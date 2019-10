Megint a rutin hiánya miatt maradt alul a Hévíz a labdarúgó NB III-ban

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjának 9. fordulójában a két zalai csapat közül csak a Nagykanizsa tudott győzni.

Hévíz SK–

Ménfőcsanak 2–3 (0–1)

Hévíz, 300 néző. Jv.: Szalai.

HSK: Czirjék – Giber, Baráth, Nedelkó, Tóth G. (Horváth D.) – Szi-Péter – Pajor, Németh E., Kiss B. – Török (Horváth M.), Vass (Bontó). Edző: Damina László.

Gólszerzők: Kiss, Bontó, illetve Nagy, Böcskey, Kószás.

Kiegyenlített játék után, a 17. percben szerzett vezetést a vendégcsapat, majd szünetig folytatódott az egyenlő erők küzdelme. Fordulás után megduplázta előnyét a Ménfőcsanak, ám ez nem szegte a Hévíz kedvét: a hazaiak egyik legjobbja, Kiss szépített a 60. percben. Szorongatott a házigazda, de újabb vendéggól született: a 75. percben Kószás 35 méterről emelt a kapuba a kint álló Czirjék felett. A 80. percben Bontó 10 méterről, óriási erővel lőtt a jobb felső sarokba. A végig sportszerű és szórakoztató mérkőzésen a zalaiak mindent megtettek, de a nagyobb rutin döntött.

Balatonlelle–

FC Nagykanizsa 0–3 (0–2)

Balatonlelle, 150 néző. Jv.: Maml.

FCN: Horváth M. – Horváth B., Gerencsér A., Szabó B., Ekker – Major – Lőrincz (Herzsenyák), Szegleti, Béli M. (Fadgyas), Vittman – Hampuk (Bagó B.). Vezetőedző: Barna László. Gólszerzők: Hampuk (11-esből), Vittman, Gerencsér A.

Jobban nem is kezdődhetett volna a mérkőzés a javítani igyekvő kanizsaiaknak, hiszen már a 2. percben büntetőt harcolt ki a csapat. A több játékost is nélkülözni kénytelen vendégek a folytatásban is kezükben tartották az irányítást. A félidő hajrájához közeledve Vittman növelte a zalai előnyt. A második játékrész javarészt az elsőhöz hasonlóan alakult, így zalai oldalon nem kellett idegeskedni. Pláne, miután fejjel Gerencsér is betalált.

Barna László: „Fegyelmezett játékunk hozta a sikert, igazi csapatként működtünk. Akár még egyszer ennyi gólt is rúghattunk volna.”

További eredmények: Fehérvár II.–Lipót 1–5, Érd–Bicske 2–1, Veszprém–III. Ker. TVE 3–1, BKV Előre–Mosonmagyaróvár 2–1, Pápa–Komárom 1–1, Sárvár–Puskás II. 1–4.IE,