Megint nagyot húzott a kanizsai erőemelő, Danicser Anita

A szeptemberi GPC világbajnokság után, ahol a kanizsai Danicser Anita ezüstérmes lett felhúzásban, elindult Pakson is az év egyik utolsó erőemelő bajnokságán.

A zalai nehézatléta szerint az őszi hónapok nagyon izgalmasan alakultak számára, hiszen a már említett vb után november elején a ZTE Súlyemelő Klub színeiben indult az egerszegi rendezésű Kiss Róbert Emlékversenyen, ahol a nők 90 kg-os súlycsoportjában megnyerte a súlyemelők viadalát. Ezután következett a paksi erőemelőverseny, melyen Danicser Anita a női nyílt kategória +80 kg-os súlycsoportban indult és az első helyen végzett.

A felhúzásban 150 kg-on kezdett, majd a 160 kg-ot is kihúzta, éppen annyit, amivel vb-t nyert. Harmadikra a 165 kg-mal is felállt, azonban ezt a kísérletét a sportbírók érvénytelenítették, ugyanis nem találták szabályosnak a gyakorlatot. Danicser Anita így is elégedett volt, hiszen az év végén is csúcsformában versenyzett.

