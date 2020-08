Megkezdte a felkészülést az Egerszegi KK, mely az NB II. dél-nyugati csoportjába került

Elkezdte a felkészülést a 2020/21-es NB II-es női kézilabdaszezonra az Egerszegi Kézilabda Klub, mely ősztől (a Nagykanizsa és a Hévíz társaságában) a dél-nyugati csoportban játszik.

A felnőttkeret Csatáné Balogh Beatrix irányításával heti két alkalommal készül a szeptember közepi rajtra.

– A közös edzéseket megelőzte egy kéthetes egyéni edzésprogram, mellyel ráhangolódtak a lányok az alapozásra – tájékoztatott a vezetőedző. – Az elmúlt évekhez képest változtattunk a programon: mivel a koronavírus- járvány miatt nagyon sok idő kiesett, már az elejétől hangsúlyosabbak a labdás foglalkozások. Több idő kell a labdabiztonság visszanyeréséhez. Az EKK keretét zömében sikerült egyben tartani, bár érzékeny veszteség a fiatal kapus, Tállai Emese távozása, aki sikeresen felvételizett Szombathelyre és a kézilabdát is ott folytatja. Helyére Bödör Szilvia érkezik, aki Becze Tündével váltásban véd majd. Hári Eszter anyai örömök elé néz, így rá egy ideig nem számíthatnak. Érkezőként Góth Enikő említhető, aki Vasváron kézilabdázott és szélső-, valamint irányítóposzton is bevethető. Az egerszegiek programjában augusztusi előkészületi meccs és torna is szerepel.