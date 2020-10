Megszenvedtek a sereghajtó ellen

A női NB II.-es labdarúgó-bajnokság nyugati csoportjában a ZTE FC rendhagyó módon hétfőn este fogadta az utolsó helyezett, eddig nyeretlen Pápát, de az esélyesebb egerszegieknek nagyon meg kellett küzdeniük a győzelemért.

ZTE FC – Pápai ELC

3-2 (1-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Sály.

ZTE FC: Császár H. – Nagy, Szegedi, Kerkai (Bertők), Bicsák, Török, Nyári, Varró, Gángó (Bánfi), Major, Kozma. Vezetőedző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Varró (13.), Bertók (48.), Szegedi (89.), illetve Gyarmati (67.), András A. (85. – 11-esből).

A vendégek kérésének eleget téve tették át a mérkőzést szombat helyett hétfőre, és a sereghajtó pápaiak ellen egyértelmű esélyesnek számított a zalai együttes. A házigazdák az első negyedóra vége felé meg is szerezték a vezetést, de a Veszprém megyeiek nem roppantak össze, és jól védekeztek. A második félidő elején újabb hazai találat után már könnyű „prédának” tűnt a Pápa, ám a vendégek másképp gondolták mindezt. A félidő közepén ugyanis szépítettek, sőt a mérkőzés hajrájában 11-esből sikerült az egyenlítés is. A ZTE-nek Szegedi révén még volt válasza, így a zalaiak, ha nehezen is, de nyertek.

Pergel Andrea: „Saját magunk tettük nehézzé győzelmünket. Úgy gondoltunk, könnyedén nyerünk. A lelkes pápaiak dicséretet érdemelnek.”