a felnőtt csapattal, heti négy alkalommal. A kitűzött cél a dobogós helyezés elérése volt, melyet teljesítettünk. A bajnokság legfiatalabb átlagéletkorú együttese vagyunk a 20,7 évvel. Ebből fakadóan kettős célnak kell folyamatosan megfelelnünk. Fejlesztenünk kell játékosaink be nem fejezett szakmai képzését, valamint eredményesen szeretnénk versenyezni velük. A két véglet együttes alkalmazása szinte lehetetlen, viszont nekünk sikerült ez is az elmúlt fél évben.

– Egyesületünk filozófiáját tovább erősítettük, vagyis, hogy „Neveljünk focistából labdarúgót”! Ennek vannak részletei, és azokat szabályokkal tartjuk fent. Nálunk mindenki tudja az egyéni feladatait, s azon belül a csoportos és csapatszintű feladatait is. Részletes időszaki tervezés alapján folyik a munka, ennek a tervezésnek, tervezhetőségnek köszönhető az, ami látható csapatunk megjelenésében, legyen szó edzésről, mérkőzésről. Emellett a szakmai és az emberi megnyilvánulások is lényeges szempontok. Játékosaink szeretnek játszani, edzeni, versenyezni.

– Komoly egyéni céljaik vannak, melyeket a csapat érdekei alá vetnek mindig, mindenhol, minden körülmények között. Az ősz során kapott négy gól önmagáért beszél. Nálunk, ha elveszítjük a labdát, akkor tizenegy játékosnak van védekezési feladata. Ha támadunk, akkor is megvan, hogy kiknek, hol, milyen védőfeladatai vannak. Az átváltások és átmenetek gyakorlása is fontos eleme eredményességünknek. Csapatomból nem szeretnék senkit kiemelni, az értékelést s egyéni elemzést megtesszük játékosaim felé. Ők abból pontosan tudni fogják, hogy miben teljesítettek kiemelkedőt az ősz folyamán, s azt is tudni fogják, hogy miben lesz lehetőségük fejlődniük a tavasz során. A kiváló eredmény elérésében nagy segítségemre volt az a stáb, akikkel dolgozhattam, gondolok itt szakmai és sportgyógyászati háttérre egyaránt. A tavaszi cél nem változik, vagyis a dobogós helyezés. Az egyén szakmai fejlesztése mellett eredményesen szeretnénk szerepelni.

2. Semjénháza

Németh István:

– Az, hogy volt néhány olyan mérkőzésünk, melyekben pont maradt, betudható annak, hogy fiatal csapattal bírunk, amely egyébként határozottan fogékony arra, ahogy dolgozunk. A srácokkal nem mindennapi a munkakapcsolatunk, hiszen a nyáron ők szavazták meg, hogy tulajdonképpen velem szeretnének dolgozni. Ennek persze megvolt aztán a következménye is. Mert világosan lefektettük, hogy csak akkor van ennek az egésznek értelme, ha például az edzéslátogatottság terén is komoly előrelépés lesz, és bizonyos szabályokat betartunk.

– Látom, hogy a fiatal játékosaink ambiciózusak, sikerre éhesek, és ők is tapasztalhatják: ha egységesek vagyunk, van összefogás, akkor a munkájuknak meg is lesz a gyümölcse. Sokat segít természetesen a nyugodt háttér, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hosszú az út még előttünk azzal kapcsolatban is, hogy még jobbak legyünk.

3. Olajmunkás Gellénháza

Bencze Péter:

– A nyáron három távozó futballistánk volt, és a három érkezőt be kellett illeszteni a saját játékrendszerünkbe. Ez nem ment zökkenőmentesen, de az idő előrehaladtával a játékosok kezdték érezni, hogy mit szeretnénk játszani. A célkitűzésünk ebben a szezonban is az, hogy minél előkelőbb helyen szerepeljünk, ami nálam a dobogót jelenti. A bajnokság közepén bekerültünk egy hullámvölgybe, amiből elég nehezen tudtunk kikeveredni, ám sikerült megoldanunk ezt, és utána már eléggé kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk.

– Összességében sok gólt kaptunk, de sokat is rúgtunk, ami nem a védekezésünk hibája, hanem olyan játékrendszerben futballozunk, amiben ez benne van. Ezen próbálunk finomítani a tavasz során. Elégedett vagyok a játékosaim hozzáállásával és azzal is, amit nyújtottak az ősszel. Szeretnék gratulálni a Hévíz csapatának az őszi kimagasló teljesítményéhez, ugyanis nem mindennapi tettet hajtottak végre, hogy még pontot se hullajtottak. Jó pihenést szeretnék kívánni mindenkinek, ugyanis elég hosszúra sikerült ez az ősz.

4. Szepetnek

Domján László:

– Keretünk az elmúlt nyáron jelentősen átalakult. A szezon előtt nem kimondottan pontokban és helyezésben gondolkodtunk, inkább az volt a célunk, hogy az érkező fiatal játékosokat beépítsük a csapatba. Az őszi szereplést nézve kijelenthetjük, hogy várakozás felett teljesített fiatal együttesünk. Ennek ellenére azt is el kell mondanom, hogy néhány mérkőzésünk miatt volt némi hiányérzetem. Az alapvetően jó szereplésünkhöz persze kellett az, hogy sokkal több edzésmunkát tudtunk végezni az előző idényhez képest, illetve rutinos játékosaink sokat segítettek az érkezőknek a beilleszkedésben, és úgyanígy a pályán is.

– A csapat nevében köszönjük a klubvezetés és az egyesület alkalmazottainak kitartó munkáját, valamint szurkolóink támogatását. A Szepetnek SE is gratulál a Hévíz SK őszi elsőségéhez, a zalai labdarúgásban játszóknak, dolgozóknak és a Hírlap sportszerető olvasóinak kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk. Tavasszal mi is a még szebb sikerekért szeretnénk menni.

5. Lets Do It Technoroll Teskánd

Pergel Attila:

– Szeretném megköszönni a csapatnak ezt az őszi szezont, ami egy kicsit hosszúra sikeredett. Úgy gondolom, a bajnokságban a kitűzött célt a csapat teljesítette. A Magyar Kupában viszont erőn felül teljesítettünk, és mindenkinek egy nagy álma valósulhatott meg, mégpedig azzal, hogy első osztályú csapattal játszhattunk tétmérkőzést. Méltó ellenfele voltunk a nagy múltú DVSC-nek. Nekem pedig külön öröm volt, hogy egy álmom vált valóra azzal, hogy teljesen megteltek a lelátók. Sajnálom, hogy a bajnokság végén a pályánk használhatatlansága miatt nem tudtunk megfelelő körülmények között edzeni.

– Külön köszönöm azoknak a játékosoknak a szereplését, akik egészségüket nem kímélve többször is vállalták a játékot. Jobbulást kívánok Kozma Imrének, Bucsics Tamásnak, Bedő Marcellnek, Czigány Ádámnak, László Dávidnak és Pergel Dávidnak, akik kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek, és mielőbbi felépülést kívánok nekik. Sajnos, amit szerettem volna, hogy az utánpótlásból játékosokat felhozzak, ebben az évben nem valósult meg. Ehhez többet kell tenniük a felnőtt csapatnál az edzéslátogatottság terén. Gratulálok az U19-es csapatnak a bajnokságban elért eredményéhez. Az I. osztályban a Hévíz csapata nagyon kiemelkedik ebben a szezonban, a hibátlan teljesítményükhöz gratulálok. A 2–8. hely között kiegyenlített küzdelem folyik, utána már nagy a szakadék. A csapatoknak jó pihenést és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok!

6. Kinizsi Gyenesdiás

Kocsis Norbert:

– Jól sikerültek a nyári igazolásaink és hét új labdarúgó került a keretbe. Sokat dolgoztunk és összecsiszolódtunk. Az volt a célom, hogy olyan gárdát rakjak össze, amelyik a mérkőzések nagy részében domináns tud lenni, és minden körülmények között a saját játékát próbálja játszani. Az őszi idényben ez megvalósult, látszik az eredményességünkön. Azokon a mérkőzéseken, amelyeken nem győztesként hagytuk el a pályát, ott is végig mi irányítottunk, kivéve a Hévíz és a Gellénháza elleni vereségeket. Sikerült a csapatot stabilizálni. Az eredményességre is büszkék lehetünk, még akkor is, ha hét pont bent maradt a csapatban, amivel bőven a dobogón tölthetnénk a telet.

7. Femat-Csesztreg SE

Németh Imre:

– A jól sikerült nyári felkészülés után bizakodtunk, és két nagyon értékes győzelemmel indultunk, majd balszerencsésen kikaptunk Szepetneken. Ezt követően sérüléshullám érte csapatunkat, meghatározó játékosaink váltak ki hónapokra. A sérüléseket nagy százalékban a pályák minősége okozta, nem az ellenfelek! A kialakult helyzet lehetőséget adott fiataljainknak, heti négy edzéssel készülve, közben a visszatérőkkel is. Ebben a helyzetben kiválóan helytálltunk, és versenyben tartottuk magunkat tavaszra. A pontok tekintetében reális lehet az élbolyhoz való csatlakozás.

– A bajnokság második felében vélhetően felépülő játékosainkkal kiegészülve nagyobb játékerőt tudunk érvényesíteni. Említést érdemel még a Magyar Kupa-szereplésünk: szép számú közönség előtt igyekeztünk helytállni a Makó csapata ellen. Az őszi helyezésünkön csak a videóbíró intézménye tudott volna javítani! Biztosra veszem, hogy öt év, és itt is megvalósul, kiszűrve az „így láttam én” szereplőket. Ezzel a feltételezett alkalmazással 4-6 ponttal többünk lenne, de az is igaz, hogy volna egy kiállított játékosunk is. Az előrehozott tavaszi fordulókhoz csak egy gondolat: ki, mikor, és mit szavazott meg?

– Javaslom az igazgatóságnak, hogy minden egyes ülésére készítsen írásos előterjesztést, így a klubok képviselői felkészülten tudnak érkezni, és felelősen tudnak dönteni. Csapatunk a tavaszi felkészülést január közepén kezdi, heti öt edzéssel, a harmadik hét végétől már edzőmérkőzésekkel. A felkészülési mérkőzések tervezete is részben elkészült (Verzej, Turnisce, Dobronak, Szentgotthárd), és tárgyalásban vagyunk szlovén első ligás, valamint horvát harmadik ligás klubokkal. A csapat keretét szeretnénk megerősíteni a téli átigazolási időszakban. Végezetül köszönet a támogatóinknak és a szurkolóinknak.

8. Zalaszentgróti VFC

Jankovics Péter:

– Végre úgy vágtunk neki a bajnokságnak, hogy lehetőségeink szerint kihoztuk a maximumot a csapat megerősítését illetően. Annak ellenére, hogy egy megerősített gárdával vágtunk neki a bajnokságnak, az első három forduló nem hozta a várt eredményeket. Ezt követően csapatunk kezdett összerázódni, és elkezdtük gyűjtögetni a pontokat. A pozitívum, hogy egy mérkőzésen sem játszottuk alárendelt szerepet. A bajnokságban kiemelkedő Hévíz ellen is egy nagyon izgalmas és végig kiélezett mérkőzést játszottunk. Összességében van bennem hiányérzet, és a nyolcadik helynél előbbre vártam a csapatomat. De bizakodásra ad okot, hogy a rossz kezdés ellenére nem szakadtunk le az élmezőnytől. Egy kemény felkészülést követően szeretnénk felzárkózni a közvetlen riválisainkhoz. Jó pihenést kívánok mindenkinek, és kellemes ünnepeket.

