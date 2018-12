Megvan az első idegenbeli futsal győzelem

A férfi futsal NB II. nyugati csoportjában először fordult elő, hogy a Nagykanizsai Futsal Club győzött idegenben, Kistarcsán az Újpesti TE legénységét múlták felül a 14. forduló mérkőzésén.

Újpesti TE – Nagykanizsai Futsal Club 3-6 (1-2)

Kistarcsa, 50 néző. Jv.: Janitz.

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Horváth E., László D., Budai L., Szakmeiszter J. Csere: Nagy T., Schuller F., Szalai D., Koronczai P., Pesti A., Novák L. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Berndt (16., 27.), Moskovits (38.), illetve Szakmeiszter J. (2., 23.), Szalai D. (12., 26.), Novák (26., 27.).

Nem volt egyszerű helyzetben a Nagykanizsai Futsal Club együttese, hiszen ahogy mondani szokás, eddig amint meglátták a Nagykanizsa végét jelző táblát, már közel sem voltak annyira eredményesek az NB II. eddigi fordulói során. Legutóbb azonban a sereghajtó Újpesti TE csapatához látogattak és az esélyek a dél-zalaiak mellett szóltak. Ennek megfelelően gyorsan vezetést is szereztek Szakmeiszter János révén, és Szalai Dániel találatával a félidő felénél előnyüket növelni is tudták. A vendéglátók még az első játékrész során szépítettek, így még ígért izgalmakat a találkozó. A második húsz percben ismét Szakmeiszter kezdte a gólgyártást, s ezúttal viszonylag gyorsan akadtak is követői. Novák László és Szalai góljai után hiába jött a szépítés, azt követően a vendégek már rutinosabban játszottak és vigyáztak arra, hogy az újpestiek nehogy belelkesedjenek. Győzelmével az NFC a táblázat hetedik helyére jött fel.

Bagó Gábor: „Ami fontos volt, hogy végre megtörjük az idegenbeli rossz sorozatunkat, és ez sikerült. Idegesen és kapkodva játszottunk, de így is rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Örülök a három pontnak, amihez gratulálok a fiúknak.” KL

