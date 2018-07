Mégis indulhatnak a futsal NB II-ben

Az idén a futsal Bajnokok Ligája négyes döntőjében is szerepelt Rába ETO együttesének megszűnése egyfajta dominóeffektust indított el, mely a Nagykanizsai Futsal Club helyzetére is kihatott.

A kanizsaiak a regionális bajnokságból ugyan a sikertelen osztályozójuk után nem jutottak fel az NB II-be, a győri helyzet után ugyanakkor változott státuszuk. Felkérést kaptak a második vonal küzdelmeire, ők pedig éltek is a lehetőséggel.

– A szövetség felé a közelmúltban leadtuk a hivatalos nevezést és az is eldőlt, hogy az NB II Nyugati csoportjában szerepelhetünk majd – fogalmazott Dominik Zsolt, az NFC elnöke.

A rajt – szeptember elején – nincs is olyan messze, illetve nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a másodosztály még több dolgot követel meg a részvevőktől.

– Az utánpótlásnak már meg kell lennie ilyen szinten, mi pedig indítunk U11, U13, U15, U16 és U18-as korosztályú együtteseket is – folytatta az elöljáró.

– Rajtolunk még a Magyar Kupában is, valamint a hazai meccseinket, reméljük nem jön közbe semmi, már az Olajbányász Sportcsarnokban rendezhetjük. Persze a legtöbbeket elsősorban a felnőtt együttes sorsa érdekli, melynek kerete biztosan átalakul majd.

– Augusztus 2-án, csütörtökön 19 órától Tiéd a pálya szlogennel az Olajbányász-sporttelepen próbajátékot hirdetünk olyan 18 éven felüli játékosoknak, akik szeretnének futsalozni. Nem titkolt cél, hogy ezzel továbbra is a helyi kötődést szeretnénk erősíteni, emellett szükségünk van arra is, hogy Nagykanizsán, helyben erősek legyünk és ne csupán a pályán vagy a lelátón, hanem a támogatói szektorban is. Az előző szezonunk összességében nagyon jól sikerült, ezért a csapat reklámértéke is többszörösére nőtt, egyben a kanizsai szponzorok esetében is szeretnénk erősíteni a kötődést.