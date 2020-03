Megszerezte első sikerét a Police-Ola együttese az idei szezonban

A hét végén a 18. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. A játéknap rangadóján az Andráshida SC 2-2-re végzett hazai pályán a listavezető Gellénháza ellen, a Police-Ola első győzelmét szerezte a 2019/2020-as bajnokságban.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Semjénháza 4-0 (2-0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Novák R.

Zalalövő: Balogh B. – Penczák, Balogh A., Gyenese, Csik, Illés, Tóth G., Zsoldos, Cseresnyés (Sipos), Karvalics, Darabos (Czömpöl). Edző: Ostrom János.

Semjénháza: Csányi – Kovács P., Pál Mi., Orbán, Körösi, Orsós, Pál Ma., Horváth Mi. (Horváth Ma.), Varga T. (Tukszár), Berta (Varga Á.), Kapuvári. Edző: Németh István.

A 10. percben Penczák egy keresztlabdát követően jobbal lőtt, a labda az ellenkező kapufáról a hálóba pattant, 1-0. Fél óra múltán Darabos kapott jó labdát, és a kapust kicselezve növelte tovább a hazai előnyt, 2-0. A félidő hajrájában két ígéretes vendéghelyzet is kimaradt. A 71. percben Karvalics játszotta magát tisztára, majd éles szögből bombázott a vendégek kapujába, 3-0. A lefújás előtti percekben Csik közelről nagy erővel a hálóba vágta a negyedik hazai gólt. A kényelmes tempóban focizó hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Gólszerzők: Penczák, Darabos, Karvalics, Csik. Jók: Gyenese, Karvalics, Penczák, ill. Orsós. U19: Zalalövő–Semjénháza 5-1.

Szepetnek–Creaton Lenti TE 2-0 (2-0)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Szőke – Szabó Á., Petánovics (Bilák P.), Török, Kotnyek, Schuller, Novák, Pataki, Nagy, Kollár (Horváth G.), Takács (Pati). Edző: Domján László.

Lenti TE: Simon – Fehér, Tuboly, Sárkány (Kocsis), Kiss, Balog, Lovrencsics, Soós (Horváth Sz.), Horváth L. (Ács), Takács, Varga. Edző: Szarka Péter.

A mérkőzés első félidejében a hazai csapat lépett fel támadólag, és negyed óra elteltével szöglet után Török fejesével meg is szerezte a vezetést. A játékrész derekán keveset forogtak veszélyben a kapuk, főleg mezőnyben folyt a játék. A félidő utolsó harmadában a hazai csapat nagyobb sebességre kapcsolt, Novák fejesét bravúrral kapufára ütötte a vendégkapus, majd pár perc múlva Kollár szólója után az egész vendégvédelem tehetetlennek bizonyult, így kialakult a félidei 2-0-s hazai vezetés. Szünet után a kapuk keveset forogtak veszélyben, a vendégakciókat a hazai védelem hárította, a szepetneki kontrák pedig pontatlanság miatt elakadtak. Sportszerű mérkőzésen megérdemelt hazai siker a szervezetten játszó vendégek ellen.

Gólszerzők: Török, Kollár. Jók: Szabó Á., Nagy, Török, Kollár, Pataki, ill. Lovrencsics, Takács, Tuboly. U19: Szepetnek–Lenti TE 1-7.

Tarr Andráshida SC–Olajmunkás Gellénháza 2-2 (1-1)

Andráshida, 150 néző. Jv.: Iványi G.

Andráshida SC: Orbán – Szabó, Kalamár, Balla, Hegedüs, Horváth E. (Czotter), Molnár (Pungor), Csongár (Lutter), Temlén, Tóth (Németh), Szinay. Edző: Dobos Sándor.

Gellénháza: Osbáth – Horváth B., Bognár, Lukács, Szabó, Tóth, Nagy, Horváth M., Czibor, Odonics, Mavolo. Edző: Bencze Péter.

Remek iramú, igazi rangadót játszottak a csapatok. A találkozó elején a hazaiak voltak aktívabbak, és a 11. percben Szinay került Tóth passzából gólhelyzetbe, amit Osbáth szabálytalanul akadályozott meg a tizenhatoson belül. A jogos büntetőt Csongár értékesítette. Megélénkült a találkozó, de meddő mezőnyfölényben játszottak a vendégek. A 39. percben Odonics passzából Mavolo egyenlített. A 45. percben Csongár hagyta ki a Hida legnagyobb gólszerzési lehetőségét. A fordulás után is a hazaiak irányítottak, és 82. percben egy remek kiugratás után Szinay juttatta előnyhöz az Andráshidát. A 86. percben Odonics pörgetett kapura, a kapusról kipattanót Horváth passzolta a hazai hálóba. Az Andráshida jól felkészült a listavezetőből, és közel állt a győzelemhez.

Gólszerzők: Csongár, Szinay, ill. Mavolo, Horváth B. Jók: az egész csapat, ill. Osbáth, Odonics, Horváth B., Nagy, Mavolo. Kiállítva: Balla (86., Andráshida SC).

Csács-NSE–Technoroll Teskánd 5-2 (2-2)

Nemesapáti, 150 néző. Jv.: Lapath D.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Péntek, Kónya (Kobra), Szente (Éder), Vizsy, Horváth P., Varga M., Karakai, Horváth T. (Németh I A.), Bogyó (Németh B.). Edző: Lepár Attila.

Teskánd: Kovács G. (Bohnicsek) – Kiss P., Boronyák (Egyed), Szabó B., Czigány, Pergel B., Mehdi (Luter), Major, Bedő, Magyar, Czene. Edző: Pergel Attila.

Fergetegesen kezdett a hazai csapat, már az első percben Karakai fejjel, majd a 6. percben Horváth Péter szintén fejjel 2-0-s vezetést szerzett. Kicsit beleálmosodott a Csács-NSE a korai vezetésbe, mert a szünetre kiegyenlített a Teskánd: a 30. percben Pergel 11-esből szépített, a 37. percben pedig egy védelmi megingást követően Mehdi lőtt a hosszú sarokba. A szünetben valószínű alapos fejmosást kaptak a hazaiak, mert a 46. percben a frissen beálló Kobra ragyogó beadásából Bogyó újra megszerezte a vezetést, 3-2. Az 52. és az 58. percben a nagyot küzdő Karakai, valamint a kiváló technikai képességekkel rendelkező Varga is betalált, beállítva az 5-2-es végeredményt. Letisztult játékvezetés mellett a Csács-NSE nagyobb gólkülönbséggel is megnyerhette volna ezt a találkozót, de sok helyzetet szórakoztak el az egyébként veszélyes támadójátékra képes Teskánd ellen.

Gólszerzők: Karakai (2), Horváth P., Bogyó, Varga M., ill. Pergel (11-esből), Mehdi. Jók: Takács, Horváth P., Varga, Karakai, Kobra, ill. Kovács G., Magyar, Mehdi, Pergel B. U19: Csács-NSE–Teskánd 3-2.

Police-Ola–Flexibil-Top Zalakomár 2-1 (1-0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Siket L.

Police-Ola: Szilasi – Igazi, Lukács (Valkóczi), Tausz, Kócza (Millei), Papp D., Réczeg (Langer), Mikó, Keskeny, Szekeres, Pálla. Edző: Konrád Péter.

Zalakomár: Gerencsér – Losonczi, Takács, Csalló, Horváth J., Madarász Z., Bagó (Horváth T.), Daróczi (Végh B.), Nagy A., Mészáros, Madarász Sz. Edző: Nagy Attila István.

Kifejezetten jó ritmusú, küzdelmes, sok helyzetet hozó mérkőzésen a hazai csapat egy góllal többet rúgott ellenfelénél, és ezzel megszerezte első bajnoki pontjait.

Gólszerzők: Kócza (2), ill. Mészáros. Jók: az egész csapat, ill. Mészáros, Nagy A., Madarász Sz. U19: Police-Ola–Zalakomár 1-5.

Femat Csesztreg–Helsa Andráshida TE 1-2 (1-0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Bors B.

Csesztreg: Fábián – Pál (Pesti), Nagy R., Szekeres, Horváth Ro., Kiss Ba. (Nagy Z.), Nagy B., Nagy N., Pethő Já., Elek, Kiss Bá. Edző: Németh Imre.

Andráshida TE: Kemes – Papp T., Nikitscher (Kovács), Doszpoth, Horváth D., Jóna M., Keszei, Orbán (Gergye), Horváth E., Jóna B., Horváth L. Edző: Szabó II. Zsolt.

Mindkét csapat támadó szel­lemben kezdte a mérkőzést, az elején az Andráshida kihagyott két nagy helyzetet is, amit a 29. percben Pethő János büntetett meg. A gól után nem történt már semmi említésre méltó az első játékrészben. Majd következett a második félidő, amelyben korán egy szép szabadrúgásgóllal Keszei kiegyenlített, innentől a játékvezető sorra osztotta a lapokat a hazaiaknak, amelynek következtében a Helsa meg is szerezte a vezetést, és a 90. percben Nagy Róbert második sárga lapja után a kiállítás sorsára jutott. Összességében, a látottak alapján a Csesztreg rászolgált volna az egy pontra, de be kell érnie a nullával.

Gólszerzők: Pethő Já., Keszei, Horváth L. Jók: Kiss Ba., Elek Zs., Horváth R., ill. az egész csapat. Kiállítva: Nagy R. (90., Csesztreg). U19: Csesztreg–Helsa Andráshida 3-4.

Zalaszentgrót–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 6-1 (2-0)

Zalaszentgrót, 200 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Németh Á., Horváth D., Sümegi (Liegler), Gájer P. (Farkas F.), Székács (Tóth D.), Ferenczi, Horváth B., Kiglics, Buzási (Iberhart), Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

Kiskanizsa: Munkácsi – Sznopek, Póka, Fábián, Lukács, Dolmányos, László, Kovács D., Németh R., Horváth G. (Fülöp), Ötvös. Edző: Mutter Attila.

A 35. percig próbálták a hazaiak feltörni a kiskanizsai reteszt, de eredménytelenül, majd ekkor Ferenczi Dávid gólja megtörte a helyzetek nélküli első félidőt. Két perccel később Kiglics révén kettőre növelték az előnyüket a szentgrótiak. A második félidő látványos Ferenczi D. – Gájer P. akcióval indult, utóbbi szerezte a harmadik gólt. A 65. perben Ferenczi duplázott, 4-0-ra módosítva az állást. Aztán a hazaiak fegyelmezetlensége után a 70. percben a Kiskanizsának sikerült szépítenie. A mérkőzés lefújása előtt egy perc alatt kétszer is zörgött a vendégháló. Előbb Horváth D., majd Farkas F. szerzett gólt. Ezzel a győzelemmel szeretne a Zalaszentgrót csapata minden hölgynek boldog nőnapot kívánni!

Gólszerzők: Ferenczi (2), Kiglics, Gájer P., Horváth D., Farkas F., ill. Dolmányos. Jók: az egész csapat, ill. Munkácsi, Kovács D., Dolmányos. U19: Zalaszentgrót–Kiskanizsai Sáskák, elmaradt.

Tudósítottak

Harmat János (Szepetnek), Herczeg Imre (Zalalövő), Jóna István (Andráshida SC), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kiss Bence (Csesztreg), Konrád Péter (Police-Ola), Lukács Péter (Csács-NSE).