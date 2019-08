Megvan a Csuti SK terve a saját jövőjére

Az NB I B csoportos sakkbajnokságban folytatja szereplését a Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp SK együttese, melynek bár volt lehetősége ismét az NB I-be neveznie, de nem élt a lehetőséggel, s inkább építené a jövő csapatát – tudtuk meg Horváth Tamástól, a Z. Csuti SK szakmai vezetőjétől.

A hatszoros magyar bajnok Z. Csuti-Hydrocomp SK a legutóbbi szezont a legjobbak között töltötte, azonban kieső helyen végzett. A szezon zárásakor ugyanakkor az is elhangzott az egerszegiek részéről: ha lesz lehetőségük (azaz felkérnék őket) újra az NB I-be nevezni, elgondolkodnak majd ezen.

Nos, július végéig kellett nevezni a bajnokságra, a Z. Csuti SK pedig a második vonalat választotta. S, hogy miért?

– Lett volna lehetőségünk újra az NB I-re nevezni, hiszen az Ajka noha bajnok lett a második vonalban, de nem élt az NB I-es indulás jogával – mondta el érdeklődésünkre Horváth Tamás, a Csuti SK szakmai vezetője. – Aminek egyenes következménye volt, hogy bent maradhattunk volna az NB I-ben, de nem vállaljuk az élvonalbeli szereplést. Egyrészt szakmai okai vannak ennek, másrészt anyagi. Annak nem láttuk volna értelmét, hogy légiósokkal tűzdeljük meg csapatunkat és erre igazából anyagi forrásaink sem lennének meg. A megerősödött NB I-ben viszont ma már szinte képtelenség érdemben felvenni a versenyt a riválisokkal külföldi vendégjátékosok nélkül. Mi most úgy döntöttünk, hogy a saját utánpótlásunkból megpróbálunk felhozni olyan ifjúsági versenyzőket, akik csapatunk erősségei lehetnek. Szerencsére vannak tehetséges játékosaink.

Akik mostantól nagyobb figyelmet kapnak, és remélhetőleg a Csuti SK-ban a mindig is nívós műhelymunka ezúttal is meghozza majd az eredményét. Elsősorban rövid- és középtávon számolnak az egerszegi klubnál előrelépéssel, hiszen mint Horváth Tamás elmondta, ha fájó is volt lemondani most az NB I-ről, a második vonalban eredményesek akarnak lenni és újra az élvonalba kerülni.

– Nálunk mindig az volt a fő irányelv, hogy legalább a csapat felét zalaegerszegi játékosok adják – folytatta ezzel a szakmai vezető. – Ez megvolt régen is, s amikor sorozatban nyertük a bajnoki címeket akkor is, csakhogy mi is fiatalabbak voltunk… Horváth Gyula, Horváth Sándor, Dobos József és említhetem magam is. Arra kell most az idő, hogy az elkövetkező egy évben a csapat erősödjön, hiszen az NB I B sem lesz gyenge, de meg akarjuk nyerni, főleg az ügyesebb fiataljainkra építve. Természetesen anyagilag is kellene erősödni, s reméljük, hogy a város támogatása is pozitív irányba mozdul el a jövőben. Ezzel lehetne stabilizálni a helyzetünket, s tervezhetnénk az NB I-et ismét.

A Z. Csuti-Hydrocomp SK (illetve elődje, a ZTE) a mai mezőnyben a legrégebb óta szereplő csapat, amely 1972 óta képviselteti magát a csapatbajnoki küzdelmekben. Igaz, most az NB I B-ben lesz érdekelt.