Megyei bajnokság: az I. osztályban szereplő csapatok átlagéletkora a legalacsonyabb

Összeállításunkban annak néztünk utána, hogy milyen átlagéletkorokkal találkozhatunk a megyei bajnokság osztályaiban. Az I. osztályban például a legfiatalabb átlagéletkorú csapat a Tarr Andráshida SC, míg a „legidősebb” a Helsa Andráshida TE. Összeállításunkban nem a kereteket, hanem azon játékosokat vettük figyelembe, akik ténylegesen pályára is léptek a bajnokságok eddigi találkozóin.

Az I. osztályban összesen 357 játékos lépett pályára eddig a szezonban, 24,67 éves átlagéletkorral. A legfiatalabb csapat a Tarr Andráshida SC, amely 20,12 éves átlaggal közel két és fél évvel előzi meg az ebben az összevetésben második Szepetnek (22,64) együttesét, míg a „legidősebb” egyesület 27,13 éves átlagéletkorral a Helsa Andráshida TE.

Ha azt nézzük, hogy hol szerepelt a legtöbb 20 év alatti játékos, akkor szintén az ASC az első, amelynél tizenöt fiatal játszott eddig a szezonban, közülük heten rendszeresen játéklehetőséget is kaptak. A legtöbben, 191-en a 20–29 éves korosztályból kerültek ki az I. osztályban, az összes pályára lépő játékos 53,5%-át teszi ki ez a korosztály, míg a 20 év alattiak nyolcvanöten (23,81%), a 40 év felettiek pedig tizennégyen (3,92%) vannak.

A számokat vizsgálva kitűnik, hogy a Semjénháza játékosainak 92 százaléka 30 év alatti, de 90,91 százalékkal a Creaton-Lenti TE és a Szepetnek sem marad el sokkal tőlük. Ha a csapatokban szereplő játékosok számát nézzük, akkor a Kinizsi SK Gyenesdiás együttesénél mindössze tizennyolc játékos lépett pályára idén, őket a Gellénháza és a Femat Csesztreg követi húsz-húsz futballistával. A legtöbben, szám szerint harmincketten a Police-Ola együttesében szerepeltek a 2019/2020-as szezon eddig lejátszott mérkőzésein, őket az Andráshida TE (30) követi.

A II. osztályban az átlagéletkor 28,12 év. A legfiatalabb csapat a ZNET-Telekom Becsehely, ahol 22,92 év az átlag, de a Borsfa 23 éves átlagéletkora sem sokkal marad el ettől, ami nem is meglepő, ha megnézzük, hogy előbbi kilenc, utóbbi nyolc 20 év alatti futballistát szerepeltetett az idei szezonban, közülük több játékost stabil kezdőként vesznek számításba. A „legidősebb” együttes a Legenda Sport-Böde (33,74), de ezenkívül még három klub 30 év feletti átlaggal rendelkezik. A legtöbben a második vonalban is a 20–29 éves korosztályból kerültek ki, a 409 pályára lépő játékosból összesen 206-an, míg a futballisták nagyjából negyede (26,16%) 30 és 39 év közötti. A legtöbb játékost a Pölöske vetette be a szezonban, összesen harmincan szerepeltek a csapatban, míg a legkevesebben a Letenyénél és a Zalaszentmihálynál (22-22) léptek pályára.

A III. osztályban összesen több mint 1800 játékos szerepelt az idényben, az átlagéletkor 29,52 év. Ebben az osztályban is a 20–29 éves korosztály van túlnyomó többségben, a játékosok 44,2%-a tartozik ebbe a csoportba. A 30–39 év közöttiek aránya 27,9%, a 20 éven aluliaké 12,15%, míg a 40 év felettieké 15,75%. A legidősebb játékos, aki a bajnokságban szerepelt, 67 éves, és a szezonban pályára lépő játékosok közül összesen hárman tartoznak a 60 év feletti korosztályba, míg az 50–59 éves korcsoportot 46-an képviselik.