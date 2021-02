Megye I: a hét végén hivatalosan is megkezdődik a tavaszi szezon

Jóllehet a megyei labdarúgó-bajnokságban a téli szünetet követően már rendeztek mérkőzéseket, azonban hivatalosan a hét végén kezdődik meg a pontvadászat második fele, vagyis a tavaszi sorozat. Szokásunkhoz híven a rajt előtt összefoglaltuk az I. osztályban a téli játékosmozgást, bár a pótolt meccseken már az új szerzemények is pályára léphettek. Hivatalosan hétfő éjfélkor zárult az átigazolási időszak. Három csapatnál irányít új szakvezető a tavaszi idényben.

Várható volt, hogy túl nagy mozgás nem lesz a téli szünetben, így „tömeges” igazolások sem történtek ezen a télen. Többen Ausztriából igazoltak vissza, hiszen az ottani amatőr bajnokságok folytatása a koronavírus-járvány miatt még képlékeny. Így is voltak, akik viszont éppen Ausztriába távoztak. A sereghajtó Hévíz SK aktív volt a téli átigazolási fronton. Összesen öt új játékos érkezett a fürdővárosiakhoz, köztük ismert labdarúgók. A sort mindenképpen Buza Barnabással kell kezdeni, hiszen a 42 esztendős karmester korábban éveken át volt a hévízi NB II-es és NB III-as csapat meghatározó játékosa. Visszatérése a fiatalok számára is jó hatással lehet, rajta kívül egy másik érkező, Karakai András is a rutint képviseli. Több együttesnél is fiatalokkal oldották meg a keret bővítését.

A dobogós csapatok közül a listavezető Tarr Andráshida SC is egy rutinos labdarúgóval, a visszatérő Nagy Zoltánnal erősített. Dobos Sándor együttesénél továbbra is a fiatalok további fejlődését szeretnék elősegíteni, és közben a lehető legjobb eredményt elérni, amiben a bajnoki cím is benne lehet. Vetélytársak persze vannak, a Technoroll Teskánd együttese nem véletlenül áll a második helyen. Pergel Attila csapatához egy játékos érkezett a télen, Karvalics Barnabás, aki Zalaszentgrótról igazolt a teskándiakhoz. Vele egészen biztosan tovább erősödött a keretük: a múlt hét végén pótolt, az őszről elhalasztott találkozón máris két góllal mutatkozott be új együttesében a Csesztreg ellen. Egy biztos, hogy a Teskánddal számolni kell a bajnoki címért folytatott harcban. Ahogy a Magnetic Andráshida TE csapatával is, amely az ősszel is ott volt az élmezőnyben, ráadásul még két mérkőzését pótolhatja, de ugyanez igaz a Csács-Nemesapátira, és persze ott van a Gyenesdiás is.

A télen három együttesnél történt váltás a kispadon. Az imént említett Csács-Nemesapáti csapatánál, amikor az ősszel Lepár Attila távozott, a szakosztályvezető Lukács Péter ült le a kispadra, de már akkor jelezte, hogy csak az ősz végéig. Nos, tavasszal Szente Gábor játékos-edzőként segíti az együttes munkáját. Kiskanizsán Mutter Attila helyett az a Kiss István lett az edző, akit aligha kell a megye labdarúgásában bemutatni. S még egy változás: Zalakomárban Nagy Attila István helyett játékos-edzőként Horváth Zsolt ülhet a kispadon.

Összeállításunkban a csapatok keretében történt téli változásokat gyűjtöttük össze.

1. Tarr Andráshida SC

Érkezett: Molnár András (Rákosmenti TK), Nagy Zoltán (Ausztria).

Távozott: –.

Edző: Dobos Sándor.

2. Technoroll Teskánd

Érkezett: Karvalics Barnabás (Zalaszentgrót).

Távozott: Luter Kristóf (Zalaszentiván).

Edző: Pergel Attila.

3. Magnetic Andráshida TE

Érkezett: Herzsenyák Áron (Nagykanizsa), Szabó Bálint (Ausztria), Ágoston Bence (Alsópáhok).

Távozott: Horváth Leonárd (Ausztria), Jóna Bálint (Ausztria).

Edző: Balázs Zsolt.

4. Kinizsi Gyenesdiás

Érkezett: Mátó János (újrakezdte).

Távozott: Horváth Márió (Ausztria), Németh Álmos (Ausztria).

Edző: Kocsis Norbert.

5. Csács-Nemesapáti SE

Érkezett: Szökrönyös Zoltán (ZTE FC).

Távozott: Karakai András (Hévíz SK), Tóth Gergely (Nagykanizsa), Varga Márk (Ausztria), Vizsy Ádám (Zalalövő).

Játékos-edző: Szente Gábor.

6. Szepetnek

Érkezett: –.

Távozott: Zavaczky Áron (Hévíz SK), Horváth Márk (Semjénháza), Hácskó Marcell (Becsehely).

Edző: Domján László.

7. Zalaszentgrót

Érkezett: Tóth Martin Roland (Police-Ola), Lukács Zsolt (Vindornyaszőlős).

Távozott: Karvalics Barnabás (Teskánd), Székács Olivér (Jánosháza).

Edző: Jankovics Péter.

8. Semjénháza

Érkezett: Bakos Dávid (Egyházasrádóc), Horváth Márk (Szepetnek), Rodek Ákos (FC Napred).

Távozott: –.

Edző: Kovács Imre.

9. Femat Csesztreg

Érkezett: Nagy Martin (Ausztria), Gazdag Tamás (Szécsisziget), Fülöp Máté (Zalabaksa).

Távozott: –.

Edző: Őr József.

10. Lenti TE

Érkezett: Egyed Péter (Pacsa, újrakezdte), Vidóczi József (Ausztria), Paál Benjamin, Kondákor Bálint, Szabó Kornél (mindhárman az ifjúsági csapattól).

Távozott: Propszt István (Páterdomb), Horváth Szabolcs (Szécsisziget).

Játékos-edző: Koczor Szilárd.

11. Flexibil-Top Zalakomár

Érkezett: Takács Dávid (Alsópáhok).

Távozott: –.

Játékos-edző: Horváth Zsolt.

12. Zalalövő

Érkezett: Vizsy Ádám (Csács-Nemesapáti), Rácz Tibor (Csács-Nemesapáti).

Távozott: –.

Edző: Ostrom János.

13. Letenye

Érkezett: Lervencz József (Ausztria), Őri Alex, Németh Pál (mindketten az ifjúsági csapattól).

Távozott: Matyók Martin (Kiskanizsa), Turi Dániel (Becsehely).

Edző: Tamás Tamás.

14. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Érkezett: Gelencsér Attila (újrakezdte), Matyók Martin (Letenye).

Távozott: Fábián Sándor (Miklósfa), Sebestyén Martin (?).

Edző: Kiss István.

15. Hévíz SK

Érkezett: Zavaczky Áron (Szepetnek), Vella Dániel (Badacsonytomaj), Bontó Marcell (Ausztria), Buza Barnabás (Balatoni Vasas), Karakai András (Csács-Nemesapáti).

Távozott: –.

Edző: Damina László.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA