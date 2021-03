Megszerezte első tavaszi győzelmét a Szepetnek együttese a megyei I. osztályban

A hét végén a 21. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2020/2021-es szezonjában.

Szepetnek–Femat Csesztreg 1-0 (0-0)

Szepetnek. Jv.: Kiss N.

Szepetnek: László – Szabó Á., Petánovics, Völgyi, Kotnyek, Takács, Szőke, Nagy T., Kobra (Biró), Pati (Vizlendvai), Schuller. Edző: Domján László.

Csesztreg: Kiss Be. – Péter (Gazdag), Szekeres, Kiss Ba., Kiss Bá., Őr (Nagy N.), Nagy B., Elek, Pethő, Nagy M. (Magai), Horváth R. Edző: Őr József.

Nagyon erős szélben játszotta a mérkőzést a két csapat, mindkét oldal a gyors támadóira osztotta a főszerepet. Az első félidőben a kapuk előtt több nagy lehetőség is adódott, de gól a jól védő kapusok és a pontatlan befejezések miatt nem született. Fordulás után a széltől támogatott Szepetnek a vendég védők bizonytalanságát kihasználva Kobra góljával megszerezte a vezetést a 49. percben. A hátralévő időben a csesztregiek próbálkoztak az egyenlítéssel, a hazaiak kontrákra rendezkedtek be. A hajrában egy nagy vendéghelyzet és kapufa jelezte, hogy a Csesztreg komolyan gondolja a pontszerzést. Szepetneki részéről a kinyíló vendégek ellen a pontos befejezések hiányoztak az előny növeléséhez. Végül a nagy iramú, élvezetes játékot hozó mérkőzésen egy góllal nyertek a hazaiak.

Gólszerző: Kobra. Jók: az egész csapat, ill. Nagy B., Kiss Bá., Nagy N., Kiss Be. U19: Szepetnek–Csesztreg 1-4.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Tarr Andráshida SC 0-9 (0-3)

Zalalövő. Jv.: Bors B.

Zalalövő: Earles – Tóth G. (Horváth T.), Gyenese, Végh (Rácz), Vizsy, Czömpöl, Németh B., Kellner, Cseresznyés (Illés K.), Illés G. (Zsoldos), Balogh A. Edző: Ostrom János.

Andráshida SC: Czirjék (Kiss B.) – Tóth L., Szinay, Nagy Z. (Molnár A.), Csongár, Szabó M., Kovács L. (Pataky), Kalamár, Fábián, Balla (Horváth E.), Czafit. Edző: Dobos Sándor.

A mérkőzés első negyede kiegyenlített játékot hozott, kevés helyzettel. Tóth László szabadrúgása után lendületbe jött az Andráshida, és magabiztosan vezetett a szünetben. A második játékrészben a hazaiak ki-ki támadgattak a szépítés reményében, azonban a vendégek csatárkettőse magabiztosan használta ki a zalalövői védelem megingásait. A nagyszerű formában levő Szinay és a remek lövőtechnikájú Tóth L. vezérletével számolatlanul lőtték a gólokat.

Gólszerzők: Szinay (4), Tóth L. (3), Kalamár, Csongár. Jók: senki, ill. Szinay, Tóth L. (a mezőny legjobbjai), Csongár.

Magnetic Andráshida TE–Letenye 2-1 (0-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Varga P.

Andráshida TE: Szilasi – Horváth B., Szabó Bá., Nagy D., Doszpoth (Keszei), Herzsenyák (Németh R.), Mavolo, Bognár, Lukács, Odonics (Szabó Be.), Czibor. Edző: Balázs Zsolt.

Letenye: Gergő – Őri A., Bilák (Stropka), Móricz, Szilágyi, Őri M., Bogdán, Őri Cs., Csesztregi (Farsang), Kanizsai (Kovács I.), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

A forduló előtt 13. helyen álló letenyeiek érkeztek Andráshidára, ennek ellenére nem számíthattak könnyű mérkőzésre a hazaiak. A találkozót óvatosan kezdte mindkét csapat, az első említésre méltó esemény Odonics kiharcolt büntetője volt, melyet azonban a vendégek kapusa nagy védést bemutatva hárított. A 45. percben egy hazai szöglet után a Letenye egy gyors kontrát vezetett, melynek végén a kapura törő csatárt Bognár Kristóf szabálytalanul állította meg a kaputól mintegy 20 méterre. Tíz emberre fogyatkozott az ATE. A második félidő Herzsenyák kimaradt ziccerével kezdődött, a fiatal támadó azonban 10 perc elteltével javított: egy beadás után a kapus által kiöklözött labdából 18 méterről, kapásból szépségdíjas gólt szerzett. Nem sokkal ezután Doszpoth növelhette volna az előnyt, de lövését a vendégek hálóőre lábbal védte. Negyedórával a lefújás előtt büntetőhöz jutott a Letenye, melyet Móricz váltott magabiztosan gólra. Már a lefújáshoz közeledett az idő, mikor a frissen beállt Keszei harcolt ki újabb 11-est az andráshidaiaknak. Bogdán reklamálásért kapott piros lapot, a labda mögé pedig Szabó Bence állt és nagy erővel a léc alá lőtt. A Letenye a hosszabbításban még csavarhatott volna egyet a mérkőzés forgatókönyvén, de az ötösről leadott lövést Szilasi kapus óriási bravúrral védte. A hazai csapat jobb koncentrációval egy izgalommentesebb mérkőzést is játszhatott volna, de a Letenye küzdőszelleme is pozitívumként említendő a mérkőzés krónikájában.

Gólszerzők: Herzsenyák, Szabó Be. (11-esből), ill. Móricz (11-esből). Jók: Szabó Bá., Lukács, Czibor, Szabó Be., Szilasi, ill. Gergő, Móricz, Őri M., Őri Cs. Kiállítva: Bognár (45.), ill. Bogdán (88.). U19: Andráshida TE–Letenye 9-0.

Lenti TE–Technoroll Teskánd 2-2 (1-1)

Lenti. Jv.: Hegedüs M.

Lenti: Balogh B. – Fehér, Tuboly, Lukács, Kiss K. (Illés), Lovrencsics, Markotán (Paál), Szabó K., Kondákor (Koczor), Biharvári, Novák (Avas). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Teskánd: Orbán – Kiss P. (Mehdi), Nagy R., Pergel B., Acél, Hetesi, Major, Bedő (Szabó B.), Czene (Pergel D.), Bolla, Karvalics (Bailo). Edző: Pergel Attila.

A támadó felfogásban játszó Teskánd ellen nagyon jó küzdőszellemben lépett fel a hazai csapat. A vendégcsapat a 19. percben egy beadásból Karvalics révén megszerezte a vezetést. A hazaiak nem adták fel, tovább támadtak, és a 34. percben egy kifejelt labdát Kiss K. kapásból, 25 méterről a bal felsőbe lőtt. A csapatok döntetlennel vonultak félidőre. A második játékrészben a vendégek próbálták eldönteni a mérkőzést, de a jól játszó hazaiakat nem tudták átjátszani. Majd a 86. percben egy eladott labdából Pergel D. megszerezte a vezetést a Teskándnak. Már elkönyvelte a vendégcsapat a győzelmet, de a hosszabbítás első percében Avas két szép csel után a kapuba talált, és egyenlített. A tartalékosan kiálló hazai csapat nagyon rászolgált a döntetlenre, és akarásból jelesre vizsgázott.

Gólszerzők: Kiss K., Avas, ill. Karvalics, Pergel D. Jók: Lukács, Szabó K. (a mezőny legjobbjai) és az egész csapat, ill. senki.

Flexibil-Top Zalakomár–Semjénháza 1-5 (0-2)

Zalakomár. Jv.: Lapath D.

Zalakomár: Gerencsér – Takács Cs., Madarász Sz., Horváth I. (Tinó), Kuti (Jankovics), Horváth J., Horváth T., Bagó, Daróczi (Tirászi), Takács D., Mészáros. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Semjénháza: Szakmeiszter – Horváth P., Balogh P., Körösi (Pál Mi.), Orsós, Kapuvári, Pál Ma., Pápai, Rodek (Horváth M.), Domján, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Mezőnyben egyenrangú ellenfelek csatájában a vendégek jobban használták ki helyzeteiket, aminek köszönhető a győzelmük. A látottak alapján nem volt ekkora különbség a két csapat között, mint amit az eredmény mutat.

Gólszerzők: Takács D., ill. Horváth M. (2), Pápai, Körösi, Domján. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Zalakomár–Semjénháza 3-2.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Hévíz 0-3 (0-3)

Nagykanizsa. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Munkácsi – Piecs, Dolmányos, László, Kovács D. (Fülöp), Matyók, Proszenyák, Anger (Horváth M.), Ötvös, Abay Nemes, Póka. Edző: Kiss István.

Hévíz: Gujgiczer – Buza, Szindekovics, Bognár, Rózsás (Sebestyén), Bontó, Tóth I., Vella (Domcsek), Kopasz-Bódi, Damina (Pál), Sabján (Filó). Edző: Damina László.

Még egy perc sem telt el a mérkőzésből, amikor egy eladott hazai labdával a megiramodó hévízi csatár a halóba talált. Ezt követően sem ébredtek fel a kiskanizsaiak, hisz egy újabb védelmi hibát kihasználva a vendégek növelni tudták előnyüket. Ezután jöttek a hazai próbálkozások, de az ötlettelen támadásokat simán verték vissza a vendég védők, sőt a félidő közepén egy újabb védelmi hibát kihasználva tudott újra eredményes lenni a Hévíz. Szünet után végig a vendégek térfelén folyt a játék, a hévíziek csak ritkán jutottak el a hazai kapu előterébe. Hiába volt a magas labdabirtoklási arány, a kiskanizsaiak ezen a mérkőzésen végig gyengén, ötlettelenül játszottak, így nem véletlen az eredmény, ami mindenképp a vendégeket dicséri.

Gólszerzők: Bontó (2), Sabján. Jók: senki, ill. Buza, Bontó, Gujgiczer.

Csács-NSE–Zalaszentgrót 1-2 (1-1)

Nemesapáti. Jv.: Major Zs.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl, Papp T., Giber (Vizsy), Péntek, Pajor, Szökrönyös, Simonfalvi, Horváth T. (Németh A.), Bogyó. Játékos-edző: Szente Gábor.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Horváth E., Csarmasz (Kiglics), Gájer P. (Gájer F.), Ferenczi, Horváth B., Csik, Iberhart, Penczák. Edző: Jankovics Péter.

Mindkét részről szorgos mezőnymunkát követően a 22. percben Pajor adott be a jobb szélről, Bogyó egy gyors testcsellel becsapta az ellenfél kapusát, és váratlanul ballal passzolt a kapu közepébe, 1-0. Pár perc elteltével azonban a semmiből egyenlített a Zalaszentgrót, a 26. percben egy bal oldali szögletet követően a hazai védők gyűrűjéből kiemelkedő Gájer Péter fejelt a kapuba, 1-1. A 69. percben a kilépő Ferenczit buktatták a hazai védők, a megítélt büntetőt Jahic kivédte, de az szerencsésen ismét Horváth Elemér elé pattant, aki másodszorra már nem hibázott. A Nemesapáti mindent egy lapra feltéve támadott, de a szervezetten védekező vendégeknek sikerült a három pontot elvinni idegenből. Pénteken újra játszik Zalaszentgróton a két csapat, a hazaiak remélik, hogy igazságos lesz a nyuszi és a Csács-NSE-nek is hoz valamit.

Gólszerzők: Bogyó, ill. Gájer P., Horváth E. Jók: senki, ill. Tóth Zs., Buzási, Horváth E., Gájer P. U19: Csács-NSE–Zalaszentgrót 3-1.

Tudósítottak

Domján László (Szepetnek), Faller István (Andráshida TE), Herczeg Imre (Zalalövő), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kosár Lajos (Lenti TE), Lukács Péter (Csács-NSE), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA