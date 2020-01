Megvédené bajnoki címét a Pórszombat

A megyei labdarúgó III. osztály Nyugati csoportjában az előző szezon aranyérmese, a Pórszombat pontveszteség nélkül várhatja az élről a tavaszt.

Az együttes az őszi szezon során mind a tizenkét mérkőzésén győztesen hagyta el a pályát, és nyolc találkozón érintetlen maradt a csapat hálója. A pórszombatiak rúgták a legtöbb (52) és kapták a legkevesebb (6) gólt. Az őszről és a folytatásról Göncz Gyulát, a csapat edzőjét kérdeztük.

– A 2018–19-es bajnoki cím megszerzése után úgy vágtunk neki a szezonnak, hogy az első három hely valamelyike a cél – kezdte a szakvezető. – A felkészülésünk jobbára edzőmérkőzésekből állt, úgy gondolom, jól is sikerült, ezt bizonyítja, hogy százszázalékosak vagyunk. Az ilyen teljesítmény ritkaságnak mondható, számomra is meglepetés volt, de a csapat mindent megtett azért, hogy jobban szerepeljen hétről hétre. Ennek a pályán és a pályán kívül is meglett az eredménye. Kellett hozzá, hogy nem voltak sérüléseink és eltiltás sem, a legjobb összeállításban, majdnem maximális létszámmal tudtunk pályára lépni minden találkozón. Kiemelt teljesítmények voltak a csapaton belül, de úgy gondolom, hogy a csapategység dominál, amivel ezt a szép őszi eredményt elértük. Bízom benne, hogy tavasszal is mindenki ugyanúgy áll a játékhoz, s akkor nem marad el a siker. A bajnokság fele még hátravan, voltak és vannak is kemény ellenfeleink, de reméljük, hogy tavasszal is a dobogó legfelső fokára állhatunk. Időjárás függvénye, hogyan tudunk készülni a rajtra, edzőmérkőzéseket mindenképpen szeretnénk játszani. A klub működéséhez sok mindent biztosítani kell, amit maximálisan meg is kaptunk. Nagyon sokat köszönhetünk sportelnökünknek, Bécs Csabának, valamint a sportvezetőknek. Nekik is köszönhetően a csapat jól szerepel és a keret is szinte egyben maradt. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönettel tartozunk továbbá szurkolóinknak is, akik szép számmal elkísérnek bennünket idegenbeli találkozóinkra is.

A csapat házi góllövőlistája:

18 gólos: Kovács I Péter.

11: Horváth Norbert.

4: Kovács Attila.

3: Bagó István, Kovács Tibor, Tóth Zoltán.

2: Kiss Attila, Kovács Dávid, Lapat Balázs.

1: Dénes Flórián. ZH